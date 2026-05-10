Casi un millón de turistas internos se movilizaron durante el último feriado nacional

El reporte del sector evidenció una mayor actividad en distintos servicios relacionados con el turismo. Foto: Condor Xtreme

El turismo interno mostró un nuevo impulso durante el reciente feriado por el Día del Trabajo, en gran parte por su cercanía con el fin de semana. Entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, más de 955 mil personas viajaron por distintas regiones del país, generando un movimiento económico estimado en USD 136 millones, según informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

El balance realizado por el sector refleja un mayor dinamismo en diversos servicios vinculados a la actividad turística, como hospedajes, agencias de viaje y transporte. Además, se registró una importante movilización hacia destinos de corta estadía, especialmente en ciudades del norte y sur del país, así como en distintas zonas de Lima Provincias.

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Viajeros permanecieron hasta tres noches durante el feriado

La evaluación efectuada a empresas turísticas de regiones como Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad y Lima Provincias permitió identificar que los visitantes permanecieron, en promedio, tres noches en sus destinos elegidos. El gasto promedio por persona bordeó los S/ 500 durante esos días de descanso.

El comportamiento registrado evidencia una recuperación sostenida del turismo interno, especialmente en escapadas cortas impulsadas por los feriados largos. El flujo de viajeros benefició a negocios vinculados al alojamiento, alimentación, transporte y actividades recreativas en distintas ciudades del país.

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La evaluación a empresas turísticas de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad y Lima Provincias mostró que los viajeros permanecieron, en promedio, tres noches en sus destinos. Foto: Facebook

Chiclayo, Trujillo e Ica registraron mayor movimiento turístico

Entre los destinos con mejores resultados destacó Chiclayo, que recibió cerca de 66 mil turistas internos, cifra que representó un incremento de 7,3% frente al mismo periodo del 2025. Trujillo también mostró un desempeño favorable al alcanzar aproximadamente 77 mil visitantes, con un crecimiento de 5,7%.

En la región Ica, el flujo turístico llegó a cerca de 39 mil viajeros, lo que significó un avance de 5% respecto al año anterior. Estos resultados consolidan a dichas ciudades como algunos de los principales puntos de atracción durante feriados de corta duración.

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Lima Provincias mantuvo alta afluencia de visitantes

En Lima Provincias, la zona norte integrada por Barranca, Huacho, Huaral y Chancay superó los 52 mil visitantes durante el feriado. El resultado reflejó un crecimiento cercano al 4% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, destinos como Cañete y Lunahuaná continuaron registrando una elevada concurrencia de turistas, principalmente por su cercanía con la capital y por la preferencia de los viajeros por escapadas breves durante fines de semana largos.

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Durante el feriado, más de 52 mil turistas visitaron la zona norte de Lima Provincias, conformada por Barranca, Huacho, Huaral y Chancay. Foto: ITP Producción

Creció la ocupación hotelera y el movimiento de pasajeros

Durante el feriado por el Día del Trabajo, la ocupación hotelera nacional alcanzó un promedio de 60,5%, lo que representó un incremento de 3,6 puntos porcentuales frente al año anterior. Entre las zonas con mejores indicadores figuraron Lambayeque, Lima Provincias e Ica.

Por otro lado, las agencias de viaje reportaron un crecimiento consolidado de 1,4 puntos porcentuales, mientras que las empresas de transporte informaron un aumento de 4 puntos porcentuales en el traslado de pasajeros respecto al mismo feriado del 2025. Estos resultados reflejan una mayor intensidad en los desplazamientos turísticos a nivel nacional y un impacto positivo en las economías regionales.

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