Padre asegura que necropsia arrojó que “bala de 9 milímetros” mató a su hija durante protestas en Puno

La localidad de Juliaca ha sido epicentro de las protestas que se retomaron este año. (AFP)

Las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte han cobrado casi medio centenar de vidas en el Perú. Una de ellas fue la de una joven de 17 años, natural de Juliaca (Puno), que salió a comprar víveres junto a su familia y terminó muerta por un impacto de bala.

Su padre, Demetrio Aroquipa, asegura que el proyectil es “de 9 milímetros”, el mismo calibre de las armas que lleva la Policía. Él relata que salió al lado de sus dos menores hijas y su esposa a hacer las compras para la casa. Consciente de las violentas manifestaciones tomó una calle que los mantuviera lo más alejados de los enfrentamientos, pero fue en vano.

“Ya estábamos desabastecidos de alimentos para la cocina. Nosotros teníamos que ir sí o sí a comprar al mercado. Sé que están cerrados, pero sí se pueden conseguir (los víveres) poco a poco. En esa condición nosotros vamos a pie, como no hay movilidad, no hay otra manera de trasladarnos. No estábamos en la protesta con mi hija mayor que en paz descanse”, declaró a Epicentro TV.

Te puede interesar: Alumnos toman San Marcos para pedir alojamiento de manifestantes que llegan a Lima para Marcha de los 4 suyos

Padre revela que "bala de 9 milímetros" mató a su hija en protestas

Según el padre, estaban a dos cuadras de distancia para evitar ser afectados por algún hecho violento de los manifestantes o bomba lacrimógena de la Policía. “Estamos pasando y llega eso del disparo. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que mi hija se cayó y no sabíamos qué hacer”, recordó.

“Luego llegamos al hospital y sucede que (le) había caído un impacto de bala. Yo estuve en la necropsia, la bala ingresó por el lado derecho del estómago hacia la cintura. Prácticamente, la bala ha cruzado internamente”, precisó.

Contó que la bala no tuvo orificio de salida, por lo que fue encontrada dentro del cuerpo de su hija al momento de practicarle los exámenes correspondientes. “Mira, la bala sí la encontraron en el cuerpo de mi hija, es de 9 milímetros. Lo único que dijeron ahí (en la necropsia) es que es de 9 milímetros”, remarcó.

La violencia estatal escaló a tal punto, en respuesta a los enfrentamientos con la población, que la PNP hirió a periodista y transeúntes que no participaban en manifestaciones. (Aldair Mejía/EFE)

“Las investigaciones hasta ahorita no se saben nada. Yo estoy insistiendo con el abogado que tengo, si estamos presionando pero aún no nos dan respuesta (por los responsables). Sé que también hay varios casos y esperamos que pronto se haga justicia”, agregó.

Además, señaló que de parte de la presidente Dina Boluarte, a quien llama “usurpadora”, ni del Ejecutivo se le han acercado a darle las condolencias ni para extenderle algún tipo de ayuda por la pérdida de su hija.

“De parte de la usurpadora, no. Para qué desearía algo de esa señora que no es más que una ignorante, que no entiende cuántos han fallecido acá. Inocentes como mi hija y son varios los que han fallecido en Juliaca y no es justo”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: