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Turista australiano murió en Camino Inca: Fiscalía abre investigación en Machu Picchu

El fallecimiento de Matthew Cameron Patron, de 53 años, en una zona agreste de la ruta hacia Machu Picchu, impulsa una investigación oficial que busca esclarecer las condiciones del accidente

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Hallan muerto a turista australiano desaparecido en el Camino Inca a Machu Picchu. (Foto: Difusión)
Hallan muerto a turista australiano desaparecido en el Camino Inca a Machu Picchu. (Foto: Difusión)

La muerte de un turista australiano en el Camino Inca a Machu Picchu, en Cusco, puso bajo la lupa la seguridad en una de las rutas turísticas más emblemáticas de Perú.

Matthew Cameron Patron, de 53 años, fue hallado sin vida el pasado jueves 21 de mayo luego de caer por una pendiente de aproximadamente 400 metros en el sector conocido como “50 gradas”, a la altura del kilómetro 107 de la legendaria ruta hacia la ciudadela incaica.

Su caída se produjo el miércoles, alrededor de las 13:30 horas, mientras Patron avanzaba con otros turistas y su guía por una de las zonas más transitadas del sendero.

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Las primeras alertas surgieron cuando sus compañeros notaron su ausencia tras el accidente y notificaron a las autoridades de Machu Picchu. Su desaparición activó un operativo de búsqueda que involucró a la Policía Nacional del Perú (PNP), brigadas de rescate, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El terreno escarpado, sumado a la densa vegetación y caminos estrechos, complicó las labores de rescate. El cuerpo fue localizado al día siguiente, suspendido en una parte intermedia de la pendiente, lo que requirió técnicas especializadas de progresión vertical para su recuperación.

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El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, indicó que el cuerpo presentaba lesiones y fracturas visibles, compatibles con una caída de gran altura.

El traslado de los restos se realizó con acompañamiento de un representante del Ministerio Público hasta la morgue central de Cusco, a la espera de la necropsia y los procedimientos consulares para la repatriación.

La víctima, quien había sido policía en su país, viajó a Cusco junto a su esposa y llevaba doce días recorriendo los atractivos de la región antes de decidir emprender el Camino Inca.

Equipos del Sernanp, Cultura Cusco y la Policía activaron un operativo de emergencia tras la caída de un turista en uno de los tramos más transitados del Camino Inca. Radio TV Inka

Fiscalía investiga

La Fiscalía Provincial Penal de Machu Picchu inició una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la caída de Matthew Cameron Patron.

La fiscal María Teresa Huaco Cateriano lidera las diligencias, orientadas a determinar si el accidente estuvo relacionado con el estado de la infraestructura del Camino Inca, en particular con la resistencia de una baranda de madera ubicada en el sector del accidente.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, afirmó que las pesquisas buscarán establecer si existieron irregularidades en el mantenimiento de las estructuras de seguridad.

“Se debe esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta caída de la persona, si existiera de pronto esta circunstancia del mantenimiento de una baranda o la que fuera el caso, tendrá que determinarse a través de las investigaciones correspondientes”, señaló el magistrado.

El protocolo establece que el ingreso de turistas al Camino Inca debe realizarse a través de agencias de viaje debidamente acreditadas y bajo la supervisión de guías oficiales. La investigación examina si se cumplieron todos los requisitos y si las condiciones del sendero cumplían con las normas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las autoridades indicaron que cada febrero se intervienen tramos del Camino Inca para revisar y mantener puentes y barandas, responsabilidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

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