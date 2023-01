Presidente de la Federación Peruana de Vóley habló de la crisis económica, la Liga y el desafío de la selección

El presidente de la FPV, Gino Vegas, le comentóa Infobae sobre la situación económica que afronta actualmente la FPV. Video: Carlo FernándezC. /Infobae.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), dio a conocer la situación económica del la entidad que dirige, los principales objetivos de la selección, la ausencia de las figuras del equipo y el desarrollo de la Liga Nacional Superior (LNSV).

El máximo directivo de la FPV le informó a Infobae sobre las dificultades que atraviesa la Federación debido al recorte de un 50% del presupuesto otorgado por el Gobierno y una cuantiosa deuda pendiente que estuvo apunto de llevarlos a la desafiliación.

Además, explicó sobre las chances de la selección peruana de vóley para acceder al torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ahora, confirmó que aceptó la invitación de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), pero que dependerá de la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) para que Perú participe del evento deportivo.

¿Perú participará en el torneo clasificatorio para París 2024 y qué es lo que se viene para este año a la selección mayor femenina?

Tenemos el Sudamericano de la categoría, el Challenger Cup que te permite acceder a un cupo para la Liga de las Naciones y lo más importante, estamos en la espera que nos den la confirmación de la participación del clasificatorio para los Juegos Olímpicos París 2024.

A este torneo van los 24 mejores del ranking y nosotros estamos en el puesto 26, lo que ha pasado es que Francia al ser anfitrión ya tiene el cupo y Rusia al estar suspendido le ha dado la posibilidad que Perú entre por ser el número 26. Sé que Rusia está haciendo un trato con el Comité Olímpico Internacional para que separen lo deportivo de lo político. En el caso que el COI acepte, Perú quedaría excluido. Sin embargo, el año pasado en noviembre recibimos la invitación y hemos confirmado nuestra participación.

En relación a los problemas económicos de la Federación, ¿hay algún plan para que la selección pueda llegar al preolímpico en el caso que acepten su participación?

Sí, justamente esta semana tengo una serie de reuniones con autoridades del Gobierno donde les voy a pedir que me asignen un mayor presupuesto para ir al preolímpico. Queremos participar porque nos interesa volver al top a la competencias élite de la Federación Internacional y para eso tenemos que preparar al mejor equipo que podamos.

¿Es cierto que hay jugadoras que han renunciado a la selección peruana?

Ahorita todas están jugando en Ligas fuera del país, pero la idea es poder ir con el mejor equipo. Hay muchas chicas que están en USA becadas y la universidad no les da permiso por el tema de la beca, por eso debemos ver alguna fórmula, pero este problema pasa a nivel de todos los países del mundo.

Hace poco en el Mundial, una jugadora brasileña Julia Berman, no pudo ir al mundial porque la universidad no le dio permiso. Entonces es un poco difícil y vamos a ver con otras jugadoras volver a conversar, pero en la selección estarán las jugadoras que quieran estar.

Pese a los problemas el año pasado, la selección consiguió triunfos...

Yo creo que la medalla de los Juegos Suramericanos en Asunción ha sido algo gratificante. También el que hayamos podido escalar dos puestos en el ranking y eso nos permita entrar a esta calificación en el preolímpico. La idea es ir mejorando, nosotros estamos trabajando para el 2028. Creo que Perú en 6 años pueda tener una oportunidad real de estar en los Juegos Olímpicos. En el caso masculino es ir mejorando en el ranking para que también pueda participar en este tipo de torneos.

Cuando ingresó a la Federación, comentó que se corría el riesgo de una posible desafiliación…

Nosotros tenemos dos problemas gravitantes, uno era la deuda de Luizomar ya que él había apelado a la Federación Internacional y si no cumplíamos con el pago podríamos correr el riesgo de estar desafiliados. Esa deuda el año pasado la hemos terminado de pagar, hemos cumplido y estamos firmando los papeles finales para presentarlos a la FIVB para que vean que ya cumplimos, con respecto a la otra deuda estamos trabajando internamente para poder negociar con el acreedor y hacer algún tipo de planteamiento.

¿Cómo afectó la pandemia en lo económico a la Federación?

La pandemia afectó muchísimo y los problemas económicos ya eran grandes. Realmente yo no esperaba encontrar una Federación en esta situación. Nunca me dijeron, yo suponía que había unos cinco millones de soles en deudas, pero no 15 millones.

Eso afectó cualquier plan o proyecto que tenía porque ya no tienes el dinero que planeaba destinar y en cambio había que solucionar todos esos problemas para que la FPV pueda subsistir. Quizás lo más práctico hubiera sido ir a Indecopi y declarar en reorganización, pero esa medida hubiera afectado más el desarrollo del vóley, Perú se hubiera estancado y superado por otros países.

¿Qué deudas aún quedan en la Federación?

