Pedro Castillo niega querer salir del país: “Nunca he tenido la menor intención”

Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Pedro Castillo volvió a negar este martes que planee salir del país en medio de una investigación en su contra por rebelión tras su fallido autogolpe.

A través de un mensaje de Twitter, Castillo indicó que, “durante el proceso de vacancia en el Congreso, no se realizó un antejuicio político” y tampoco se le “concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas”.

Te puede interesar: Dina Boluarte sobre Marcha de los 4 suyos en Lima: “Han dicho que correrán ríos de sangre, no lo queremos”

“Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional”, matizó el exmandatario, mientras miles de manifestantes, en su mayoría de zonas del sur, se han congregado en los últimos días en Lima para darle más peso a su movimiento iniciado el pasado 7 de diciembre.

Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos hoy por mi abogado defensor, donde indicó que durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se me concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas. (1/4) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 17, 2023

“¿Por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que solicitar mi salida del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero huir? No he matado, no he robado y no he vulnerado a nadie”, cuestionó a la Justicia.

“Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre en mi país. Nunca he tenido, ni siquiera, la menor intención de salir de este país”, ratificó.

Habeas corpus

En esta jornada, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite el habeas corpus presentado por su defensa legal para obtener su libertad y dejan sin efecto los 18 meses de prisión preventiva.

Demonstrators clash with security forces during a protest demanding early elections and the release of jailed former President Pedro Castillo, near the Juliaca airport, in Juliaca, Peru January 9, 2023. REUTERS/Hugo Curotto NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

El habeas corpus, admitido por el magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, se presentó en contra de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y el Legislativo.

Tras la destitución de Castillo, se desataron disturbios que de momento dejan 42 muertos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en una parte del territorio para frenar la disputa.

La crisis es también un reflejo de la enorme brecha entre la capital y las provincias pobres, que apoyaron al exmandatario izquierdista y vieron en su elección una forma de venganza por el desprecio recibido de Lima.

SEGUIR LEYENDO