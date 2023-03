Gerson García, ‘Gehu’, de años de fracaso a sacar sonrisas en TikTok y en camino a su primer unipersonal: “Sueño con llenar un teatro”

El creador de contenidos, Gersón García, le contó a Infobae acerca de cómo cambió su vida. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Hacer reír es un talento con el que pocos cuentan. Ahora, hacerlo sin ofender a nadie, más aún. TikTok es la red social que le abrió el camino a Gerson García, ‘Gehu’, quien en esta plataforma ha encontrado la forma de explotar su arte y esa manera de expresar lo que piensa con mucho humor e ironía. Cada video que publica tiene que ver con la realidad nacional, cotidiana o aquello que queremos decir pero no nos atrevemos.

Te puede interesar: ‘Soy dotero’, el nuevo himno de Dota 2, inspirado en ‘Cervecero’ de Armonía 10

Aunque “fueron dos años de fracasos”, resalta Gerson en entrevista con Infobae, su perseverancia ha logrado que ahora sea solicitado por marcas, invitado por universidades y hasta atreverse a realizar su propio unipersonal este 2023. En la actualidad tiene más 677 mil seguidores en TikTok con 11 millones de likes, más de 26 mil en Instagram y 31 mil en Facebook. Sin embargo, no todo en su vida fue un ‘lecho de rosas’ y tocó fondo tras abandonar la universidad y viviendo solo para divertirse.

El comediante ahora se dedica a hacer shows de Stand Up y también es invitado a distintos eventos. VIDEO: El Gehu.

Tres tipos en poco tiempo

‘El Gehu’, como se le puede encontrar en redes sociales, terminó el colegio y rápido supo lo que era trabajar y estudiar. Con 17 años, y gracias a su tío, se atrevió a ser mecánico y ganarse sus primeros sencillos. Poco después decidió estudiar Mecánica de Producción en Senati y a la par realizar sus prácticas. No la pasaba mal, aunque con el tiempo descubrió que ese no era su camino.

Te puede interesar: Christian Meier reacciona a video de un joven cantando ‘Quédate’ en un bus

Posteriormente se animó a ir a la universidad para especializarse en Mecánica Industrial. Estaba feliz, era un tipo estudioso, trabajador, responsable y con un futuro profesional prometedor, pero una pregunta le cambió la vida. “Yo estaba tranquilo estudiando y vino una persona y dijo: ‘¿Les gusta lo que están haciendo? Porque de esto van a vivir toda su vida’. Yo estaba tranquilo y me hizo reflexionar”. Después de esa charla perdió la motivación, solo iba al trabajo por la plata. Las cosas empeoraron, era otro tipo.

Perdió a su padre a los 13 años producto de un paro cardiaco repentino.

“Estaba sin trabajo, dejé la universidad y terminé la relación con mi novia. Me puse a tomar, a salir, a buscar ‘distracción’. Tenía dinero de una liquidación y con eso me estaba sustentando, además de algunos cachuelos. Todos los sábados salía y a veces no llegaba a mi casa. Fue cerca de un año”, recuerda el comediante, que perdió a su padre cuando apenas tenía 13 años.

Te puede interesar: Cómo actualizar mi foto del DNI en Reniec: costo y paso a paso

Gerson pasó de ser una persona responsable, con metas, a una relajada y desmotivada, hasta que su mamá le dio un ultimátum. “Un día llegué a las 5 de la mañana y mi mamá me levantó. Me gritó y mencionó todo lo que estaba haciendo. Ahí dije ‘ya basta’. Me di cuenta de todo. Trabajaba solo para divertirme. Fue raro, porque previo a esto era una persona que tenía metas, era responsable, y en ese momento me cuestioné: ‘¿Tanto he cambiado en este tiempo?’ Ahí es donde empecé a escribir. Comenzó la pasión por contar mis anécdotas. Vi a mi amigo haciendo videos y yo también quise hacerlo. Así arrancó todo”, cuenta el ‘tiktoker’.

Empezó a escribir y de esa manera se desahogaba. Con 25 años, le recomendaron distintas cosas para motivarse, como ir al gimnasio o viajar, pero él decidió hacer videos y publicarlos en TikTok y sus otras redes sociales. Es el personaje que conocemos ahora: un joven creador de contenido de 28 años con objetivos a corto y largo plazo. Tímido, pero con un simpático humor.

Actualmente realiza Stand Up entre una y dos veces por semana.

Un contenido distinto, pero poco valorado al inicio

A pesar de que TikTok le abrió las puertas al mundo, no le gustan que le digan “tiktoker” porque para él suena feo. Las primeras redes que fueron testigos de sus primeros videos fueron Instagram y Facebook, pero no ‘pegaron’ como esperaba: “no recibieron ningún like”.

“A la mayoría de creadores de contenido se les da este bichito de hacer videos cuando son jóvenes. Generalmente cuando no tienen nada que hacer. A mí me dio esto de mayor, cuando tenía 25 o 26 años. En mi primer video nadie me dio like. Hay dos años de fracasos”, recuerda.

Para tener mayor llegada en esos inicios, le pidió a sus amigos o familiares que compartan su contenido o le den like y el desprecio no tardó en llegar. Incluso le pidió ayuda a un amigo cercano y este le respondió textualmente que no compartía cosas que no le dan risa.

“Los primeros dos videos bacán, porque tus patas te dicen qué chévere que quieras hacer esto. Por ahí comentan y comparten, pero ya a la tercera, la cuarta, te dicen: ‘Qué, ya quieres ser influencer’. Comienza la maleteada, el ‘no das risa’. Yo seguí igual, porque más que querer ser conocido, siempre me ha gustado escribir, desahogar de esa forma. Siento que siempre he tenido la comedia allí. Yo lo hacía más por distraerme y olvidar los problemas que tenía en ese momento”, nos cuenta Gerson desde su casa.

