Stephanie Cayo alienta a su sobrina Alessia Rovegno antes de la final del Miss Universo 2022

Alessia Rovegno recibe el apoyo de su tía.

La participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 no solo ha llamado la atención de la prensa nacional, sino también de la internacional, pues deslumbró en la pasarela luciendo su bikini, vestido de noche y traje típico.

Sin embargo, pese a la buena presentación que tuvo, muchos notaron cierta incomodidad en la reina de belleza, especialmente cuando salió con su traje típico, pues las alas que debían de abrirse de manera automática no lo hicieron y ella misma tuvo que hacerlo.

Este hecho fue bastante comentado en las redes sociales, especialmente cuando Alessia Rovegno realizó una transmisión en vivo señalando que antes de salir al escenario se dio con la sorpresa que las alas estaban rotas.

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, no se quedó callada antes este hecho y dio a conocer que se podría tratar de un sabotaje por parte de alguna otra organización o reina de belleza.

Asimismo, a pocas horas de realizarse la final del Miss Universo 2022, su tía Stephanie Cayo también se pronunció y no dudó en darle todo su apoyo en esta etapa, especialmente porque ha sabido resolver ella sola las dificultades que se le ha presentado durante el concurso de belleza.

“Aunque le rompieran las alas y se quedara sin los zapatos, el tocado y algunas cosas más, nadie le quita las alas a alguien que está hecha para volar”, escribió sobre lo ocurrido en el certamen de belleza.

De otro lado, Stephanie Cayo utilizó su cuenta de Instagram para pedir que sigan a su sobrina, pues la Miss Colombia viene liderando la tabla de las participantes con más seguidores en las redes sociales.

Stephanie Cayo y su mensaje para Alessia Rovegno.

Hugo García y su mensaje a Alessia

Hugo García, la pareja de Alessia Rovegno, ha desempeñado un importante papel durante la participación de la hija de Bárbara Cayo en el Miss Universo 2022. El exchico reality se ha mostrado incondicional con su pareja y hasta ha promocionado que voten a favor de ella.

Antes de la gran final del concurso de belleza, el modelo no dudó en dedicarle un romántico mensaje. “Mañana (sábado 14) es el gran día, amor. Como siempre me dices: Go for it!!! (Vamos por ello)”, escribió.

“Y si tú vas, yo voy... ¡Si yo voy, tú vas! Gracias por ser el mejor cómplice en todo este tiempo, por vivirlo como si fuera tuyo. Por ese amor tan lindo que me regalas absolutamente todos los días... Te amo, mi amor. Siempre juntos”, fue la respuesta de la influencer.

