Rafael López Aliaga renuncia a su salario como alcalde de Lima

Rafael López Aliaga renunció a su remuneración mensual

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, renunció a su remuneración como burgomaestre. A través de una carta enviada al despacho municipal, indicó que no percibirá ningún monto durante su gestión 2023-2026.

“Resulta preciso acotar que lo antes mencionado responde a que mi compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad, lo que debe reflejarse, necesariamente, en un accionar inmediato y concreto”, se lee en la misiva que publicó la página oficial de la jurisdicción.

En este sentido, pide al secretario general del Concejo, José Alberto Ordoñez, a gestionar “ante las unidades orgánicas” las solicitudes que corresponden para que se haga efectivo. Sin embargo, no fue el único funcionario municipal que se sumó a esta decisión.

Rafael López Aliaga busca pasar a la historia como “el alcalde de los cerros”. Foto: Andina/Ricardo Cuba

Más renuncias salariales

Por su parte, Aron Espinoza Velarde de Podemos Perú, también decidió sumarse a esta decisión del alcalde. El funcionario se desempeña como regidor municipal que en su carta pide solo el pago de S/1.0.

“Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, yo Yeremi Aron Espinoza Velarde, Regidor Metropolitano de Lima, solicito ante usted, se me exonere de las dietas percibidas durante el periodo del 2023 al 2026 (04 años), recibiendo como único ingreso S/. 1.00 (un sol con 00/100) por cada dieta”, se detalla.

Carta de renuncia de dieta

Este dinero será “donado a organizaciones sociales” y menciona que reportará de manera mensual los detalles de las transacciones.

“No me interesa la plata”

Cuando López Aliaga era candidato y se visitaba cada día algún distrito, siempre tenía declaraciones controversiales. El pasado 16 de septiembre de 2022, el entonces empresario indicaba que no le llamaba la atención el dinero y por lo que anunciaba que no cobraría ningún sueldo.

“He entrado (a política) por servir a mi pueblo. Yo no quiero cobrar un sueldo, quiero cobrar algo simbólico: diez soles para que no me saque de carrera electoral. No me interesa la plata”, mencionó en ese momento.

Asimismo, indicaba que es “un placer” servir a la población, porque podría estar viajando a otro país con su círculo cercano, pero está en Perú por su “pueblo”.

Rafael López Aliaga y Daniel Urresti disputaron la alcaldía de Lima.

El día de hoy, también se conoció que el Poder Judicial decidió archivar la denuncia que presentó su principal contrincante Daniel Urresti. Por ello, el alcalde de Lima no pagará la indemnización de S/34 millones.

El también exministro del Interior Urresti acusó a Aliaga de difamarlo por asegurar que había asesinado al periodista Hugo Bustios y también haber abusado de una mujer. Ante ello, el excandidato anunciaba esta demanda, debido a que no tenía pruebas para asegurar dicha información.

