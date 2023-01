Cómo nació la amistad entre Alessia Rovegno y Miss México en plena competencia del Miss Universo

Alessia Rovegno e Irma Miranda fueron compañeras de cuarto en el Miss Universo 2022.

Alessia Rovegno competirá contra 85 candidatas de todo el mundo en el Miss Universo 2022, cuya gala final se llevará a cabo este sábado 14 de enero. Aunque todas ellas son sus rivales por la corona, la peruana ha logrado entablar una amistad sincera entre tanta competencia. Se trata de Irma Miranda, Miss México.

Cuando nuestra Miss Perú llegó a Nueva Orleans, en Estados Unidos, para competir por el título de la “mujer más bella del mundo”, se llevó una gran sorpresa al coincidir con la mexicana en el cuarto de hotel. Las modelos fueron compañeras de cuarto durante las dos semanas de concentración.

La convivencia hizo que Miss Perú y Miss México formaran una linda amistad, la cual fue aplaudida en redes sociales. “Muchas fotitos con mi bella mexicana universal”, escribió Alessia Rovegno en su plataforma.

Alessia Rovegno junto a Miss México.

El miércoles 11 de enero, el día que se realizó la preliminar del Miss Universo 2022, ambas se dejaron ver juntas en una transmisión en vivo de Instagram. Hablaron sobre su experiencia en el certamen, los problemas que enfrentaron detrás de cámaras y lo que aprendieron de la cultura de la otra.

“Hola mi gente de México, siempre estoy copiándome su acento, pero no me sale. Todas las mañanas estoy ‘órale’, ‘chingada’, ‘wey’. Son palabras que me gustaría aprender, por eso le pido que me las enseñe. A ella le toca aprender las jergas peruanas. ¡Gordito, rico y apretadito!”, exclamó Alessia entre risas.

Ante el buen humor de la Miss Perú, Irma Miranda aseguró ante los usuarios: “Órale, se ríe mucho de mis palabras mexicanas... Te voy a estar instruyendo para cuando vayas”. Luego, elogió a la hija de Bárbara Cayo por su buen desfile en traje de baño y en vestido de noche. Lamentó que no haya podido modelar bien su traje típico, pues sus alas terminaron rotas.

Alessia Rovegno e Irma Miranda luego de la preliminar del Miss Universo.

Las mejores amigas del certamen

A pocos días de la gran final del Miss Universo 2022, las representantes de Perú y México fueron entrevistadas por Telemundo. Las reinas de belleza se echaron flores y dejaron en claro que, a pesar de ser rivales por el título universal, su amistad las ha mantenido unidas en todo momento.

“Para sorpresa de muchos, mi roomie es Perú y nos llevamos increíble. De verdad, se convirtió en mi amiga verdadera. Compartimos muchísimas cosas cuando estamos en el cuarto y cuando estamos fuera haciendo actividades. Creo que nos hemos hecho aliadas y eso es muy importante”, indicó Miss México sobre la peruana.

Alessia Rovegno también la elogió por todo lo alto, diciendo que “Irma es una chica hermosa y espectacular”. “Justo hablaba con mi enamorado y le dije qué linda es esta chica. Tiene un alma muy bonita y se nota que es una mujer fuerte, eso lo admiro mucho. Eso se siente, se me pone la piel de gallina”.

Miss Perú y Miss México están entre las favoritas del concurso de belleza.

