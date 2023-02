Gonzalo Torres se confiesa: “Hay cosas de Pataclaun que yo no repetiría”

El actor Gonzalo Torres le contó a Infobae de su crítica al humor y lo que no repetiría de Pataclaun. Carlo Fernández C./Infobae.

Su personaje en “Pataclaun” como ‘Gonzalete’ quedó en la memoria de los que siguieron esa comedia de situaciones. Es por ello que más de 20 años después, lo siguen reconociendo en las calles con ese nombre. Pero lo cierto es que ha pasado por distintas etapas que lo llevaron al éxito y fama, y que lo mantienen vigente como uno de los actores más reconocidos: Gonzalo Miguel Torres del Pino.

Ricardo Mendoza le responde a su tío Carlos Alcántara: “Yo sí diré la verdad” El líder de 'Hablando Huevadas' aseguró que le respondería con todo a su tío, quien señaló que su sobrino lo dejó colgado en 'Asu Mare 4'. VER NOTA

El profesor de claun, actor, presentador, locutor, y comediante, conversó en exclusiva con Infobae y contó sobre sus nuevos proyectos en el 2023, su personaje en la película “El Año del León” y las nuevas experiencias vividas. También se refirió al tipo de humor que se viene realizando en el Perú, y algunos recuerdos que se dieron en “Pataclaun” que —confiesa— ya no repetiría.

Antes de ser ‘Gonzalete’ fue bajista

Pocos lo recuerdan, pero Gonzalo Torres fue bajista en dos grupos peruanos: Nosequién y los Nosecuántos y La Liga del Sueño. Él cuenta que fue allí cuando conoció al ‘monstruo de la fama y el éxito’, ese “que te puede seducir y te puede llevar a lugares de complacencia, cuando la fama y el éxito en sí debería obligarte a superarte cada día más”, expresa.

Carlos Alcántara se refirió a su distanciamiento con Ricardo Mendoza: “Que se dedique a lo suyo” Carlos Alcántara se refirió a su polémico enfrentamiento con Ricardo Mendoza, comediante que asegura ser utilizado para promocionar la película. VER NOTA

“Con los Nosequién vi de lo que se trata el éxito. Yo recuerdo que la primera vez que tocamos fue en los pubs, en esos tiempos estaban de moda. En el pub Haras de la Molina teníamos 20 personas. Después nos mudamos al Donatello de San Isidro y salió el disco ‘Los Patos y las Patas’, ‘Las Torres’, y poco a poco ese lugar se fue llenando y dije ‘wow, el éxito es un monstruo grande’”, relata.

"Los Patas y las Patas" fue uno de los temas más populares en el Perú y hasta ahora se escucha en las calles peruanas.

La actuación y su primer papel

Desde pequeño y en las reuniones familiares estuvo relacionado con la actuación. Cuenta que en las navidades, su familia organizaba unos shows de fonomímica con canciones de la época y como él era el mayor de los primos, los dirigía. También hacían imitaciones de los miembros mayores de la familia. Eran unas navidades que disfrutaba mucho con un gran número de familiares, pero que con el tiempo se ha ido perdiendo. “La vida es así, es cambio, nunca permanece algo eterno”, menciona Gonzalo, quien también participaba en los grupos de actuación del su colegio, el Markham.

Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, es acusado de meterse en una relación y engañar a su novia El comediante vuelve al ojo de la tormenta tras haber superado su rencilla con Carlos Alcántara, a quien señaló de quererse colgar de su popularidad. VER NOTA

“De la música pasé a ver este grupo alucinante de humor en clave de claun que fue ‘Pataclaun’ y me enamoré de eso. July Naters me llamó y me quedé con el personaje de ‘Gonzalete’. Luego, ya para la actuación, sabía que necesitaba mayores herramientas, porque mi reto no era solo quedarme en el humor y comencé un taller con Alberto Ísola e hice otras obras de otras características”, cuenta Gonzalo, quien es hincha del Sport Boys, como toda su familia.

La primera novela en la que participó fue "¡Qué tal raza!", también su primer casting.

Gonzalo tuvo su primer casting y lo pasó en la telenovela peruana “¡Qué tal raza!”, donde participó aproximadamente dos semanas. La segunda fue “Demasiada Belleza” y desde entonces ha tenido infinidad de papeles como actor.

Pataclaun

Esta serie es catalogada como uno de los programas de entretenimientos más importantes del Perú, si no la más. Fecha a fecha, estos personajes con ocurrencias particulares y con una afinidad singular hacían reír al público asistente y al televidente, que disfrutaba a carcajadas cada escena. Sin embargo, luego de un tiempo todo se acabó.

“Pataclaun se acabó porque llevábamos mucho tiempo juntos y la convivencia desgasta. El éxito de la televisión desgastó la relación y nos llevó a cansarnos y querer también cada uno hacer su propio camino, que es una búsqueda necesaria. Tal vez el tiempo nos iba a volver a juntar, pero el tiempo dijo que no. Cada uno hizo su carrera de forma exitosa”, cuenta Gonzalo, que disfruta de cocinar y de preparar y probar nuevas comidas.

El claun protagonizaba el papel de un padre de iglesia que no seguía sus principios. VIDEO: Pataclaun

Pese al final de la serie, hay anécdotas que Gonzalo no olvidará nunca y que espera algún día puedan salir a luz. “Recuerdo que cada viaje que hacíamos, Carlos Alcántara tenía la manía de registrar todo en su cámara de video o foto, y a veces era demasiado pesado. Le decíamos que por favor pare, que se detenga, pero ahora viendo esos materiales de verdad que es un registro histórico y ojalá pronto puedo salir algo de eso a la luz”, expresa con emoción.

