Quién es Augusto Manzanares y cuánto habría costado el vestido que le diseñó a Alessia Rovegno para el Miss Universo

Alessia Rovegno y el costo del vestido que usó en el Miss Universo. (Panamericana TV)

Han pasado poco más de dos días desde que Alessia Rovegno deslumbró en el Miss Universo 2022 y algunos datos ocultos continúan revelándose. Esta vez, se dio a conocer la exorbitante suma de dinero que habría costado el vestido de noche que utilizó en la gala final del certamen de belleza y el nombre de su diseñador.

Como se sabe, nuestra representante peruana quedó dentro de las 16 finalistas que tuvieron la oportunidad de seguir luchando por la tan ansiada corona y lucirse en el escenario en ropa de baño y traje de gala. La modelo de 24 años impactó en la pasarela con un vestido plateado brillante y tacones altos del mismo color.

A raíz de ello, muchas dudas comenzaron a surgir como ¿cuánto cuesta el largo vestido de noche que usó Alessia Rovegno?, ¿quién lo diseñó?. El encargado de vestir a la actual Miss Perú para el concurso internacional fue el diseñador peruano Augusto Manzanares.

¿Quién es Augusto Manzanares?

Augusto Manzanares ha ganado popularidad en la industria de la moda gracias a sus innovadoras creaciones y por vestir a artistas mundiales como Jennifer López, Nati Natasha, Lady Gaga, Cardi B, Thalía, Belinda, entre otras. El empresario chalaco dedicó migrar a Estados Unidos para perfeccionar su talento y empezó trabajando en una pequeña tienda de ropa.

“Trabajé en una boutique como almacenero de ropa y zapatillas. Pasó el tiempo y hablé con los dueños para hacer algo más artístico para sus tiendas y me dejaron hacerlo. Llegó la recesión en todo el mundo y cerraron las tiendas, con mi experiencia tuve la oportunidad de ingresar a Forever21″, dijo a Trome.

Augusto Manzanares también ha trabajado con cantantes nacionales como Leslie Shaw y Michelle Soifer. El denominado ‘Diseñador de las Estrellas’ se mantiene muy activo en redes sociales y no duda en compartir todas sus prendas en Instagram, donde cuenta con más de 49 mil seguidores.

“Una experiencia que jamás pensé vivir, no me imaginé que le gustara tanto mi trabajo y que iba a ser mi casera. Cuando tiene un proyecto me escribe”, agregó en referencia a Thalía, quien se ha vuelto fanáticas de su trabajo.

Augusto Manzanares con Thalía y Leslie Shaw. (Instagram)

¿Cuánto habría costado el vestido de Alessia Rovegno?

Este lunes 16 de enero Roberto Otoya, coach de modelo y misses, estuvo como invitado en el set del programa ‘Préndete’ y dejó a más de uno sorprendido al decir el posible precio del vestido de Alessia Rovegno. El experto empezó resaltando la participación de la representante peruana y señaló que el traje plateado estaba hecho con 300 cristales de la marca Swarovski.

“Yo creo que el vestido debe estar valorizado en sus regios 50 mil dólares. Augusto Manzanares ha vestido a Lady Gaga, a Paris Hilton, a Jennifer López. O sea, no viste a cualquiera, ese vestido es de Hollywood”, dijo el especialista.

Miss Perú Alessia Rovegno takes part in the evening gown competition during the final round of the 71st Miss Universe pageant, in New Orleans on Saturday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Gerald Herbert)

