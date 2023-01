Jazmín Pinedo confirmó salidas con uruguayo y afirmó que Gino Assereto fue el primero en saberlo: “Estoy ilusionada”

Jazmín Pinedo confirma que se encuentra ilusionada con nuevo galán uruguayo. América TV.

Sin darle más vueltas, Jazmín Pinedo dio varios detalles del nuevo chico de nacionalidad uruguaya, con quien fue captado por diversas portales y medios de la farándula peruana, disfrutando de varios viajes a Tulum, Cusco y Puerto Maldonado.

La conductora de TV respondió todas las curiosidades de los televidentes en su espacio ‘Más Espectáculos’ y el encargado en hacerles las preguntas que todos sus seguidores tienen con respecto a su nuevo galán, fue el reportero de América TV, Diego Hurtado.

Inicialmente, Jazmín Pinedo afirmó que no tiene novio ni enamorado, pero sí que se siente muy ilusionada, saliendo con el joven uruguayo que le ha robado el corazón y el responsable que vuelva a creer en el amor.

“Hoy no tengo enamorado, pero estoy muy ilusionada, estoy pasando un momento super bonito... no pensé conocer a alguien que me mueva la alfombra... la verdad que estoy contenta, feliz y me estoy dando la oportunidad después de casi cuatro años, de conocer a una persona. Estamos en el proceso de conocernos para que en algún momento así sea”, expresó.

La empresaria contó que ellos se conocieron en el matrimonio de su hermana en Uruguay. Pedro Araujo, como se llama el chico que la tiene cautivada, es familiar de su cuñado y en la celebración de la boda habría nacido el amor, luego vinieron los mensajes en Instagram para luego iniciar viajes frecuentes a Uruguay.

“Nos conocimos en la boda de mi hermana, sin querer queriendo. Él es familiar del esposo de mi hermana, empezamos hablando como amigos, pero luego las cosas fluyeron”, indicó.

“Gino fue la primera persona en saberlo”

Por otro lado, la influencer comentó que no es cierto que su expareja y padre de su única hija esté sufriendo y que por ese motivo se fue de viaje a Canadá para olvidar las penas, por el contrario, el chico reality fue el primero en saber la nueva ilusión que está naciendo en el corazón de la popular ‘Chinita’.

“Gino fue la primera persona en saber que yo salía con alguien porque lo conversé con él, somos muy buenos amigos, somos familia, yo lo quiero mucho. Cuando decidí darme esta oportunidad con Pedro, lo conversé con él (Gino)”, manifestó.

La exconductora de ‘Esto es Guerra’ pidió que por favor respeten la privacidad de su saliente porque es un chico que no pertenece a la farándula peruana. Además, aseveró que él aún se encuentra en nuestro país, ya que como es jefe de su propio negocio, manejar sus tiempos.

“Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio, su rubro es totalmente diferente. Y precisamente había evitado un poco sumergirlo en todo este torbellino al que suelo estar acostumbrada, sin embargo, ha salido su nombre y yo nunca me escondí, ni me oculté. Me fui a Cusco, Puerto Maldonado, no me escondo”, resaltó.

Jazmin Pinedo descartó enfáticamente que iniciará una relación a distancia, puesto que ellos se han propuesto verse de forma muy seguida de acuerdo a sus tiempos. Ella podrá viajar hacia donde está él o viceversa.

“No es un amor a distancia porque nosotros nos hemos visto en varias oportunidades. Él va a venir y yo voy a ir y así... Gracias a Dios él tiene un trabajo donde es su propio jefe, él decide mucho sus horarios, cuándo trabaja y cuando no y se tomó bastante tiempo para poder estar aquí conmigo y se lo agradezco”, puntualizó.

