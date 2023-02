Seguro domiciliario contra sismos: qué cubre y cómo funciona

Perú país sísmico: ¿evalúa contar con un seguro domiciliario? Entérate cómo funciona.

Perú se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, por lo que resulta importante evaluar adquirir un seguro domiciliario contra este tipo de daño a un valor tan importante como el patrimonio mobiliario.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ante la energía sísmica acumulada en nuestro país, se espera un movimiento telúrico de más de 8.5 grados de intensidad, por lo que es necesario estar preparados.

En ese sentido, Miguel Gutiérrez, vicepresidente de Siniestros y Riesgos Patrimoniales de Rimac, indicó que los seguros domiciliarios protegen el bien más preciado que tienen las personas ante un riesgo sísmico.

Entonces, ¿cuánto costaría adquirir un seguro contra sismos para una casa o departamento valorizado en USD 100,000?, ¿cuáles son los alcances de la indemnización? y ¿ante qué situaciones están protegidos?

Ante estas interrogantes, el especialista de Rimac resolvió las siguientes preguntas clave sobre cómo funciona y qué cubre un seguro domiciliario ante un movimiento sísmico.

¿Cuántas formas de aseguramiento de domicilio existen?

Hay dos formas de asegurar una vivienda: la primera, según el valor de reconstrucción (usada sobre todo por las casas o inmuebles con un solo propietario).

Mientras que la segunda opción es aplicar un seguro según el valor comercial de la vivienda. Ello aplica para los departamentos dentro de un edificio, pues al no contar con la propiedad total del terreno, el seguro cubre el valor para comprar otro inmueble similar. El valor comercial suele ser el triple del valor de reconstrucción, por lo que la prima a pagar será mayor.

Por qué es importante adquirir un seguro contra sismos para una casa o departamento.

¿Cómo funciona la cobertura de este seguro?

Gutiérrez, de Rimac, explicó que el seguro domiciliario es muy flexible, pues el cliente puede asegurar solo la infraestructura del inmueble o, si desea, solo el contenido.

También juntar ambos beneficios y tener un seguro integral. Todos estos planes incluyen beneficios adicionales totalmente gratuitos como asistencias por cerrajería, gasfitería, electricidad, vidriería, ambulancia y consultas médicas.

¿Cómo funcionan las indemnizaciones?

El beneficio que otorga esta póliza es una indemnización, dependiendo del daño, si es total o parcial. En caso fuera parcial se podría reparar o indemnizar al asegurado y si es total se enmienda el valor total asegurado menos el deducible que normalmente es 1% del valor del bien y se le entrega al asegurado para que pueda reparar, construir o comprar una nueva vivienda.

Existe una percepción de que este seguro es caro, porque se compara con el vehicular, pero la realidad es otra. “El problema está en la cultura de prevención, creemos que nunca nos va a pasar nada; sin embargo, las emergencias no avisan y lo estamos viendo ahora con mayor frecuencia”, remarcó Gutiérrez.

En simultáneo, con esta información, es indispensable contar con una mochila de emergencia con productos indispensables como alimentos no perecibles, medicinas, linternas, radio a pilas, un plan de evacuación y sobre todo el compromiso con los simulacros nacionales para que la población adopte una cultura de prevención para resguardar el bienestar y la seguridad.

Lo primero es proteger a las familias para que puedan volver a su hogar con el apoyo económico necesario para reparar o reconstruir.

Esto debes saber para asegurar tu vivienda ante sismos

Según ABC de Pacífico Seguros dio da a conocer algunos de los procesos que deben seguir las aseguradoras para responder ante sus clientes ante este tipo de eventos.

- La prioridad son los hogares y las pymes: lo primero es proteger a las familias para que puedan volver a su hogar con el apoyo económico necesario para reparar o reconstruir. Las pymes también son atendidas rápidamente, ya que sus reclamos son montos que se encuentran dentro del rango de pagos express.

- ¿Debo esperar para que mi seguro responda?: no. La activación de la póliza seguirá el procedimiento regular y, como ocurrió durante la pandemia, en caso de un sismo de esta magnitud se buscará agilizar la respuesta para brindar tranquilidad y el respaldo que necesitan los asegurados.

- ¿Si no puedo comunicarme con la aseguradora?: las aseguradoras cuentan con diversos canales de atención, sin embargo, es posible que los servicios colapsen momentáneamente en un evento catastrófico de gran magnitud. Frente a esto, si no hay riesgo para movilizarse, las oficinas físicas tendrán un servicio de emergencia para atender los casos que se presenten.

- ¿La aseguradora puede “perder” mi póliza?: aunque un siniestro afecte la sede central de la aseguradora, esta tiene un backup de todas las pólizas ofrecidas, así, aunque ocurriese un evento de esa magnitud, la empresa responderá ante su cliente.

- ¿Cómo sé qué seguros tengo?: en el caso de Pacífico Seguros, el app Mi Espacio Pacífico te muestra todos los seguros que contrataste con ella. Si se tratase de un familiar fallecido, en la web https://www.apeseg.org.pe/heredero-seguro/ te informarán si contaba con un seguro de vida o accidentes y en qué aseguradora está su póliza.

- ¿Es posible que la aseguradora se quede sin fondos y no me pague?: no. Las aseguradoras cumplen las leyes que rigen para las empresas financieras y deben mantener fondos que respondan a los compromisos asumidos. Una muestra de esto es lo que el sector asegurador enfrentó durante la pandemia, que se pagó un montó histórico, siendo Pacífico la aseguradora que más desembolsó, respondiendo con S/ 1.000 millones.