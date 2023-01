Stephanie Cayo envía advertencia a concursantes del Miss Universo que quieran sabotear a Alessia Rovegno. | Instagram.

Stephanie Cayo no pudo ocultar su emoción al mencionar que su sobrina Alessia Rovegno será parte de la gran final del Miss Universo 2022. La actriz le aseguró a sus seguidores que la influencer debería de ganar la corona, pues es la competidora más hermosa que hay en el certamen.

“Chicos, Miss Universo empieza ahorita, y yo les voy a decir la verdad. Nunca he sido fan de este tipo de concursos de belleza, ya lo saben algunos, pero me hace tanta ilusión que mu sobrina se encuentre concursando”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Stephanie Cayo destacó todas las cualidades de Alessia Rovegno y los motivos por el que debía coronarse esta noche, además de explicar que tendría la misma opinión si ella no fuera su sobrina.

“Puedo dar fe que mi sobrina es inteligente, buena persona, una chica dulce, además que se ha preparado mucho, tiene un cuerpo espectacular, es muy guapa. He visto a las otras chicas, son muy guapas, me imagino que son buenas personas también, pero vamos a ver, estoy tratando de ser justa, yo no he visto chica más guapa en el concurso de este que año que Alessia Rovegno”, añadió.

En otro momento, la actriz no dudó en hablar sobre lo que pasó en la fase preliminar del Miss Universo 2022, donde Alessia Rovegno tuvo más de un percance antes de salir al escenario para desfilar luciendo su ropa de baño, vestido de noche y traje típico.

De acuerdo a Stephanie Cayo, ese día otras concursantes intentaron sabotear la presentación de su sobrina, pues le habrían escondido los zapatos que se iba a poner, le rompieron el vestido y también las alas de su traje típico.

Alessia Rovegno recibe el apoyo de su tía.

“Espero que no se le pierda ningún zapato, ni le rompan algún vestido como ya lo han hecho. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo si lo digo, porque a mí no me importa nada”, indicó.

Por este motivo, Stephanie Cayo anunció que ahora ha puesto a gente de confianza al lado de Alessia Rovegno para que la estén vigilando constantemente y así evitar algún inconveniente como le pasó antes de la gran final.

“Chicas, a todas las concursantes, a todas las voy a estar viendo, ojito, las voy a estar viendo de cerquita, ya he puesto gente al lado de Alessia para que las mire y las filme. A las que le atrevan a esconderle un zapato se las van a ver directamente conmigo”, sentenció.