Poco a poco su contenido fue más valorado y cada vez era más compartido. Su madre incluso lo observaba en los estados de sus amigos o familiares y se sorprendía de lo que veía. Estaba orgullosa. El primer video que le resultó fue “Yo dando mi discurso de año nuevo en el trabajo” y ahora tiene más de 11 millones de vistas en TikTok en total y seguramente te has topado con él en uno de las historias de WhatsApp, Instagram o Facebook.

El comediante realiza su contenido con lo que pasa día a día en la vida de la gente. Este es el primer video que le resultó. VIDEO: El Gehu

“Hay contenido fácil, hay que decir la verdad. Cosas armadas. La gente se da cuenta. Lo mío lo valoran. Siempre sorprendo con algo nuevo, por ejemplo, ‘Yo en el cumpleaños de mi perro’ es un tema que pocos sacarían, pero yo vuelo. Hay un tiempo de trabajo y no es sencillo”, resalta. En ese camino, uno de los que más lo ayudó fue Gerardo Pe.

Influencia y nuevos proyectos

Pataclaun, Los Cómicos Ambulantes, La Paisana Jacinta, Recargados de Risa, son programas que han influenciado en su humor. Además, Franco Escamilla y Carlos Alcántara son dos personajes que lo han marcado mucho y que refleja en los Stand Up, algo que le gusta mucho, que realiza entre una y dos veces por semana.

“Me gusta Franco Escamilla por cómo lleva de forma natural su monólogo. Siento que tiene mucha conexión con la gente. Muchos insight. Una de mis influencias en Carlos Alcántara. A mí me gusta su especial de ‘Asu Mare’, me gustaría hacer algo similar”, señala Gerson, que en su momento pensó en estudiar Periodismo Deportivo.

Por otro lado, deja en claro que no le agrada el humor negro ni trabaja con eso. “Me puedo reir de un par de chistes, pero no es mi línea”. Finalmente, reconoce que Hablando Huevadas “son los que están moviendo la comedia peruana. Han abierto muchas puertas. A veces vuelan y sobrepasan los límites, pero la comedia toca de todo, tienes que saber entender”, menciona.

Influencias, contenido de humor, nuevos proyectos, objetivos y sueños, son algunos de los temas que Gerson García trató en la entrevista con Infobae. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Toda esta influencia y práctica han llegado a motivarlo y ahora está lista para realizar su primer unipersonal. Gerson García tiene planeado tenerlo listo para julio del 2023 y hasta nombre hay: “¿Yo influencer?”. Este monólogo durará una hora y contará cómo inició, qué cosas pasaron para llegar a hacer los videos y si realmente es un ‘tiktoker’ o qué hace.

Además, para este año tiene como objetivo consolidarse en redes sociales y su sueño “a corto plazo es llenar un teatro, que la gente diga que hago un buen show”.

Estudió en Senati y luego en la UTP.

Mensajes que tienen más valor que el dinero

El contenido generado para redes sociales y los shows semana a semana en el Stand Up aún no le generan el dinero que le gustaría ganar, pero hay otras cosas que lo llenan de alegría y motivación para seguir en este camino del humor y la comedia.

En uno de los tantos mensajes que le llegan a diario, uno fue de una chica que le habían detectado cáncer. Esto fue lo que dijo: “Me dijo que estaba en tratamiento, pero que cuando comenzó a ver mis videos le dio ganas de seguir luchando. Estaba muy deprimida. Me dijo que le alegraba los días, que le hacía reír y que le estaba poniendo más empeño a su recuperación. Me agradeció por hacer videos”, cuenta emocionado.

“Uno a veces no se da cuenta lo que logra. Yo pienso a veces que la gente se reirá y joderá un rato, pero me doy cuenta que si hay gente a la que le cambio el chip o le puedo cambiar el día. Estas cosas llenan más que el dinero porque yo estoy comenzando y no estoy generando como quisiera, como un trabajo normal, pero a veces esto llena más que un pago. Entonces me digo, ‘Las cosas están yendo bien y es un proyecto a largo plazo. Ten fe que las cosas van a mejorar, tú sigue chambeando, sigue por ese camino, porque lo estás haciendo bien’”, reflexiona Gerson García.

Además, en varios de sus videos ha bromeado con los venezolanos y ellos, en vez de molestarse, le han pedido que los siga incluyendo en su contendio. “Me han dicho que quieren ser ‘el chamo’. Siempre trato de no caer en la xenofobia y he recibido buenos comentarios”. De igual forma, le sorprende al público al que ha llegado, como una señora de 60 años que fue a ver su show y se quedó todo la hora hasta el final para pedirle una foto.

El comediante tiene planeado hacer su unipersonal para julio de este 2023.

¿Algún video le salió de forma espontánea?

A pesar de que Gerson García prepara -por largas horas a veces- su contenido, hubo una ocasión en la que le salió de maravilla y no necesitó mucho tiempo, casi natural. Aquí la anécdota:

“Para mí subir un video los domingos es clave, porque es cuando la gente está descansado y se relaja viendo videos y tiene más llegada. Fue cuando recién iniciaba. Me senté a escribir y en cuatro horas no me salía nada. En un momento me resigné y dije ya fue. Era como las 9:00 PM. Luego se me ocurrió “Yo en el baby shower de mi amigo”, lancé ideas altoque y salió en 20 minutos. Lo terminé y luego dudé en subirlo, pero al final lo hice. Ese video ahora tiene más de 4 millones de vistas”.