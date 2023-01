Adriana Quevedo responde si aceptaría ser la cuarta conductora de ‘Préndete’. (Willax TV)

Adriana Quevedo rompió su silencio con respecto a su vínculo con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Asimismo, reveló los motivos de su ausencia en Panamericana TV y respondió si aceptaría ser la nueva conductora del programa ‘Préndete’, en el cual se convocó a Melissa Paredes como su “reemplazo”.

Y es que este 2023, el canal de la avenida Arequipa no le renovó contrato a la actriz y no la incluyó en el nuevo formato matutino. Esto ocasionó que seguidores de la presentadora expresaran su molestia, ya que el espacio televisivo comenzó con ella y, pese a haber cambiado de nombre en más de una ocasión, siempre continuaba al frente.

Muchas fueron las especulaciones de su salida del canal que la mantuvo por más de 10 años en la pantalla chica, pero este 18 de enero, Adriana Quevedo confesó en ‘Amor y Fuego’ que ya no se sentía cómoda con el ambiente laboral y prefirió dar un paso al costado. Si bien, no detalló si la despidieron o renunció, dejó en claro que ella no iba a trabajar en un lugar donde no se sentía bien.

En otro momento, la también locutora radial se refirió a la posibilidad de su retorno a Panamericana TV. Rodrigo González no dudó en preguntarle si le gustaría ser la cuarta conductora de ‘Préndete’ y compartir otra vez set con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Recordemos que, el magazine se encuentra en la búsqueda de otro presentador para ser el cuarteto de las mañanas.

“No aceptaría. Yo he conversado muy bien con la gente de Panamericana y les he dejado saber mis sentimientos. Panamericana sabe que no regresaría. Yo acabo de decir que el ambiente ya no estaba bueno y estaba perfecto que haya terminado”, dijo.

“Y si cambian a la producción y no a los conductores, ¿regresarías?”, consultó ‘Peluchín’ y a lo que Adriana Quevedo reafirmó que no aceptaría ser presentadora de ‘Préndete’, pero sí estaría dispuesta a regresar al popular canal 5 en otro proyecto.

Adriana Quevedo se niega a ser parte de 'Préndete'. (Captura)

No ha visto ‘Préndete’

Luego de dejar en claro que no ingresaría a ‘Préndete’, Gigi Mitre le preguntó si ha visto el programa y lo que opina del trío Karla Tarazona, Metiche y Melissa Paredes. Para sorpresa de muchos, Adriana Quevedo reveló que no ha tenido el tiempo para sentarse a ver el espacio matutino, pero ha recibido videos de algunos excompañeros con fragmentos del magazine.

“¿Me vas a decir que nunca has visto cómo interactúa Karla, Kurt y Melissa?”, agregó la figura de Willax TV dudando de la respuesta de la actriz. “He visto los extractos que me puede mandar la gente”, dijo y a lo que Gigi interrumpió. “¿Y qué te ha parecido?”. En ese momento, Quevedo solo se quedó callada, ocasionando risas en la presentadora y dejando entrever que no le habría gustado.

“Es que, vuelvo a lo mismo, me encanta la complicidad y como se llevan ustedes dos (Rodrigo y Gigi). Me encanta ver que los conductores se lleven bien, no que se estén lanzando cosas o peleando. Eso a mí no me gusta, conmigo no va y no es mi estilo” agregó en referencia a los últimos enfrentamientos entre Karla y Melissa.

