Juan Pablo Goicochea reveló sus sueños en el fútbol, sus ídolos y de la relación con Hernán Barcos

Juan Pablo Goicochea es uno de los valores de Perú en el Sudamericano Sub-20 y tendrá cupo en el primer equipo 'blanquiazul'. (Club Alianza Lima)

El Sudamericano Sub 20 inicia este jueves 19 de enero con el partido inaugural entre las selecciones de Perú y Brasil. Es conocido que este campeonato exhibe a los valores más destacados de cada país en un paso previo al fútbol profesional. En ese sentido, una de las figuras de la ‘bicolor’ es Juan Pablo Goicochea, quien reveló sus sueños en el fútbol, sus ídolos a seguir y la relación que tiene con Hernán Barcos, entre otros temas.

Antes que todo, es importante indicar que el atacante es uno de los menores de la delegación nacional en tierras ‘cafeteras’. Con 18 años recién cumplidos (12 de enero), ha pasado por un largo camino para llegar a este momento de su carrera, la cual inició en las divisiones menores del Esther Grande de Bentín, aunque no la posición actual.

“Empecé de centrocampista y luego de extremo. El entrenador que me pasó a delantero centro fue César Zaldolaya, en 2019. Soy rápido y potente, me gusta apuntar al rival, pero necesito mejorar en el juego aéreo”, reveló en una entrevista para el portal del reconocido periodista italiano, Gianluca Di Marzio.

Etapa en Alianza Lima y Copa Mitad del Mundo

Sin embargo, tras su paso por dicho club, llegó a Alianza Lima, en donde complementó su etapa formativa hasta llegar al primer equipo, en donde ha podido aprender de diversos jugadores, entre ellos, Hernán Barcos, con quien espera coincidir en la campaña entrante en el primer equipo. “Me da muchos consejos. Tiene una gran experiencia y siempre está ahí cuando lo necesitas. Me da confianza y me habla muy a menudo para hacerme mejorar. Tenemos una buena relación. Espero jugar junto a él la próxima temporada”, comentó.

Empero, para alcanzar a codearse con los jugadores del plantel principal ‘blanquiazul’, Goicochea escaló diversas etapas. Una de las últimas fue su participación en la Copa Mitad del Mundo. En este certamen de menores que se desarrolló en Ecuador, el delantero fue una de las figuras de su equipo y llegó a proclamarse como máximo goleador de la competición luego de haber anotado cuatro dianas, ayudando a los ‘íntimos’ a colocarse en el cuarto lugar de la tabla general.

Juan Pablo Goicochea con el premio de máximo goleador de la Copa Mitad del Mundo Sub18 2022.

Referentes y sueños en el fútbol

El experimentado jugador argentino no es el único que ha influido en su desarrollo como futbolista, sino también otros emblemas de la ‘blanquirroja’, agregando a un astro argentino. “Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, pero también siempre he mirado a Messi. ¿Lapadula? No lo conocí de niño, pero en la selección ha demostrado ser un jugadorazo”, contó ‘Goico’, quien también tiene como modelos al brasileño Gabriel Jesús y al francés Kylian Mbappé.

Evidentemente, Juan Pablo tiene una larga carrera por delante. No obstante, ya definió sus objetivos en cuanto a posibles destinos en el futuro, además de dar a conocer sus más anhelados sueños como futbolista. “Espero ir pronto a jugar a Europa en una liga como la portuguesa, holandesa o española. En la TV me gusta ver el Barcelona, el City y el Bayern, la Copa Libertadores y la Champions League. Mi sueño es jugar en el Barcelona y un Mundial con Perú”, sostuvo.

Juan Pablo Goicochea se ha convertido en una de las promesas del fútbol peruano. Y es que a nivel de menores ha demostrado muchas condiciones que, más pronto que tarde, le harán despegar al extranjero. Su juego se caracteriza por la potencia, atrevimiento para encarar y notable velocidad a pesar de su estatura (1,81 metros). El Sudamericano Sub 20 podría ayudarle para emigrar a un fútbol más competitivo.

Juan Pablo Goicochea fue 'sparring' de la selección peruana adulta. (Difusión)

