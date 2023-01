Denuncian favoritismo en Miss Universo por actitud del staff con Alessia Rovegno y otras candidatas

Denuncian supuesto favoritismo en Miss Universo tras imágenes del backstage | TikTok

A poco de llevarse a cabo la gran final del Miss Universo 2022, diversos usuarios denunciaron un supuesto favoritismo en el concurso de belleza más importante del mundo. Esto se dio luego que se difundieran imágenes de Alessia Rovegno y otras candidatas siendo ignoradas por los maquilladores del certamen.

Sucede que, la noche del miércoles 13 de enero, se llevó a cabo la preliminar del Miss Universo. Como parte del evento, las 84 aspirantes a la corona universal aparecieron frente a cámaras por primera vez para gritar el nombre de su país. También desfilaron en traje de baño, vestido de gala y traje típico.

Una vez culminó la preliminar, se difundieron imágenes de todo lo que pasó en el backstage. Un video en particular llamó la atención de los cibernautas, en donde aparece Miss Perú y sus demás compañeras esperando a ser llamadas para ingresar al escenario.

Alessia Rovegno en traje típico en la preliminar del Miss Universo 2022.

Los estilistas del Miss Universo se acercaron a las candidatas para inspeccionar que su maquillaje y peinado estuvieron perfectos. Solo unas cuantas recibieron un retoque rápido, entre ellas Miss El Salvador, Miss Curacao, Miss Finlandia, Miss México, Miss Noruega y Miss Puerto Rico.

En un determinado momento, se puede apreciar que una miembro del staff se acerca a Alessia Rovegno para maquillarla, pero es apartada por su compañero. La modelo peruana quedó desconcertada por lo sucedido y no le quedó otra que mirar a su compañera, Miss Paraguay.

Un hecho similar ocurrió con Miss Bahamas, quien pidió sombra negra para retocar el maquillaje de sus ojos. Aunque el estilista de Muba Cosmetics la escuchó y hasta pidió a sus compañeros que trajeran el producto, terminaron retocando a Miss Venezuela.

Alessia Rovegno en el backstage del Miss Universo.

Los usuarios no tardaron en salir en defensa de sus países. En los comentarios, los seguidores de Alessia Rovegno y de Miss Bahamas, Miss Bolivia, Miss Guatemala, entre otras delegaciones, pidieron un trato igualitario para todas las candidatas del concurso de belleza.

Usuarios denunciaron supuesto favoritismo.

No pasó mucho tiempo para que el maquillador que subió el video, Adrián Ruilova, diera su descargo público. Aseguró que a todas las concursantes se las trató igual, pero que a algunas de ellas se las arregló antes de salir al escenario porque, según su criterio, lo necesitaban.

“Si muchas están listas y no necesitan retoque porque están perfectas para salir en cámara, entonces no hay retoque. Algunas lo necesitan porque tienen un detalle que puede verse mal en cámara. Eso de repente ustedes no saben porque no están en el backstage, pero ustedes van y opinan. Pero no, no es favoritismo con ninguna. Aquí todas ayudamos a todas porque somos una familia. Acá lo que queremos hacer va mucho más allá de la nacionalidad”, sentenció.

