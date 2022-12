RBD en Perú: los incidentes y curiosidades que marcaron su primer concierto en Lima

RBD se presentó en el Explanda del Estadio Monumental como parte del "Tour Generación 2006".

RBD está de regreso. La agrupación mexicana que marcó a toda una generación de adolescentes volverá a los escenarios en el 2023. Sin embargo, hasta el momento no se sabe si Perú formará parte del “Soy Rebelde World Tour”. Los fans están a la espera del anuncio oficial, cruzando los dedos para ver nuevamente a los integrantes de la banda.

La última vez que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez estuvieron en nuestro país fue en el 2008 como parte del “Tour del Adiós”. Dicho concierto se realizó el 13 de diciembre en el Estadio Nacional, logrando reunir a más de 20 mil fanáticos.

RBD se despidió de los escenarios con la gira "Tour del Adiós", que incluyó al Perú y a otros países de Latinoamérica.

Curiosamente, esa presentación no es la más recordada por el público peruano. El primer concierto de RBD en Lima, que se llevó a cabo el 8 de diciembre en la Explanada del Estadio Monumental, acaparó todas las portadas de la prensa nacional e internacional por una serie de curiosos eventos.

En aquel entonces, las entradas para ver a RBD oscilaban entre los S/136 hasta los S/669, precio que los fanáticos estaban dispuestos a pagar con tal de ver a los artistas en vivo. El sueño se cumplió el 7 de noviembre, el día en el que los integrantes arribaron a la capital después de ofrecer un concierto de Chile.

Dulce María utilizó un chullo peruano durante su primer concierto en Lima.

RBD conoció a Timoteo

Luego de llegar a Lima, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez fueron invitados a formar parte de una conferencia de prensa. En representación de América TV, María Pía Copello fue la encargada de entrevistarlos. Luego, los invitó a los estudios para seguir conversando.

En el set del canal 4, la banda RBD fue sorprendida por Timoteo, muñeco que formó parte del programa infantil “María Pía y Timoteo”. El curioso dragón no se despegó un solo instante de Anahí, quien no dejó de abrazarlo en todo momento. Incluso, se tomó fotos con la agrupación, las cuales quedaron para la posteridad.

Timteo se "enamoró" de Anahí de RBD durante entrevista. (América TV)

El misterio familiar de Anahí

Trascendió que Anahí viajó a Lima en compañía de sus familiares, ya que tenía una media hermana peruana a la que deseaba visitar. “Yo tengo una media hermana aquí en Perú, por eso toda mi familia de México vino, aprovechando el concierto, ahora estamos todos juntitos”, le confesó a María Pía Copello en rueda de prensa.

Aunque no quiso brindar más información sobre su media hermana, recalcó que es hija del segundo matrimonio que tuvo su padre Enrique Manuel Puente. “Somos una familia normal, muy feliz. Todos nos conocemos y queremos de toda la vida, no hay ningún drama. Mi papá tuvo dos matrimonios y ya, es lo único extraño”, añadió.

Cuando la cantante mexicana regresó a su país de origen, la prensa no dejó de preguntarle detalles de su supuesto familiar. Para sorpresa de todos, Anahí negó tener una media hermana. “¡Déjame de preguntarme estupideces! No tengo ninguna media hermana, me da mucha risa, han inventado tantas cosas de mi familia”, expresó molesta.

Anahí Puente dio vida a Mía Colucci en la telenovela "Rebelde".

Maite Perroni gritó “¡Arriba Chile!”

Perú era el último país que RBD visitó como parte del “Tour Generaciones”, por lo que los integrantes estaban más que cansados luego de 80 presentaciones alrededor del mundo. Esto quedó evidenciado cuando Maite Perroni gritó emocionada “¡Arriba Chile!”, olvidando por completo que estaba en Lima.

El público no perdonó su equivocación y la abucheó. La mexicana, quien se ha desempeñado como actriz de telenovelas en los últimos años, regresó al escenario y se disculpó por el tremendo error. “Quiero pedir disculpas, a nadie le gusta que diga otro país. Lo siento mucho Perú, es que reprobé en geografía”, explicó apenada.

Maite Perroni gritó "¡Arriba Chile!" durante concierto de RBD en Perú

Christian Chávez se desmayó

Christian Chávez ha confesado públicamente que sufría fuertes crisis de ansiedad durante la época de RBD. Al parecer, una de ellas sucedió en el Aeropuerto Jorge Chávez. Sucede que, luego de ofrecer su primer concierto en Lima, la banda festejó en una discoteca de San Borja, donde el mexicano tuvo una acalorada discusión con un miembro del staff.

El también actor abandonó el lugar para dirigirse al aeródromo, ya que deseaba regresar a México lo antes posible. Sin embargo, las autoridades no le permitieron subir al avión porque no traía consigo su pasaporte, por lo que Chávez sufrió una crisis nerviosa y llegó a desmayarse hasta en dos oportunidades. Tuvo que ser retirado en silla de ruedas.

Christian Chávez saltó a la fama al interpretar a Giovanni Méndez en "Rebelde".