Hay varias. Las del acreedor que son 10 millones de soles aproximadamente, aún eso no está definido y hay una serie de deudas que hemos heredado y estamos tratando de solucionar. A eso hay que sumarle que el Gobierno recortó el apoyo a a las Federaciones deportivas.

Entonces, si con 4 millones de soles la Federación no podía manejarse bien porque no alcanza para todo lo que se necesita, con 2 millones, imagínate. Sumado a las deudas que ya existen y los gastos que durante la pandemia se debía de hacer y salía del mismo presupuesto. Por ello cada vez hay menos dinero para destinar a lo que se necesita.

Ha comentado sobre un plan a 2028, su gestión termina en el 2024. ¿Ha pensado continuar al mando de la FPV?

Creo que lo que tiene que quedar son los proyectos y los planes, independientemente de quién esté al mando, es la única forma de crecer y seguir desarrollándonos. Porque si cada uno va a cambiar será más difícil, lógicamente cada plan se puede mejorar y adecuar según las circunstancias que se van dando en cada momento, pero tener claro un plan a nivel nacional.

Gino Vegas, presidente de la FPV le contó en una entrevista exclusiva a Infobae sobre los problemas en el inicio de la LNSV, entre otros. Video: Carlo Fernández C./ Infobae.

Liga Nacional Superior de Voleibol

El torneo nacional inició con el triunfo del campeón y sub campeón de la temporada pasada, Regatas Lima y Alianza Lima, ambos sextetos se enfrentaron a Sumak Selva y Túpac Amaru, equipos recién ascendidos. El campeonato ya había sufrido varios cambios en su programación y ahora nuevamente ha sido cancelada hasta el próximo martes 24 de enero debido a la coyuntura política y social que vive el país. La FPV anunció que se estará realizando una nueva programación.

Gino Vegas afirmó que se está trabajando en la descentralización del vóley, en especial con Sumak Selva en la Liga y los detalles que se ha tenido en cuenta para la participación del equipo en Lima. Asimismo, expresó las razones por las que por el momento los torneos no se podrían llevar en diferentes sedes.

¿A qué se debió los diferentes cambios de fecha en la LNSV?

La policía estaba con orden de inamovilidad y para los espectáculos deportivos debemos tener las garantías de la policía, conversamos y ellos manifestaron que no nos podían dar esas garantías. Por ello tuvimos que cambiar toda la programación. Ahora esperemos que no pase nada debido a la coyuntura actual y pueda iniciar la Liga con normalidad.

¿El Torneo reclasificatorio de la temporada pasada solo fue para el aumento de equipos?

La pandemia nos ‘desconfiguró' la cantidad de participantes, muchos equipos no han podido continuar. Si bien es cierto no es obligatorio participar, era la mejor forma de recomponer tanto la Liga Nacional y la Intermedia.

¿Por qué razón aumentaron el número de equipos?

Para que cada año esta Liga sea más atractiva, estamos buscando una mejor fórmula y personalmente, considero que el número de 10 nunca ha sido ideal para armar diferentes calendarios o programaciones. Creo que 8 o 12 son mejores números y por ello estamos volviendo a 12 equipos porque anteriormente ya ha hubo esa cantidad de equipos.

También hay un nuevo formato...

Así es, la primera ronda es todos contra todos. Los ocho mejores clasifican, se les dividirá en dos grupos y empiezan a jugar campeonatos cruzados.

Los cuatro últimos, jugarán una rueda para definir del noveno al décimo segundo lugar. El último, desciende automáticamente a la Liga Intermedia, mientras que el décimo primero va a jugar con el subcampeón de la Liga Intermedia para la siguiente temporada la revalidación.

Cenaida Uribe comentó que no estaba de acuerdo con el nuevo formato, ¿el cambio ha sido drástico?

Yo sé que muchos de los entrenadores piden tener mayor cantidad de partidos, pero ya hemos tenido reuniones con ellos y hemos explicado que ampliar mayor cantidad de partidos, significa un costo mayor y todo debe ir de la mano, no podemos hacer algo por hacer, ya que económicamente no podemos.

¿Se ha pensado en la posibilidad de que haya más de una sede?

En realidad es un poco complicado porque hay que instalar un piso y esa instalación tiene un costo que no es bajo y también toma tiempo. Que hayan diferentes sedes, incrementaría el costo de la Liga.

Esta temporada se suma Sumak Selva, un equipo que llega desde Tarapoto. ¿Hay algún plan para descentralizar el vóley?

Sumak Selva hizo un pedido que quería que uno o dos partidos se juegue allá, hemos hablado con los otros clubes y creo que sí debería ser así porque también ayudaría con la política de descentralización. Sin embargo, esta temporada no podrá ser por el tiempo, ya que se debe conversar para el tema de la transmisión televisiva, hay que ver las condiciones del coliseo.

Por ello este año lo vamos a analizar con tiempo y calma para la próxima temporada. Lo que hemos hecho ahora es optimizar su tiempo aquí. Cuando vengan a Lima, jugarán la mayor cantidad de partidos y así no tendrán que estar viajando.

