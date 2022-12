Jazmín Pinedo da más detalles de su supuesto romance con galán uruguayo: “Yo no estaba buscando nada”

Jazmín Pinedo tendría nuevo galán. (Instagram)

Jazmín Pinedo abrió su corazón y se refirió a los rumores que señalan que tendría un nuevo pretendiente de nacionalidad uruguaya. Como se recuerda, la conductora de TV terminó su relación con Gino Assereto tras cuatro años de romance.

La presentadora conserva una buena relación con el padre de su hija, y aunque muchas veces se ha especulado sobre una reconciliación, Jazmín Pinedo siempre se ha encargado de desmentirlo.

Esta vez, la joven está siendo vinculada con un nuevo amor. “Siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas. A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, indicó la conductora en el programa ‘El reventonazo de la Chola’.

Jazmín Pinedo resaltó que hoy en día no dudará en resistirse si llega el amor en su vida, dejando abierta la posibilidad de que estaría conociendo a una nueva persona.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo no estoy en una posición de negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento. Estoy tranquila y contenta, mi corazón está feliz y eso es lo importante”, añadió.

“¿Es un amor a distancia?, ¿se chatean seguido?, Porque hay rumores de que es de otro país, no puedo decir que es de Uruguay”, preguntó fiel a su estilo el personaje de Ernesto Pimentel.

En medio de risas, la modelo respondió que sí se han visto físicamente. “Claro que sí. Todavía no (ha venido a Perú)”, expresó.

Etapa de ‘Las Vengadoras’

En otro momento de la entrevista, Jazmín contó que su familia no estuvo de acuerdo con su etapa de ‘Las Vengadoras’, grupo que confirmaba con Tilsa Lozano y Maricris Rubio. El trío paralizaba al público con sus presentaciones en discotecas.

“Mi familia no estuvo de acuerdo, hasta el día de hoy le cuesta un poquito cómo se maneja nuestro mundo, por eso mantienen cierta distancia. A mí me ha tocado pasar cosas muy bonitas, pero también difíciles”, refirió la modelo, quien hizo su primera aparición en la TV en el programa ‘Desafío y Fama’, donde hacía menciones de una marca.

Respecto a su faceta como chica reality, la joven indicó que pertenecer a ‘Esto es Guerra’ fue una de las etapas más bonita que le pasó, pese a que en un inicio rechazó la propuesta dos veces.

“Había dicho que no porque no me identificaba con el tema del deporte, soy un poco flojita, me canso rápido, pero a la tercera oportunidad me convencieron, lo hice y fue una de las mejores experiencias de mi vida”, contó.

