Jaime ‘Choca’ Mandros se despide de la conducción de ‘Más Espectáculos’: “Voy a dar un paso al costado”

Jaime 'Choca' Mandros se despide de 'Más Espectáculos'. América TV.

En la edición del viernes 6 de enero de ‘Más Espectáculos’, el conductor Jaime ‘Choca’ Mandros anunció su retiro debido a que se le complicaba cumplir porque tiene otros compromisos laborales, de esta manera dejó al mando a Jazmín Pinedo en el espacio de farándula que se trasmite por América TV.

‘Choca’ dedicó unos minutos al final de su programa para despedirse de su público y felicitar a Jazmín por el gran equipo que han hecho frete al horario, colocándolo en los preferidos de la audiencia.

“En realidad hace un tiempo habíamos conversado con el señor productor, con mi jefe y como saben yo tengo otro trabajo dentro del canal, en la jefatura de producción y se me estaba cruzando los horarios” explicó inicialmente el comunicador.

Luego reveló que al inicio, cuando apareció el proyecto de ‘Más Espectáculos’ tenía un poco de temor de no tener química con la popular ‘Chinita’ en TV. “Quiero agradecerte China, como lo dije entre bromas, no te conocía y me daba cierto temor de compartir un espacio contigo, de verdad he quedado encantado”, aseguró.

Jaime ‘Choca’ Mandros continuó con su despedida y agregó que para el canal se vienen nuevos proyectos televisivos y para su carrera profesional también.

“Voy a dar un paso al costado en ‘Más Espectáculos’, no estaré permanentemente, pero igual este 2023 se viene proyectos personales para mí, estoy en estudios que me va a tomar más tiempo y en la gerencia de producción se viene grandes proyectos. No quiero que el público sienta que estoy a medias porque no sería justo”, indicó.

Te puede interesar: ‘Choca’ Mandros pasó vergonzoso momento en la casa de Susy Díaz al provocar un cortocircuito

Jaime 'Choca' Mandros se despide de la conducción de 'Más Espectáculos'. América TV.

Asimismo, Choca comentó que Jazmín Pinedo quedaría al mando del espacio televisivo, puesto que se ha ganado el cariño del público con su sintonía.

“Te ganaste este espacio, este es tu espacio, te felicito China por todo lo que has logrado. Ya estás posicionada, has convertido en líder al horario. Tú te quedas acá, en Más Espectáculos para poder divertir a la gente”, puntualizó.

Por su lado, la presentadora de TV tuvo palabras de agradecimiento y también le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su partner.

“Ha sido gratificante, aprender de todo lo que haces, realmente eres un capo... me siento feliz de haber compartido este espacio...me da un montón de pena que te tengas que despedir... te vamos a extrañar un montón porque de alguna forma hemos engranado y encajado”, dijo.

La expareja de Gino Assereto afirmó que seguirá en la conducción. “Encantada me voy a quedar aquí con ustedes acompañándolos y gracias por dejarme entrar a través de sus pantallas”, expresó la influencer.

Te puede interesar: Salen nuevas fotos y videos del galán de Jazmín Pinedo y hasta cuál sería su nombre completo

Jazmín Pinedo se despide de 'Choca' Mandros. América TV.

Pero, ‘Choca’ Mandros aclaró que no abandonará la conducción de ‘Estás en Todas’ con Natalie Vértiz, ya que no se cruza con sus horarios de oficina y podrá realizarlo sin problemas.

“Yo si voy a seguir con los sábados (Estás en todas) porque ya los sábados para mí es poquito más tranqui porque ya no se cruza con la chamba de oficina. Además, vamos a cumplir 10 años y quiero estar con ellos”, explicó.

SEGUIR LEYENDO