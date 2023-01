Karla Tarazona enfurece y se va del set por la presencia de ‘Huevín’, cuarto conductor de ‘Préndete’

Karla Tarazona se enoja con su producción cuando presentaron al cuarto interprete de 'Préndete'. Panamericana TV

Karla Tarazona evidenció su molestia este martes 17 de enero en el programa ‘Préndete’. La conductora de televisión fue víctima de un incómodo momento cuando la producción del magazine presentó al cuarto integrante del espacio y era nada menos que ‘Huevín’.

Fue Melissa Paredes quien le dio la bienvenida al peculiar personaje, sin imaginar que desataría la furia de la expareja de Christian Domínguez. Desde que lo vio ingresar al set principal, Tarazona señaló que le parecía una falta de respeto que siempre ella sea la víctima de las bromas o indirectas de su espacio televisivo.

“No, me parece una falta de respeto lo que están haciendo. ¿Por qué no han traído un gato? ¿Por qué no han traído un brasilero? ¿Por qué siempre tengo que ser la piñata de todos?”, expresó la presentadora con rostro de total incomodidad.

Karla Tarazona molesta con su producción.

Pese a la molestia, Kurt Villavicencio y Melissa Paredes trataban de convencerla de que se trataba solo de una broma y no debía tomarlo tan serio. Por ello, la invitaron a aceptar al cuarto conductor del programa, pese a los intentos, ella se mostró hermética con su incomodidad.

“Eso ya me parece demasiado. Yo no me voy a prestar para este circo, porque a mí nadie me dijo nada”, agregó Karla Tarazona, para luego hacerse a un lado en el set de televisión.

Aunque no estaba de acuerdo con lo que sucedía, sus compañeros de conducción insistían y la persiguieron a lo largo del escenario. Ante ello, la presentadora recalcó: “Yo me pregunto, ¿por qué no han traído un gato? ¿Por qué la payasada no la hacen con ella (Melissa Paredes)?”, señaló.

Por su parte, ‘Metiche’ le consultó cuál era la razón de su incomodidad, mientras le pedía que lo tome como un momento cómico y divertido. “¿Por qué te molesta tanto Karla?”, expresó el presentador de ‘Préndete’. Karla Tarazona se defendió y aseguró que no continuaría con este momento que la fastidió.

“No me parece que hagan esto. Yo solamente voy a cumplir con lo que tengo que hacer en mi trabajo, yo no me voy a prestar para ninguna payasada”, expresó. Pero, al sentir que continuaban burlándose de ella, decidió salir del set mostrando su completo enfado.

Se fue del set cuando mencionaron a Rafael Fernández

El 12 de enero, Ricardo Rondón llegó como invitado al set de ‘Préndete’. El expresentador de ‘En Boca de Todos’ presentó una secuencia y se creía que podría ser el cuarto conductor del espacio, pero vivió un tenso momento con Karla Tarazona.

Todo sucedió cuando la locutora radial quiso hacerle una broma a Rondón por su edad y expresó: “Aprovechar en mandarle un beso para todos los jubilados de nuestro querido Perú”. Sin embargo, el invitado no se quedó callado y lanzó un dardo.

“Un ratito, si tú esperabas que el cuarto conductor era alto y guapo, lamento. Por lo menos, soy más guapo que el ‘Rey de los huevos’, te lo aclaro”, dijo en clara referencia al exesposo de la presentadora quien era conocido por ese apodo.

Tras ello, Karla intentó defenderse, pero Ricardo no lo dejó hacerlo. Por ello, la conductora de Panamericana no soportó y decidió salir rauda del set y abandonar a sus compañeros.

Karla Tarazona abandonó el set de ‘Préndete’ cuando le mencionaron a Rafael Fernández. (Panamericana TV)

