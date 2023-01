¿Por qué Jazmín Pinedo y Gino Assereto terminaron su relación de casi 7 años?

Gino Assereto y Jazmín Pinedo iniciaron su romance en Esto es Guerra. (América TV)

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se conocieron en ‘Esto es Guerra’, en el 2013, cuando se especulaba una relación entre el modelo y Michelle Soifer. Pese a los acercamientos que mostraban en pantalla, la pareja no se concretó. Quien se terminaría robando el corazón del conocido ‘Tiburón’ sería nada menos que la popular ‘Chinita’.

En el 2015, la pareja anunció que tendría un bebé. A partir de este momento, Jazmín Pinedo y Gino Assereto eran considerados como una de las relaciones más estables de la farándula.

Mientras el chico reality se lanzó de cantante y continuó concursando en ‘Esto es Guerra’, la modelo decidió dejar el programa para incursionar en la conducción de TV y la actuación.

¿Por qué terminó su relación?

Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron el final de su relación después de casi 7 años de romance, sorprendiendo a sus miles de seguidores. A través de un comunicado, la pareja infirmó su separación definitiva.

“Por este medio queremos hacer de conocimiento a nuestros amigos y medios de comunicación que, desde hace algunos meses, habíamos tomado la decisión de culminar nuestra relación, pero por el amor que nos tenemos, las vivencias que hemos compartido y el inmenso cariño que aún nos tenemos decidimos mantener esto en privado, pero consideramos que es el momento adecuado para hacer pública esta situación”, se puede leer en el comunicado que publicaron en sus redes en marzo del 2020.

“Con el fin de evitar especulaciones, queremos dejar claro que nuestra relación ha concluido en los mejores términos, es una decisión meditada por los dos, tomada de mutuo acuerdo, entre ambos, queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos que hemos tenido durante todos estos años”, indicaron los protagonistas de la historia, donde también pidieron el respeto a sus vidas privadas.

Pese a esta confirmación, los fans siempre guardaban la esperanza de que esta relación se retome. Sin embargo, Gino Assereto se encargó de acabar con toda esperanza, al descartar volver con la madre de su hija.

Jazmín Pinedo aún guarda el anillo de compromiso que le dio Gino Assereto. (Foto: Captura / Instagram)

¿Por qué Gino Assereto no quiere regresar con Jazmín Pinedo?

Durante una emisión de +Espectáculos, Yaco Eskenazi se encargó de preguntar a Gino Assereto si regresaría con Jazmín Pinedo. Ante ello, la popular Chinita le pidió a su expareja que explique la situación, pues era su momento. La joven señaló que por mucho tiempo la han llamado mal, pensando que era ella quien no quería retomar la relación.

“Yo la aprecio mucho, es una mujer y mamá increíble, pero… Yo siempre he escuchado esa frase ‘no soy tú, soy yo’... Acá el tema es puntual, yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante. Estoy conociéndome, a mis 31 años empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Estoy en una búsqueda… Por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”, dijo.

El también cantante aclaró que mantiene una relación cordial con Jazmín, pero por el momento desea seguir solo. “Estoy en una relación conmigo, es un espacio que estoy buscando... y yo verdaderamente si en algún momento vuelvo a tener una relación es para complementarme. Hago esta aclaración porque la ‘China’ en todos los años de relación ha sido lo máximo y se lo agradezco, ha hecho todo por mí, tomó el papel de madre”, finalizó el exchico reality.

En todo momento, la pareja se ha encargado de poner fin a las especulaciones que se tejen en torno a ellos sobre una posible reconciliación, aclarando que siempre serán familia y seguirán viéndolos juntos.

Jazmín Pinedo no regresará con Gino Assereto. (Instagram)

Jazmín Pinedo se da una nueva oportunidad en el amor

La conductora de TV inició el 2023 abriéndole las puertas al amor. Después de varios años de estar soltera, finalmente Jazmín Pinedo se ha dejado ver con quien sería una nueva ilusión. Se trataría de un uruguayo llamado Pedro Araujo, según indicó Instarándula.

No se tiene mayores detalles del afortunado, se sabe que viajó junto a Jazmín Pinedo a Tulum. Además, han sido visos en Puerto Maldonado. Por su parte, Gino Assereto se encuentra en el extranjero disfrutando de sus vacaciones con sus dos hijas.

Jazmín Pinedo y más imágenes de su nuevo galán uruguayo. Las ratujas de Instarándula dieron hasta su nombre. Instarándula

