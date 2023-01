Melissa Paredes enfrenta a Karla Tarazona por decir que no le cae Anthony Aranda: “Él ni te registra”

El segundo programa de ‘Préndete’ inició con unas sentidas palabras de los conductores tras la ola de violencia que sacude el interior del país, la cual ha dejado 17 personas fallecidas, más de 40 heridos y varios saqueos. Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio hicieron un llamado a la paz y dedicaron gran parte del programa para hablar sobre este tema, mientras se enlazaron con una periodista que explicó lo sucedido.

En otro momento, se refirieron al cuarto conductor de Préndete, el cual se anunció desde el primer programa. Si bien no se sabe su nombre, la promoción especuló que se trataría de una expareja de Karla Tarazona. Sin embargo, este 10 de enero, la versión cambió, y un segundo anunció dejó entrever que sería alguien cercano a Melissa Paredes.

En el video se indica que se trata de una persona que practica el fútbol, le gusta arañar y le rompió el corazón a Karla Tarazona porque la defraudó. Ante ello, Kurt Villavicencio preguntó si se estarían refiriendo a Anthony Aranda. De inmediato, Karla no dudó en interrumpirlo y hacer la debida aclaración. “Un ratito, él a mí no me puedo romper el corazón porque para empezar no me cae”, dijo.

“Pero por qué dices tanto, ‘no me cae’. ¿Él quiere ser tu amigo o qué? Ni te registra. Sí, me afecta (que diga eso), porque es mi novio. Ya lo dijiste ayer, ya, bacán, pero a nadie más le importa”, respondió Melissa Paredes bastante incómoda.

Tarazona continuó y le preguntó: “No me digas que tu contrato dice 2 por 1″. “No, eso sí, jamás. No soy como tú comprenderás”, le contestó Melissa Paredes, recordando que Rafael Fernández aparecía con continuidad en el fenecido programa de Karla Tarazona, en la secuencia de cocina.

Melissa Paredes enfrenta a Karla Tarazona en Préndete. Instagram

Dicho esto, explicó por qué Anthony Aranda apareció en ‘El Gran Show’. “Fue porque tenía que apoyarme, es un bailarín profesional”, recalcó.

Karla Tarazona le aclaró a Melissa Paredes que “comparte todo, menos a los maridos”

Melissa Paredes regresó a la conducción de TV el lunes 9 de enero. Como se recuerda, la actriz fue retirada de ‘América Hoy’ tras ser captada con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Después de más de un año, la modelo regresó a la animación a través de Panamericana TV, con Préndete, junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Los conductores no solo le dieron la bienvenida a Melissa Paredes, sino también le advirtieron que no dejarían de criticarla si es necesario, pues no les gusta la “hipocresía” y cada uno tiene su opinión.

Ante ello, la actriz señaló que no tiene ningún problema si le dicen lo que piensan en la cara. “Yo no necesito franela”, aclaró.

Sin embargo, la frase que sorprendió es la que vino después. “Acá se comparte todo, menos los maridos”, acotó Karla Tarazona. “Y la buena vibra, he visto, ah”, acotó Melissa Paredes.

En otro momento, la expareja de Christian Domínguez indicó que no le cae su novio Anthony Aranda, este comentario fue secundado por Kurt Villavicencio. “Pero por qué lo meten acá. A mí y a él, poco o no, nada nos importa si les cae o no. No lo voy a traer, no se preocupen”, respondió la actriz en este momento.

Melissa Paredes regresó a la conducción con Préndete. Panamericana TV.

