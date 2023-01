Se viraliza video donde Janick Maceta y R’Bonney Gabriel realizan la “misma” pasarela en Miss Universo

Janick Maceta y R’bonney Gabriel son comparadas por el parecido en su caminata durante el Miss Universo. (TikTok)

El Miss Universo 2022 se llevó a cabo el sábado 14 de enero y fue la representante de Estados Unidos, R’Bonney Nola Gabriel, quien se llevó la tan ansiada corona. Sin embargo, su triunfo ha estado lleno de polémica y muchos se han mostrado en contra del resultado. Incluso, ya comenzaron a compararla con Janick Maceta en redes sociales.

Sucede que en TikTok e Instagram se empezó a viralizar un video en el que se resalta las pasarelas de ambas reinas de belleza en la gala final del certamen internacional. Como se recuerda, Janick Maceta destacó por su espectacular participación en Miss Universo 2020, donde quedó como segunda finalista, pese a que perfiló como una de las favoritas para llevarse el máximo título.

Uno de los momentos más recordados por todos los peruanos fue cuando entró al escenario con su vestido de gala como parte del top 5. Al parecer, para R’Bonney Nola Gabriel, el performance de la exMiss Perú fue una inspiración. Y es que, los cibernautas no dudaron en destacar que las dos realizan las vueltas, movimientos y gestos similares.

Te puede interesar: Valeria, Janick, Alessia y más peruanas que tuvieron inconvenientes cuando participaban en Miss Universo

Asimismo, han señalado que los trajes de noche fueron muy parecidos, porque ambos fueron confeccionados con telas brillantes, tienen pequeñas mangas en las muñecas y un escote pronunciado. Si bien, algunos internautas han asegurado que la americana se copió, lo cierto es que Janick Maceta pudo haber sido una de sus grandes referentes para ganar el Miss Universo 2022.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. “Ahora entiendo por qué ganó (R’Bonney)”, “Si que le estudio su pasarela a Janick”, “La Miss Universo sigue a Janick, definitivamente la tomó como inspiración”, “Hasta el diseño del vestido tiene la misma esencia que el de Janick”, “Sí, parece que le copió la pasarela, bellas ambas”, fueron algunos de los comentarios en Instagram y TikTok.

Jessica Newton celebra comparaciones

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Newton se mostró contenta con los múltiples vídeos de Janick Maceta y R’Bonney Nola Gabriel. La organizadora del Miss Perú compartió uno de los clips que están circulando en TikTok, acompañado de un emoji de carita feliz con estrellas en los ojos.

Jessica Newton celebra comparaciones. (Instagram)

Te puede interesar: Quién es R’Bonney Nola Gabriel, la candidata que se impuso ante Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022

El inconveniente de Janick Maceta en Miss Universo

En los últimos años, Janick Maceta es la candidata peruana que más lejos ha llegado. La Miss Perú 2020 logró consagrarse como la segunda finalista del certamen de belleza, pero aunque su seguridad resaltó en el escenario, detrás de él vivió una odisea que contó días después.

Tras su participación, la modelo se comunicó con el desaparecido programa ‘Mujeres al Mando’ y contó algunos inconvenientes que vivió. Janick reveló que prepararse para la pasarela de traje de gala fue muy complicado, pues pedía ayuda, pero no tuvo quien pudiera auxiliarla para vestirse.

“Estaba ya a punto de cambiarme. No había nadie que me ayude a ponerme el vestido, no había nadie que me ayude a ponerme los zapatos; yo pedí ayuda, de verdad, y nadie se me acercaba”, señaló. Sin embargo, fueron Miss Colombia y Miss México las primeras en darle una mano para poder ponerse el vestido.

Finalmente, pudo vestirse, pero no logró hacerse el peinado que necesitaba y solo apareció con una sola. “Diferentes compañeras me empezaron a ayudar. Yo salí con las hombreras, incluso pegándolas, corriendo, con el moño en la mano para que me lo armen, y no me lo pudieron armar. Salí con un colet de colegio como niña de secundaria”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO