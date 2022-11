Nuevo técnico de vóley de Alianza Lima: “Nuestro objetivo es ser campeones”

Rafael Petry es el nuevo entrenador del equipo de vóley de Alianza Lima en esta nueva temporada de la LNSV. (clubalianzalima)

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga Nacional Superior de Vóley Femenino y esto lo tiene muy en claro Alianza Lima. Tras la salida del entrenador peruano Carlos Aparicio, la dirigencia del club ‘blanquiazul’ contrató al estratega Rafael Petry, quien aseguró que el objetivo es alcanzar el título.

El brasileño Petry fue anunciado como nuevo técnico del equipo de vóley a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución.

“¡Bienvenido Petry! Estamos felices de anunciar oficialmente a Rafael Petry, como nuestro nuevo director técnico para la temporada 2022-2023 de la Liga Nacional de Voleibol. ¡Vamos por la gloria, Rafael!”, se lee en la publicación.

El entrenador de 41 años llega a nuestro país luego haber dirigido en clubes de Colombia, España, Portugal y República Checa. Además, recientemente estuvo al mando de la selección mexicana femenina de vóley. Cabe resaltar que apenas pisó suelo nacional, Petry se dirigió de inmediato al Polideportivo del Callao para llevar a cabo su primera práctica junto al equipo.

El flamante del equipo de vóley ‘blanquiazul’ dio cuenta de las razones que lo motivaron a aceptar el desafío en la temporada 2022-2023 con Alianza Lima. ”Llegué a Alianza Lima porque creo que es un equipo que nos puede dar un excelente ejemplo de cómo vivir en una familia dentro del vóley. El desafío de trabajar en un lugar que tiene mucha historia dentro del deporte peruano es algo que motiva mucho como profesional”, señaló en declaraciones a Movistar Deportes.

Petry reveló que es gratificante estar trabajando con jugadoras de gran nivel. “El vóley peruano tiene una trayectoria bastante importante dentro de lo que es Sudamérica. Entonces estar trabajando con deportistas que en cierto momento tuvieron la fortuna de representar a su país es un paso muy importante en mi carrera como entrenador”.

No obstante, dio a conocer que la liga aún no tenía fecha de inicio confirmada. “Aún no hay fecha exacta para el inicio de la competencia, sólo hay una idea al respecto del tema. En referencia al plantel, es el que ya estaba contratado desde un inicio y lo importante es que cuenta con jugadoras de experiencia”.

Con respecto a los objetivos planteados, Petry manifestó su postura al respecto. “Los objetivos están planteados para que el equipo salga campeón, porque tenemos un plantel preparado para campeonar y de esta manera puedan colgarse una medalla de oro al final de la temporada”.

Rafael Petry dio a conocer cuáles son sus objetivos a futuro con el equipo 'blanquiazul'.

Además, analizó al plantel profesional de Alianza Lima. “Lo importante es trabajar desde la experiencia. La mezcla de experiencia y juventud con los objetivos compartidos es muy importante para que todos podamos remar y conseguir lo que queremos, que es salir campeón”.

Haciendo énfasis en sus objetivos a futuro, el estratega brasileño dio a conocer cuáles son los suyos junto al equipo ‘blanquiazul’. “Queremos campeonar e ir a representar a Perú en el próximo torneo sudamericano de clubes y ese es un objetivo por el que el todos queremos trabajar. Todo el equipo se ha propuesto a conseguirlo y a eso es a lo que vamos”.

Tendrá injerencia en las categorías menores de Alianza Lima

Para Rafael es elemental el trabajo en conjunto. “Vamos a trabajar de la mano de las categorías de formación, eso es un hecho. Es muy importante tener una línea de trabajo bien establecida para que todas las categorías pueda desarrollarse de una manera equilibrada”.

Sobre las categorías de menores, el ex entrenador de la selección mexicana dijo lo siguiente: “Nosotros nos encargaremos de buscar el mejor rendimiento de todas las categorías. Siempre respetando el desarrollo físico, el desarrollo motor y las individualidades que tengan buscando esa formación de jugadoras de otro nivel que puedan llegar al equipo principal de Alianza”.

Por otro lado, se refirió al tema físico de las jugadoras que integrarán el plantel 2022-2023. “Actualmente, Diego Galván es nuestro preparador físico. Es un profesional muy bien calificado y está trabajando con las chicas desde hace un mes y medio aproximadamente”.

Además, agregó que pudo evidenciar una notable mejora. “He podido ver que el equipo está mucho mejor físicamente que el año pasado y ha logrado encontrar un equilibrio, tanto en fuerza como en potencia. Sin embargo, ahorita nos estamos enfocado en la adaptación del nuevo plan de trabajo”.

Finalmente, señaló que espera llegar con todo el equipo completo a la etapa final del torneo. “Esperamos que las finales de la liga sean a fines de abril porque hay muchas jugadoras que he encontrado lesionadas. Si así se diera, todas podrían llegar de la mejor manera a la instancia de definiciones”.

