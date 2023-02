Gonzalo Torres reflexionó sobre el humor de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, de Hablando Huevadas

Gonzalo Torres habló sobre la dupla de Hablando Huevadas.

Gonzalo Torres, el recordado Gonzalete de Pataclaun, brindó una reveladora entrevista a Infobae, en donde habló sobre la serie de televisión que marcó su paso por la pantalla chica. Pero además de eso, se refirió al humor de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, una de las duplas de comedia más populares del momento.

Según indicó el destacado actor, repetir el humor que tanto caracterizó a Pataclaun-algunas de ellas-no sería posible en estos días. “Hay cosas de Pataclaun en la televisión que yo no repetiría o las haría de otra forma. Porque había esta crítica a los machistas, donde le pegan a Wendy. De pronto esa no era la forma y en este contexto actual no sería aceptable. El fondo estaba bien, pero la forma no era correcta”, señaló.

Sin embargo, Gonzalo Torres explicó que no todo lo hecho en Pataclaun puede ser visto de manera negativa, pues “cada tipo de humor tiene su contexto, su espacio-tiempo histórico”. “No quisiera ensañarme con lo que no estaba bien, habiendo tantas otras cosas extraordinarias”.

Gonzalo Torres del Pino es un actor, comediante, presentador de televisión, músico y locutor de radio peruano.

Bajo esa misma línea, reflexionó sobre el tipo de comedia que realiza la dupla de Hablando Huevadas, quienes se han visto involucrados en más de un escándalo. El último de ellos sucedió en abril de 2022, cuando hicieron chistes sobre los jugadores de la Copa Mundial Futsal Down 2022.

“Hay humor actual que no está de acuerdo con el tiempo. No quisiera hacer un cargamontón con ellos, pero me parece que hay cosas para revisar”, expresó en un inicio.

“Son personas talentosas que podrían estar haciendo mucho más de las que hacen y siendo más inteligentes. A veces hay que ir contra la corriente. El tema es que a veces el juicio se hace inmediato y por ahí que se puede esperar un tiempo. El humor necesita reflexión y pensar cuál es la estructura y a quién te estás dirigiendo”, sentenció.

¿Qué pasó con Ricardo Mendoza?

El comediante de Hablando Huevadas está envuelto en polémica y no precisamente por los chistes que suele realizar al lado de Jorge Luna. Sucede que Magaly Medina lo captó con una modelo venezolana, llamada Rosalía Franco, en un edificio miraflorino. Pasaron más de 12 horas juntos, y luego se retiraron cada uno por su lado.

Las imágenes llamaron la atención de la ‘Urraca’, pues Ricardo Mendoza mantiene una sólida relación amorosa con Alicia Aparcana. Sin embargo, pronto se aclaró que ellos mantienen una relación abierta, por lo que no habría problemas que el cómico salga con otras personas.

“Una relación abierta es una relación no monógama, donde ambas partes ponen a consideración de cada uno tener relaciones fuera de la pareja, sin considerar esto como una infidelidad. Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender, igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, mejor, tema abierto jajaja”, precisó en un comunicado.

Pero quien no está de acuerdo con este romance es el productor Pedro Valle, expareja de Rosalía. Según dijo, Ricardo Mendoza se aprovechó de su posición económica para “condicionar” a que la modelo esté con él de manera íntima. Incluso, mostró conversaciones de WhatsApp para confirmarlo.