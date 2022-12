‘Tour del adiós 2008′, videos del último concierto que RBD brindó en Perú

RBD regresará a Perú en el 2023.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez vinieron en dos ocasiones a nuestro país. La primera vez en el 2006, causando gran revuelo en el Aeropuerto Jorge Chávez. La segunda vez fue en el 2008, en un tour que significaba el adiós de la banda más exitosa del momento. Los artistas decidieron despedirse de sus fans para poder emprender nuevos retos y asumir su carrera como solistas o desarrollarse como actores.

A través de un comunicado, la agrupación mexicana anunció su gira del adiós y confirmó su separación definitiva después de cuatro años, dejando en shock a sus fans. “Todo gran proyecto necesita transformarse para trascender y hoy nosotros estamos iniciando ese proceso”, indicaba la notificación que la banda publicó en su página oficial.

Como era de esperarse, RBD incluyó a Perú en esta despedida. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez se hicieron presente el 13 de diciembre del 2008 en el Estadio Nacional, ante 20 mil fanáticos que lloraron, cantaron y gritaron al ser parte del ‘Tour del Adiós’, el cual significaba la última vez que verían a sus cantantes favoritos.

Después de más de una década, los mexicanos anunciaron su ansiado reencuentro, el cual se concretaría en el 2023. Sin embargo, aún no se sabe si Perú estaría incluido en este. Según la página oficial de RBD, https://soyrebelde.world/, para el 19 de enero del 2023 se dará mayor información.

Ante ello, son muchos los fans que han pedido a través de las redes sociales que Perú sea parte de este regreso. Además, no dudaron en recordar el último concierto que RBD presentó a Perú, resaltando que su fanatismo no fue “cosa del momento”, que son verdaderos seguidores de la agrupación.

RBD en Habacilar

En su última visita, RBD le dio una entrevista al programa Habacilar, tal como lo hizo en el 2006. La primera vez sorprendió a una niña que padecía de una enfermedad y que se sometería a una serie de tratamientos para salir adelante. Los cantantes corrieron a abrazarla tan pronto la vieron, mientras la pequeña no dejaba de llorar de la emoción. Los mexicanos se dejaron ver bastante conmovidos con este encuentro. Además, agradecieron a los fans por estar presente y apoyarlos en todo momento, desde su llegada al aeropuerto hasta que se instalaron en su hotel. Incluso, Christian Chávez resaltó que las fans no dejaron de cantar toda la noche hasta la tarde del día siguiente, hecho que le sorprendió mucho.

La segunda vez, en el 2008, la encargada de entrevistarlos fue la modelo Thalia Estabridis, quien le preguntó sobre la etapa que cerraban. Los cantantes se pusieron bastante nostálgicos y coincidieron en que se iban a extrañar mucho. “Sí nos vamos a extrañar mucho, es difícil decir adiós. Creo que aún no lo asimilamos”, indicó Anahí, que tuvo el apoyo de Maite Perroni. “Es triste”, dijo la cantante que hoy es solista.

Habacilar entrevistó a RBD en el 2008, su última vista a Perú.

“Cada segundo que hemos vivido ha sido maravilloso, ha sido una oportunidad uncia, le agradecemos a las fans por habernos dado tanto apoyo, tanto amor, tanto cariño”, dijo, por su parte, Christian Chávez. “¿Qué voy a recordar de los fans? Son cosas buenas, porque siempre te expresan apoyo, cariño. De repente hay críticas que tomas y terminan siendo positivas, es lo que vamos a extrañar mucho”, fueron las palabras de Alfonso Herrera, quien está enfocado en la actuación y será el único que no participará en esta gira de reencuentro.

‘Tour del adiós 2008′, el concierto final

Las largas colas se formaron desde muy temprano en las afueras del Estadio Nacional el pasado 13 de diciembre de 2008. Los creativos fans llegaron al recinto vistiendo los típicos trajes de RBD.

Durante el concierto no faltó la bandera en el escenario, los “Viva Perú” ni muchos menos a los integrantes luciendo los chullos andinos. Por su parte, los fans les entregaban emocionados llantos, eufóricos gritos y enloquecidos cantos.

Esta presentación ha sido una de las más recordadas para sus seguidores, y aunque se creía que era solo una moda, la confirmación del reencuentro confirmó que no es así. Los cantantes han hecho sus carreras con gran éxito, pero la pregunta siempre era la misma, “¿RBD tendrá reencuentro?”

RBD nació de una telenovela llamada ‘Rebelde’, versión mexicana de la serie original argentina ‘Rebelde Way’, protagonizada por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba, Luisana Lopilato y Felipe Colombo.

La agrupación mexicana cuenta con las de diez millones de discos vendidos y estadios totalmente llenos durante sus conciertos, convirtiéndolos en un fenómeno por Iberoamérica y Estados Unidos.

¿Dónde sería el concierto si RBD llega a Perú?

Aunque solo se ha dado a conocer que el 19 de enero del 2023 se brindará más información, los fanáticos de Rebelde ya están pidiendo que incluyan al Perú en su lista de países a visitar. Nuestra capital ha sido testigo de dos conciertos realizados en el Estadio Monumental y Nacional en Lima, logrando llenar ambas localidades.

Por lo que se espera que el espectáculo de la banda mexicana se lleve a cabo en cualquiera de los dos mencionados recintos, pues son los lugares que pueden albergar a la mayor cantidad de gente que quiera asistir al show.

Los posibles lugares para el concierto de RBD en Lima. (Captura)

¿Por qué Poncho Herrera no estará en el “Soy Rebelde World Tour”?

Aunque aún no ha brindado declaraciones oficiales, se sabe que Alfonso Herrera no será parte de este reencuentro. En muchas ocasiones, el artista ha indicado que él no es cantante, sino actor, y que la música jamás ha sido su principal interés. Cabe recordar que la agrupación nació de la serie Rebelde, su éxito conllevó a la creación de la banda, donde los protagonistas terminaron grabando discos y haciendo presentaciones internacionales.

Cabe indicar que hoy en día, el popular Poncho está triunfando en series y películas de Hollywood. Son muchos los fans que se han mostrado enfurecidos porque el actor no será parte de este reencuentro. No obstante, Alfonso ha preferido no responder al respecto.

