Alessia Rovegno en Miss Universo 2022: ¿cuánto cuesta participar en el concurso de belleza?

Alessia Rovegno Cayo, peruana de nacimiento, es una de las grandes favoritas para ganar el Miss Universo 2022, cuya gran final se realizará este sábado 14 de enero. Nuestro país no gana el certamen desde hace 66 años, por lo que la modelo y cantante está haciendo su mejor esfuerzo para traer la corona a casa.

Pero para representar al país en el concurso de belleza más importante del mundo, se necesita mucho más que el atractivo físico de Alessia. Desde que ganó el Miss Perú, la hija de Bárbara Cayo se ha preparado arduamente para mejorar sus puntos débiles: la oratoria y la pasarela.

Dichas clases las llevó gracias al Miss Perú, organización liderada por Jessica Newton. También se le confeccionó un traje típico, se le hizo entrega de varias opciones de vestido de gala y se le dio los mejores tips para destacar sobre su competencia. Con todo ello, Alessia viajó a Estados Unidos para competir en el Miss Universo 2022.

Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022.

¿Cuánto cuesta participar?

Se sabe que la ganadora del Miss Universo 2022 recibirá un cheque de 250 mil dólares y grandes beneficios, entre ellos un equipo de estilistas, servicios gratuitos para el cuidado de la piel, viajes alrededor del mundo y ser el rostro de múltiples marcas reconocidas.

Teniendo ese premio en mente, ¿cuánto dinero desembolsa la organización de cada país para mandar a su reina al Miss Universo? Según Alina Luz Akselrad, Miss Argentina 2020, cada región debe pagar su inscripción al concurso de belleza como paso inicial.

El precio de inscripción dependerá si el país es powerhouse o no. “Un powerhouse es país que cuenta con cultura de misses, por lo que le dedica preparación a su candidata y cuenta con sponsors que la acompañarán durante el certamen”, indicó la exreina de belleza en su cuenta de TikTok, poniendo como ejemplo a Venezuela y Filipinas.

“La organización internacional le vende a cada país una franquicia nacional, que va entre 20 mil a 200 mil dólares. Si el país es powerhouse, el precio es más elevado. Por ejemplo, Argentina no es powerhouse y en el 2020 estaba 40 mil dólares. Con la franquicia comprada ya podemos participar”, expresó.

Jessica Newton coronó a Alessia Rovegno como la Miss Perú Universo 2022.

La organización nacional invertirá en su reina, dependiendo de lo que más necesite: cambios de look, clases de modelaje, clases de oratoria, clases de inglés, entre otros. Lo mismo ocurrirá cuando la representante viaje al país elegido para el Miss Universo, donde llevará consigo todo lo necesario para concursar.

Alina Luz Akselrad señala que algunos de los gastos más fuertes son: pasajes aéreos, vestidos de gala, traje típico, zapatos de competencia, extensiones de cabello, pago de exceso de equipaje, regalos protocolares para la organización y las demás candidatas.

“La parte del vestuario, generalmente, se suele hacer con intercambio de publicidad con distintos diseñadores locales porque a un diseñador le conviene que sus diseños estén en un escenario internacional. Pero no siempre es así, un vestido de competencia para la preliminar y la final suele estar entre los 10 y 15 mil dólares. Lo mismo con el traje típico”, sostuvo.

“Unas extensiones de cabello natural te pueden costar hasta 5 mil dólares y las pestañas postizas están en promedio 15 dólares el par, necesitas por lo menos uno o dos pares por día. En mi caso, yo llevé ocho maletas al Miss Universo y el exceso de equipaje está como en 100 dólares cada valija, dependiendo de la aerolínea. Pero es hermosa esa inversión”, sentenció.

Alessia Rovegno y su paso por la preliminar del Miss Universo 2022. (YouTube)

Polémica en Miss Perú 2021

Yely Rivera, la representante peruana en el Miss Universo de dicho año, denunció en el programa de Magaly Medina que la organización del Miss Perú no la apoyó económicamente para participar en el concurso de belleza, por lo que gastó todos sus ahorros. No clasificó en el concurso.

“Yo fui con mis ahorros, yo invertí en mi participación. No recibí el apoyo que esperaba. Tú como cabeza de la organización, por qué no me pusiste a los coaches más top o ponerme un profesor particular de inglés. Yo tuve que correr con esos gastos. Me fui sin bolsa de viaje a Israel, pagué una maleta adicional por mi traje típico. Yo di mi 100%, di lo mejor de mí en el Miss Universo”, exclamó.

Yely Rivera fue la representante de Perú en el Miss Universo 2021. (Foto: Miss Perú)

