RBD no incluyó a Perú en su gira ‘Soy Rebelde World Tour’ y fanáticos lamentaron la noticia

RBD no incluyó a Perú en su gira. (Instagram)

La gira de despedida de RBD es una de las más esperadas del 2023, desde fines del año pasado se esperaba el 19 de enero para conocer cuáles eran los países a los que la banda mexicana visitaría para decirle adiós a los escenarios.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez serán los encargados de cerrar este ciclo y esperan hacerlo con sus miles de fans alrededor del mundo. Es por eso que, la noche del jueves 19 de enero, se reveló cuáles son las ciudades que visitarán.

Tras el conteo regresivo se supo que estarán en diversas ciudades de Estados Unidos, México y Brasil. De esta manera, Perú y más países de Latinoamérica quedaron fuera de la lista, desatando lamentos en las redes sociales.

Te puede interesar: RBD en Perú: los incidentes y curiosidades que marcaron su primer concierto en Lima

Cientos de fanáticos peruanos esperaban con muchas ansias el anuncio para que comiencen a comprar sus entradas y prepararse para esta despedida, pero no se dará en nuestro país. Es por eso que, en las plataformas digitales comenzaron a circular diversas reacciones, memes y lamentos de los seguidores que esperaban la llegada del ‘Soy Rebelde World Tour’.

“Mi estabilidad emocional dependía de que RBD venga a Perú, seguiré viendo las noticias para deprimirme más”, “El Perú se quedó con los brazos abiertos”, “¿cómo que RBD no incluyó Perú?”, “RBD no incluyó a Perú en su gira”, “Me quiero morir RBD no viene a Perú”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Usuarios reaccionan a tour de RBD. (Twitter)

Usuarios reaccionan a tour de RBD. (Twitter)

Usuarios reaccionan a tour de RBD. (Twitter)

Usuarios reaccionan a tour de RBD. (Twitter)

Usuarios reaccionan a tour de RBD. (Twitter)

Te puede interesar: ‘Tour del adiós 2008′, videos del último concierto que RBD brindó en Perú

¿Cuántas presentaciones tendrá RBD en su gira?

Para esta gira donde el grupo le dirá adiós a RBD y le pondrá punto final a una etapa, han decidido dar 26 show divididos en tres países que son Brasil, México y Estados Unidos.

Los conciertos iniciarán el 25 de agosto del 2023 y terminarán el 1 de diciembre de este mismo año. Será el Foro del Sol que recibirá a RBD por última vez para hacer vibrar a su público con temas como ‘Sálvame’, ‘Solo quédate en silencio’ y más.

Fechas y lugares de los conciertos de RBD.

SEGUIR LEYENDO