El lado sensible de ‘Metiche’: de criticar a figuras de la farándula a llorar por miedo a la soledad

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, concedió una entrevista al programa de Magaly Medina, en donde mostró su lado más sensible al confesar que le tiene miedo a quedarse solo. Además, habló sobre su supuesta reconciliación con la ‘Urraca’, puesto que se lo vio en la tremenda fiesta que se armó por los 25 años de ‘Magaly TV, La Firme’.

Durante la conversación, el expresentador de ‘Hola a Todos’ contó su paso por el espacio de ATV, donde se desempeñó como productor ejecutivo durante unos ocho años. “Coordinaba invitados, hacía la caja chica, los canjes, los famosos ‘solo para tus ojos’, yo era la producción y rayaba en rating”, precisó.

Kurt Villavicencio al lado de Magaly Medina en Piura. (ATV)

Posteriormente, Kurt Villavicencio explicó que asistió a la reunión de aniversario de Magaly Medina porque él fue uno de sus extrabajadores, aunque admitió que la invitación lo tomó por sorpresa porque creía que nadie se acordaba que él estuvo en los inicios del programa de espectáculos.

“A mí me emocionó mucho porque han sido ocho años de mi vida que he compartido. El haber ido me ha hecho recordar incluso a mis papas, que ya no están en mi vida. En esa época, cuando yo regresaba de trabajar y estaban mis papás acá, les contaba sobre las cosas que pasaban en el programa”, sostuvo.

Las lágrimas de ‘Metiche’

En otro momento de la entrevista, el popular ‘Metiche’ admitió que ha tenido mala suerte en el amor. Aunque no lamenta el no tener pareja hoy en día, sí le aterra la idea de no encontrar a nadie y quedarse solo.

“(Sobre haber tenido miedo a la soledad) en algún momento sí, pero ahora no sé. Ya me he acostumbrado, no podría compartir la cama de alguien porque siento que invadiría mi espacio, tengo muchas manías. Pero uno siente la pegada, a veces, si es un domingo o un feriado”, señaló.

Ya con la voz entrecortada, indicó que “con el tema de una pareja, yo no he sabido entregarme”. “Sí me hubiera gustado tener a alguien, experimentarlo”, sostuvo entre lágrimas.

Kurt Villavicencio lloró frente a las cámaras de 'Magaly TV, La Firme'.

Actualmente, ‘Metiche’ sigue vigente en la pantalla chica, puesto que forma parte del programa ‘D’ Mañana’, magazine matutino de Panamericana TV. En dicho espacio comparte la conducción con Karla Tarazona y Adriana Quevedo.

Magaly Medina habló sobre ‘Metiche’

Magaly Medina no fue ajena al paso de Kurt Villavicencio por su programa, desde el 2001 hasta el 2009. “Luego se pasó al programa de ATV de las mañanas, en ATV. Empezó como una sombra y después tuvo presencia con unos sombreros medios raros y extravagantes. Se ha convertido en una especie de personaje crítico de Chollywood”, resaltó la presentadora.

“Él estuvo en nuestra fiesta de nuestras bodas de plata. Muchos se preguntaban qué hacía ahí, pero él formó parte también de las muchas personas que estuvieron involucradas en nuestro equipo. Yo lo recuerdo con mucho cariño, durante ocho años estuvo ahí al lado de Ney, resolviendo muchísimos problemas, parte del gran estrés que significa trabajar conmigo. Él tuvo mucha tolerancia hasta que decidió irse y salir en cámara”, agregó.