Además, señala que para él fue allí donde inició el stand up ‘Asu mare’ de Cachín. Cuenta que durante las grabaciones a veces se quedaban esperando varios minutos para una escena, entonces se juntaba con ‘Tony’ y llegaba ‘Machín’ para contar su historia personal y vida. “Nosotros nos reíamos de todas esas cosas. Alucinabas por la manera como lo contaba. Ahí fue naciendo su show”, relata.

Crítica al humor y lo que no volvería hacer de Pataclaun

En la comedia existen tipos de humor, está el seco, el grotesco, el blanco, el negro, el sarcástico, el satírico y varios más. Sin embargo, en estos tiempos y en el Perú muchas veces se ha criticado cómo se hace humor y lo denigrante y ofensivo que puede ser para algunas personas. De esto se refirió Gonzalo Torres haciendo hincapié en dos puntos: lo que no repetiría de “Pataclaun” y el humor de “Hablando Huavadas”.

“Todas [las formas de humor] son válidas de acuerdo al público. Hay diferentes formas de humor que dependen del contexto. Por ejemplo, hay cosas de Pataclaun en la televisión que yo no repetiría o las haría de otra forma. Porque había esta crítica a los machistas, donde le pegan a Wendy. De pronto esa no era la forma y en este contexto actual no sería aceptable. El fondo estaba bien, pero la forma no era correcta”, apunta.

Ingresó al mundo del claun luego de July Naters lo convocara.

En este punto, resaltó que no quiere desmerecer lo que hicieron en Pataclaun, señalando que “cada tipo de humor tiene su contexto, su espacio-tiempo histórico. Si lo vemos hacia atrás, claro que tiene su crítica, pero en ese momento no la había porque estaba en función a un tiempo. No quisiera ensañarme con lo que no estaba bien, habiendo tantas otras cosas extraordinarias”, menciona.

Sobre el humor de “Hablando Huevadas”, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, dijo lo siguiente: “Hay humor actual que no está de acuerdo al tiempo. No quisiera hacer un cargamontón ellos, pero me parece que hay cosas para revisar. Son personas talentosas que podrían estar haciendo mucho más de las que hacen y siendo más inteligentes. A veces hay que ir contra la corriente. El tema es que a veces el juicio se hace inmediato y por ahí que se puede esperar un tiempo. El humor necesita reflexión y pensar cuál es la estructura y a quién te estás dirigiendo”.

Quiere volver a la radio

“No extraño exactamente la ‘Mañana Maldita’, extraño la radio como formato. Ir en la mañana, eso extraño. Ojalá en algún momento vuelva. El programa dejó de salir por decisiones empresariales. Me parece que la crisis en radio es general, cada vez se va reduciendo más el universo de gente que escucha radio y, por lo tanto, se ha reducido la gente que trabaja en radio. Puedes hacer buenos números en rating, pero si no hay anunciantes es difícil. Los anunciantes ahora tienen a las redes sociales, los influencers, donde prefieren mostrar sus marcas”.

Gonzalo Torres hace menos de un año se encuentra haciendo el programa “Los Malditos del Podcast” junto a Daniel Marquina y han sido nominados a los Premios Luces 2022 como “Mejor Programa Digital de Entretenimiento”. El productor de este contenido es Augusto Robles y lo puedes encontrar en Spotify y YouTube.

El programa se puede escuchar desde Youtube o Spotify.

El conductor se refirió a la nominación y dijo. “Espectacular, lo máximo, porque tiene menos de un año y que te hayan mirado, más allá de que ganemos o no, me parece una valoración súper interesante”.

Proyectos del 2023 y “El Año del Tigre”

Gonzalo Torres volverá a actuar en obras de teatro para este año. Una a mediados de junio o julio y otra que se va a estrenar este marzo, donde estará junto a Milene Vázquez, Magdyel Ugaz y Sergio Galliani, quien serán dirigidos por Giovanni Ciccia. No dio más detalles porque no lo tiene permitido, pero esta producción promete. También reveló que tiene una obra para dirigir en el 2024.

Además, el próximo 30 de marzo en las salas del cine del Perú se estrenará “El Año del Tigre”, una película hecha por la productora internacional Bou Group, la cual ha sido grabada totalmente en Santo Domingo, República Dominicana, país del cual ‘Gonzalete’ se ha quedado sorprendido por el nivel que tienen en producción cinematográfica.

El actor Gonzalo Torres, le contó a Infobae sobre sus nuevos proyectos y la radio. Carlo Fernández C./ Infobae.

“Me llama la atención porque es una producción de otro nivel. Un director de arte español. Una historia diferente, una comedia negra. Allá se hacen muchas más películas que en el Perú. Hay mucha más actividad. Incluso los mejores estudios de grabación para tomas relacionadas al agua o tomas submarinas están en República Dominicana. Se hacen muchas películas para el mercado internacional”, cuenta el actor, que en este caso hará el papel de un inspector de la municipalidad.

Revela que en un inicio esta película originalmente iba a ser presentada simplemente en una de las plataformas de Disney, pero cuando comenzaron a realizar la película decidieron estrenarla en cines en República Dominicana y Perú. Resaltó que es una producción internacional contratada por el Grupo Disney, “al punto que hay cláusulas como en las que no se permite escenas con personas fumando, como se dan en las películas de este grupo”.

“Hay otro tratamiento con el actor. Todo un equipo de maquillaje. Es la primera vez que trabajaré con un doble para escenas de riesgo. Son cosas que solo lo ves en documentales de Hollywood”, cuenta Gonzalo, que se mostró muy emocionado por esta nueva experiencia.