Peruanos con DNI vencido no podrán votar en la segunda vuelta, advierte Reniec: usuarios pueden recoger documentos fines de semana

El Reniec advirtió que los ciudadanos con documento vencido no podrán votar en la segunda vuelta del 7 de junio. La directora de Servicios Registrales, Karim Pardo, señaló a Canal N que es necesario contar con el documento actualizado y precisó que hay 584 mil ya emitidos y listos para entrega, pero aún no recogidos por sus titulares. Fuente: Canal N

La segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio se perfila como una de las jornadas más decisivas del proceso electoral en el país, con millones de ciudadanos llamados nuevamente a las urnas para definir a las nuevas autoridades. En este contexto, las autoridades electorales han reiterado la importancia de contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente para poder ejercer el derecho al voto.

Sin embargo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una advertencia clave: quienes tengan el DNI vencido no podrán sufragar en esta segunda vuelta. La medida marcó una diferencia respecto de la primera jornada electoral, en la que se habilitó de manera excepcional el uso de documentos caducos.

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“Si las elecciones de segunda vuelta fueran hoy, no podría sufragar si tiene un DNI vencido. Tiene que ser con el DNI totalmente actualizado”, afirmó Karim Pardo, directora de Servicios Registrales del Reniec, en diálogo con Canal N.

La advertencia apuntó, sobre todo, a quienes tienen el trámite avanzado pero no han recogido su documento. De acuerdo con la entidad, hay 584 mil DNIs de mayores de edad ya emitidos y listos para entrega, pero aún no han sido retirados por sus titulares.

En la entrevista, Pardo precisó que la ampliación de vigencia del DNI “solo fue para el día de las elecciones de primera vuelta”. Por ello, exhortó a los ciudadanos a anticipar el recojo o la actualización del documento para no quedarse sin votar el próximo 7 de junio.

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Ilustración que muestra un DNI peruano vencido con fecha 12-08-2021 frente a una urna de la ONPE, con siluetas de votantes al fondo, representando la tensión electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec amplía atención los fines de semana en 157 agencias a nivel nacional

Pardo informó que el Reniec decidió ampliar su atención y abrir sábados y domingos en el horario de 08:15 a 12:45, con el objetivo de facilitar dos servicios puntuales: trámites de DNI y, especialmente, entrega de DNIs ya listos.

Según precisó, la medida regirá en 157 agencias a nivel nacional. En Lima, detalló, serán 30 agencias las que atenderán ese fin de semana bajo el horario ampliado. Para conocer el listado exacto de sedes habilitadas, la funcionaria pidió revisar la página web y las redes sociales institucionales del Reniec.

La directora de Servicios Registrales explicó que la ampliación no se limitará a un solo fin de semana. Ante la consulta del canal sobre si la atención se repetiría en las fechas siguientes, respondió que el esquema continuará el 30 y 31 y que, para el día de las elecciones, también se habilitarán agencias con un “horario especial”, que la entidad comunicará con mayor detalle en los próximos días.

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Pardo aclaró, además, que existen diferencias según el tipo de punto de atención. Los centros MAC mantienen el horario que define la institución a cargo de esos módulos, mientras que algunas sedes dentro de hospitales y centros maternos pueden tener horarios distintos por su tipo de atención. Para el público general, insistió, la referencia es el horario ampliado de 08:15 a 12:45 en las 157 agencias habilitadas.

Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué necesita el ciudadano para recoger su DNI

La funcionaria explicó que el ciudadano que tramitó su DNI y registró un número de celular recibe un mensaje de texto cuando el documento ya está en agencia y listo para ser retirado. Si no recibió notificación, puede revisar el estado del trámite en la web del Reniec mediante el servicio de seguimiento; si figura al 100%, el documento ya está disponible.

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Sobre lo que se necesita para el recojo, Pardo señaló que, si la persona conserva el comprobante o ticket entregado al momento del trámite presencial, conviene llevarlo. Si lo extravió, indicó que no es un impedimento: la entrega se valida con la huella digital del titular.

Pardo precisó que el DNI electrónico 3.0 es el formato que se entrega actualmente y que, al momento del recojo, se activa el certificado digital asociado al documento. En el caso de quienes hicieron el trámite por vía web, recordó que en el proceso se elige la agencia de recojo y el procedimiento de identificación es el mismo: verificación por huella. No es obligatorio llevar impresiones del trámite web, aunque pueden facilitar la atención.

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Reniec destaca que duplicados se entregan en 24 a 48 horas

Uno de los mensajes centrales del Reniec es que aún existe margen para llegar a tiempo a la segunda vuelta si el ciudadano actúa con anticipación. Pardo sostuvo en Canal N que, con la demanda actual, las agencias no registran colas en casi todo el país y que es un “buen momento” para actualizar el documento o recogerlo.

Sobre los plazos, afirmó que la entidad está entregando con rapidez: un duplicado puede demorar entre 24 y 48 horas. En cambio, si se trata de una renovación que implica actualizar información, el proceso puede tardar “un par de días más”, aunque dentro de un flujo que describió como ágil.

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Consultada por el canal sobre el caso de un ciudadano que el 22 de mayo detecta su DNI vencido e inicia el trámite ese mismo día, Pardo respondió que sí podría llegar a tiempo: señaló que, si se tramita en esa fecha, para martes o miércoles el ciudadano ya tendría el Documento Nacional de Identidad, por la rapidez actual en la atención y entrega.