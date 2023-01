Alianza Lima: directivo del Fondo Blanquiazul reveló que 1190 Sports no tiene contrato con la Federación

Remigio Morales Bermúdez, integrante del Fondo Blanquiazul, acreedor mayoritario de Alianza Lima, reveló que la empresa 1190 Sports no tiene un contrato firmado con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a los derechos de televisión de la Liga 1.

Morales Bermúdez afirmó que el club de La Victoria ha dialogado con 1190 Sports debido al conflicto por los derechos de Tv que involucra a la FPF y el Consorcio del Fútbol (GOLPERU). Además, dio a conocer que no habría un fideicomiso ya que no se ha formalizado la documentación entre las partes.

“Yo respeto a la empresa 1190 Sports, es un ‘broker’, hemos conversado. Hemos tenido tres reuniones con 1190. Pero no se ha firmado el contrato. Si no se ha firmado el contrato no hay forma de hacer un fideicomiso. Ningún inversionista va invertir si no hay un contrato debidamente firmado”, dijo el dirigente en declaraciones a Rpp.

El integrante del Fondo Blanquiazul dio a conocer su postura ante la eventual organización de un torneo alterno denominado ‘superliga’ con los ocho clubes que mantienen contrato vigente con GOLPERU.

“No queremos llegar a estudiar al detalle ese tipo de eventos porque lo primero que estamos viendo es la medida cautelar, que todos los clubes estén unidos y que la Federación actúe con formalidad. Esa medida cautelar prohíbe a 1190 Sports a contratar. La medida cautelar dice que terceros en general no pueden contratar y 1190 no tiene contrato. No existe el contrato de 1190 con la Federación. Es muy serio”, aseguró Morales Bermúdez.

El directivo ‘íntimo’ consideró que en caso el equipo no se presente a los partidos de la Liga 1 como tenían previsto a modo de protesta debido al conflicto por los derechos de televisión y la medida cautelar de la FPF, no corresponde una sanción y de darse la calificó de “arbitraria”.

“Es discutido lo del ‘walk over’ (WO) porque estamos en un proceso donde hay una medida cautelar que se está discutiendo. No debe haber contrato con terceros. Sería una medida arbitraria. No creo que vayan a cometer esta arbitrariedad, este error, por parte de la Federación. Lo que debe hacer la Federación es convocar a los clubes. Nosotros no hemos asistido, somos un grupo (de clubes). Hasta ahora no nos han convocado. No hay ninguna formalidad”, advirtió.

El club Alianza Lima decidió no disputar la Liga 1 2023 hasta que no se resuelva el conflicto por los derechos de la Tv.

La dirección de seguridad deportiva del IPD (DISEDE) informó que todos los eventos de esa índole se suspenden del 17 al 23 de enero debido a las protestas a nivel nacional. La medida incluye a la Liga 1 2023 que tenía previsto iniciar la competencia el próximo sábado 21. Al respecto, Morales Bermúdez exhortó a la FPF a promover el diálogo para solucionar las diferencias.

“Es un espacio de tiempo para que la Federación piense dos veces sobre sus responsabilidades en el futuro del fútbol peruano. Hay un mal entendido y se están jugando con los derechos de uno y del otro. La Federación siempre ha tenido los derechos, lo que se está reclamando es como se ha manejado esos derechos, dejando de lado los derechos de los demás. Lo que está mal es el proceso”

El integrante del Fondo Blanquiazul también habló sobre la postura sobre el tema del club Universitario de Deportes. El administrador, Jean Ferrari, aseguró que podrían disputar el torneo peruano, pese al anuncio en conjunto de no participar en la competencia.

“No lo puedo responder, de ninguna manera. Yo no creo que lleguemos a esa situación. Universitario está comprometido como el resto de los clubes. Estamos juntos en promover el deporte, el fútbol peruano y la infraestructura entre todos. Competimos dentro del campo de juego, pero estamos unidos en el mismo propósito”, concluyó.

