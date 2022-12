Jazmín Pinedo quiere volver a entrevistar a Jefferson Farfán luego de anunciar su retiro del fútbol | América TV

Jazmín Pinedo se pronunció luego de que Jefferson Farfán anunciara en sus redes sociales que ha decidido dar un paso al costado en el fútbol y se retira definitivamente. El deportista hizo este anuncio en sus redes sociales y ha llamado la atención de todos sus seguidores y diversos programas, no solo futbolísticos, también de espectáculos.

Y es que el popular ‘10 de la calle’, no solo ha estado inmerso en el balompié, sino que sus relaciones amorosas se vieron expuestas en diversos magazines. Como se conoce, mantuvo romances con Melissa Klug, Yahaira Plasencia y hasta Ivana Yturbe, pero ahora se encuentra soltero.

Ante ello, Jazmín Pinedo habló del tema en su programa +Espectáculos. La ‘China’ ha revelado que es amiga del futbolista desde hace un tiempo, por lo que mantienen una cercana relación. Es así que, frente a la noticia, se mostró sorprendida, pero señaló que le gustaría que haya un partido de despedida para el delantero.

“Esperemos que quizá, más adelante, cuando las cosas estén más calmadas en nuestro país se pueda dar espacio para disfrutar, para celebrar. Tal vez por ahí que hace un partido de despedida. No lo sabemos”, comentó.

Jazmín Pinedo quisiera volver a entrevistar a Jefferson Farfán.

De inmediato, su compañero ‘Choca Mandros’, le recordó la entrevista que le hizo la conductora al deportista en junio de este año. “Podrías conseguirte otra entrevista”, comentó el presentador. De inmediato Pinedo contestó fiel a su estilo.

“Claro, podría conseguirme otra entrevista de 5 etapas más, de 5 capítulos, con tanta entrevista hago una serie en Netflix. Si me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso”, señaló para terminar de hablar del tema.

Magaly Medina criticó la entrevista de Jazmín a Farfán

En su momento, Magaly Medina fue sumamente crítica con Jazmín Pinedo. La figura de ATV aseguró que la exchica reality había ido a coquetear con su invitado, más no había hecho un buen trabajo como entrevistadora.

Además, dejó entrever que habría un gusto por parte de la conductora de ‘+Espectáculos’ por el deportista, pues incluso se dejó cargar por él en uno de los momentos de la conversación. También se evitó hablar de más de un tema que habría sido incómodo para Farfán.

Magaly Medina criticó a Jazmín Pinedo por su entrevista a Jefferson Farfán, (ATV)

“Por lo menos disimula, que la china disimule. Tienes que ponerte en el plan de conductora, no te han dicho anda giléate al negro, no te dijeron eso. Quítate el lazo, a los hombres no les gustan las (agarra la caja de regalo). No, olvídate, para snack nomás”, fue una de las declaraciones de Medina.

Sin embargo, esta pelea mediática duró varios días, pues Pinedo no se quedó callada y defendió su trabajo ante las críticas de la ‘Urraca’, señalando que solo estaba minimizándola como mujer. Así, ambas se enfrascaron en diversos comentarios por casi una semana entera.

