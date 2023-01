Crédito hipotecario del Banco de la Nación: beneficios, requisitos y quiénes podrán acceder a este beneficio

Conoce quiénes pueden acceder al crédito hipotecario. Foto: Andina

Todas las personas sueñan con su casa propia o tener un lugar donde vivir. En este sentido, el Banco de la Nación es una de las entidades financieras que ofrece un crédito hipotecario, por lo que tú podrías solicitarlo. Sin embargo, cuentan con algunos requisitos que debes saber para acceder a este beneficio.

De acuerdo con el estudio realizado en el 2022 por Impulso PR y Marketing de Influencia, para Perú Sotheby’s, señala que el 71% de ciudadanos que buscan alquilar o comprar una vivienda tiene entre 25 y 45 años. Por ello, conoce si puedes acceder a este crédito hipotecario.

Por ello, descubre cuáles son los requisitos, beneficios y quiénes podrán acceder a este préstamo y hasta cuántos meses se puede financiar. A continuación, te detallamos todo lo que debes saber.

¿Qué es un crédito hipotecario?

Es un préstamo que otorga alguna entidad a todas las personas que desees remodelar, construir, mejorar o comprar una vivienda. Todos los inmuebles deberán estar inscritas de manera correcta para que pueda concluir.

¿Cuáles son los beneficios?

De acuerdo con el Banco de la Nación, existen diversos beneficios para los ciudadanos y poder cumplir uno de tus sueños.

♦ El financiamiento será para comprar el inmueble terminado, futuro y traslado de una deuda hipotecaria.

♦ La tasa de interés corresponde de acuerdo con el monto y tiempo.

♦ El plazo de pago del crédito será hasta de 25 años.

♦ También se podrá financiar otros gastos documentales como notariales y tasación, que estarán dentro del crédito, pero con un valor máximo de una UIT.

♦ El cobro del crédito será automático a través de la cuenta de ahorros registrada.

¿Cuáles son los requisitos?

Todos los requisitos tendrán que ser acreditados con documentación respectiva para que el proceso continúe. El titular deberá tener una cuenta de haberes habilitada en el Banco de la Nación. Además, tiene que contar por lo menos con un ingreso de un mes, para que luego se incluya de manera manual las otras cinco boletas. Cabe precisar que, en total, debe verse reflejado seis pagos.

Es importante que la persona que solicitará el préstamo se encuentre con una calificación “Normal” en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. En caso sea casado, también se evalúa al cónyuge. Las etiquetas “CPP”, “Deficiente”, “Dudoso” o “Pérdida” no serán consideradas dentro de este crédito.

¿Cuánto debe ser mi remuneración?

El titular no debe presentar deudas en más de cuatro entidades bancarias en el Sistema Financiero, ni en este banco. Además, el ingreso mínimo que deberá tener el titular es mínimo de S/800.0 o también se podrá demostrar otros ingresos del titular o cónyuge con la documentación respectiva.

¿Quiénes podrán acceder al crédito?

Es muy importante tener en cuenta quiénes podrían acceder a este crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Nación. La entidad solo brinda a trabajadores del sector público que cuenten con un contrato laboral por plazo indeterminado, pero con un año de antigüedad como mínimo.

¿Cuáles son los documentos que debo presentar?

♦ Una tarjeta activa de MultiRed Global Débito

♦ Tener el DNI original del titular y cónyuge

♦ Presentar copia de las dos últimas boletas de pagos del cliente y las seis últimas del cónyuge (original y copia)

♦ Recibo de agua, teléfono fijo o luz (original y copia)

♦ Constancia de Nombramiento que se encuentre activo o Resolución de Cese de titular y/o cónyuge, según sea el caso. (original y copia)

♦ Partida de Matrimonio expedida por la jurisdicción a la que perteneces. (copia)

♦ Documentos que acrediten las cuotas de mensuales, solo en el caso de contar con otro tipo de crédito en una entidad financiera distinta al Banco de la Nación. (original y copia)

♦ Otros oficios que sustenten ingresos para la evaluación crediticia.

¿Cuál es el porcentaje del valor del inmueble?

El Banco de la Nación brinda un financiamiento hasta un 90% de lo que equivale el inmueble o del valor de Tasación. En este sentido, el titular tendrá que pagar obligatoriamente el 10% del total de la vivienda o terreno.

¿Es necesario presentar un garante o fiador?

No, no se necesita. El inmueble que se compra se convierte en la garantía que el titular le otorga a la entidad. Sin embargo, si el cliente no cuenta con ningún monto para ser cobrado de manera automática, se realizará procede a extraer de los fondos de la cónyuge en caso encuentre saldo a favor.

¿Por dónde solicito el crédito?

Recuerda que al cumplir con los requisitos mencionados líneas arribas, es importante pasar por una evaluación crediticia con la documentación correspondiente. Por ello, puedes acercarte a cualquier oficina del banco. En el caso de que desees información sobre el fallecimiento del titular u otro tipo de oficio, tendrás que acercarte a cualquier establecimiento de la entidad.

¿Debo contar con un seguro obligatorio?

El Banco de la Nación brinda dos seguros que deberás contar de manera obligatoria: desgravamen y seguro del inmueble contra todo riesgo. El primero corresponde a una cobertura ante el fallecimiento del titular. Este deberá estar vigente de acuerdo con la duración del crédito y tendrá que ser otorgado por una entidad de seguros con calificación no menor a “B”.

En tanto, el segundo seguro cubre distintos riesgos contra incendios, terremotos, inundaciones, vandalismo, explosión, entre otros. Este también deber ser contrato hasta que culmine el acuerdo del crédito y la compañía debe contar con una calificación no menor a “B”.

