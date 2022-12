Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima: “No estoy de acuerdo con el nuevo formato”

La exmedallista olímpica habló de los retos que espera cumplir en Matute. (Alianza Lima)

Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, llega a La Victoria con el objetivo de conseguir el título de la máxima categoría. Luego de que el cuadro ‘íntimo’ haya estado presente en dos finales consecutivas, Uribe confía que otra será la historia en la temporada 2022/2023.

Tras su arribo al conjunto ‘blanquiazul’, la exmedallista olímpica dio a conocer cuáles eran sus planes y expectativas de cara a la próxima Liga Nacional Superior de Vóley. Asimismo, señaló lo bien que supo adaptarse el equipo al nuevo entrenador.

“Es un reto tremendo para mi como directiva. Estoy segura que este año nos irá bien porque el equipo está trabajando fuertísimo, todas las chicas se conocen. El único cambio drástico ha sido el de Carlos Aparicio, pero a pesar de ello todo está yendo muy bien, estoy muy contenta con la contratación del nuevo entrenador”, sostuvo para Movistar Deportes.

Además, dio a conocer cuál era el objetivo principal del equipo liderado por Esmeralda Sánchez. “Nuestro objetivo es ganar el campeonato, para eso estamos acá. Te mentiría si te digo que queremos quedar entre la tres primeras, nosotros queremos campeonar. Hemos quedado dos veces en segundo lugar, ya tocar salir primeros y para eso venimos trabajando muchísimo”.

Con respecto al nuevo formato en el que se jugará la LNSV, Cenaida dijo lo siguiente: “No entiendo por qué nos complicamos tanto, al final son ellos los que deciden. En realidad, se debió jugar como siempre se juega, todos contra todos. Sin embargo, a pesar del nuevo sistema nosotros estamos listos para jugarlo, igual me parece bastante raro y no estoy de acuerdo con el formato”.

Por otro lado, señaló que estará a cargo de todas las categorías de vóley de Alianza Lima. “No trabajaré solamente con mayores, trabajaré con todas las categorías. Soy jefa de todo lo que es vóley de Alianza Lima. Estoy encargada de las categorías sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16, también del equipo de mayores y de las academias. Todo lo que tenga que ver con vóley de Alianza es mi trabajo, hay mucho por hacer”.

Cenaida Uribe confesó cómo fue que arribó al cuadro blanquiazul y además, reveló cuáles son sus expectativas de cara a la siguiente temporada.

No obstante, reveló cómo fue que llegó a la institución ‘victoriana’. “Fui convocada por algunos directivos, presenté mi propuesta y mi CV. Conversé un poco con ellos y con el gerente general, entonces luego me dijeron que estaba contratada”.

Sobre la hinchada, resaltó la importancia de tenerla siempre presente en el coliseo alentando. “Estoy muy sorprendida con la hinchada que tiene Alianza, antes no sentía esa presión. Por ejemplo, en San Martín no existía eso, pero siempre salíamos campeones. Acá tienes a la hinchada encima, lo cual me gusta porque tener a tanta gente que te apoya es bueno”.

Finalmente, aseguró que todos los equipos tienen en mente poder pelear algo importante al final de liga, motivo por el cual es clave llegar bien reforzados. “Es un reto y no será nada fácil, todos quieren ganar y todos arman sus equipos para poder llegar a lo más alto. Siempre se tiene que ver quien llega en buena situación al final del campeonato, porque puedes comenzar bajo e ir subiendo, todo se termina definiendo al final”.

Todo listo

Después de varios meses de espera, este fin de semana iniciará oficialmente la Liga Nacional Superior de Vóley Femenino ‘Apuesta Total’. Durante una conferencia de prensa organizada por la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas confirmó que el torneo comenzará el sábado 17 de diciembre y estará finalizando aproximadamente el 23 de abril del próximo año.

Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario que albergará por por segundo año consecutivo la máxima competición de vóley del Perú. Las entradas tendrán un valor de 15 soles (general) y 30 soles (preferencial).

