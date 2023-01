Jazmín Pinedo se graduó y dedicó conmovedor discurso a su hija con Gino Assereto | Instagram

Este martes 17 de enero, Jazmín Pinedo le dijo adiós a su etapa como universitaria al graduarse de la carrera de Publicidad. La ceremonia se realizó en el Swissotel Lima, en San Isidro, donde la conductora de TV ofreció un emotivo discurso en honor a su pequeña hija.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de ‘Más Espectáculos’ informó a sus seguidores que estaba preparando su discurso de graduación. Pocas horas después, difundió imágenes del tan esperado momento.

“Si lo vemos pasar como una especie de película en cámara rápida, todo lo que vivimos, sentimos o experimentamos para llegar hasta aquí; seguro aquello terminará en un gran suspiro, lleno de satisfacción y mucho orgullo. Recuerdo cuando entré con el sueño de convertirme en una publicista, era mucho más joven y tenía mucho más tiempo”, señaló en un inicio.

“No era sencillo repartirme entre mi trabajo como modelo y mi sueño de ser una profesional en el rubro. En aquel entonces, la vida me llevó por otro camino que seguro algunos aquí conocen, pero siempre supe que los sueños están cumplirse y no para dejarse a medias guardados en un baúl”, agregó.

Jazmín Pinedo estudió Publicidad en Instituto Peruano de Publicidad (IPP).

Tras ello, Jazmín Pinedo explicó que su hija fue la razón por la que quiso terminar su carrera, después de haberla dejado por más de 10 años. “Ya no solo era la idea de culminar un sueño y alcanzar un objetivo, sino ser un ejemplo para mi hija, enseñándole que las cosas no se dejan a medias y que la mejor satisfacción siempre llega después de un gran esfuerzo”, dijo.

“Los sueños están siempre para cumplirse, por nosotros, por nuestros padres, por los que amamos y, en mi caso, por mi nena bonita”, finalizó la exchica reality, quien fue aplaudida por sus compañeros, padres de familia y profesores del instituto donde estudió.

Su gran sacrificio

En el 2021, Jazmín Pinedo reveló que abandonó la televisión en dicho año para enfocarse al 100% en sus clases de Publicidad. Por eso, le dijo adiós a la conductora de ‘Esto es Guerra’ y ‘En Boca de Todos’, donde le iba bastante bien.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de por medio de cinco años. Yo no solo trabajo en la televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, señaló en conversación con Jesús Alzamora.

En junio de 2022, fue anunciada como la nueva conductora de ‘Más Espectáculos’. “Me retiré de la tele hace un año y medio. Mi plan era que fueran dos años y, gracias a Dios, se adelantó. Alejarme ha sido todo un sacrificio”, expresó en su gran debut.

