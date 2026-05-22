Conoce todos los centros comerciales que abrirán en la segunda mitad del 2026

Las aperturas vienen tras un 2025 en el que el sector alcanzó ventas cercanas a los S/ 40.000 millones. Foto: difusión

El sector de centros comerciales mantiene un panorama de crecimiento para este 2026, impulsado por nuevas inversiones y proyectos que apuntan a fortalecer la oferta de comercio, entretenimiento y servicios tanto en Lima como en distintas regiones del país. Esto ocurre luego de un 2025 en el que las ventas del rubro bordearon los S/ 40.000 millones, consolidando la recuperación del mercado pese a un contexto marcado por incertidumbre política y algunos episodios coyunturales que afectaron temporalmente el flujo de visitantes.

Durante el segundo semestre del año, la apertura de nuevos complejos comerciales será uno de los principales motores del sector. Las inversiones previstas superan los S/ 250 millones y reflejan una tendencia hacia formatos más integrados, donde conviven tiendas, gastronomía, entretenimiento e incluso proyectos residenciales. Lima seguirá concentrando parte importante de estas iniciativas, aunque ciudades del interior también ganarán protagonismo con nuevos espacios comerciales.

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El Rímac y Surco sumarán nuevos espacios comerciales

Uno de los proyectos más esperados es Lomas Plaza, que se convertirá en el primer centro comercial del Rímac. El complejo se ubica cerca del ex Polígono de Tiro y de los condominios Altos y Lomas del Rímac, y busca atender las necesidades de consumo cotidiano de los vecinos del distrito y zonas cercanas. La propuesta incluirá restaurantes, servicios financieros, cines y áreas de entretenimiento.

La obra, impulsada por la inmobiliaria Besco, demandará una inversión de S/ 80 millones. Entre sus principales operadores estarán Metro y Smart Fit, además de más de 20 locales comerciales vinculados a moda, gastronomía y servicios. El proyecto tendrá más de 3.000 metros cuadrados de área arrendable y abriría entre julio y agosto de este año bajo un formato de uso mixto, ya que también se integra a un desarrollo residencial.

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En Surco también avanza The Square, un community center desarrollado por Link Real Estate que ya registra un importante nivel de avance en construcción. El proyecto apunta a captar visitantes de su zona de influencia mediante una propuesta enfocada en compras de cercanía y alta frecuencia.

Un reportero informa en vivo desde el centro comercial Real Plaza Primavera en San Borja, donde vidrios de la fachada se han desprendido y caen a la vía pública. La zona ha sido acordonada por seguridad para evitar accidentes mientras los fragmentos continúan cayendo.

El centro comercial contará con 50 locales y 20 módulos comerciales. Entre las tiendas ancla destacan Wong, Casaideas, Dollarcity y Smart Fit. Además, incorporará marcas de moda y servicios como Bata, Platanitos, Todomoda y Coolbox, junto con una amplia propuesta gastronómica que incluirá restaurantes, cafeterías y un food hall. La inversión asciende a S/ 90 millones y su inauguración está programada para noviembre.

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Puente Piedra apuesta por un mall de gran escala

En el norte de Lima, Las Vegas Plaza busca posicionarse como uno de los complejos comerciales más grandes de la zona. El proyecto se construye en Puente Piedra, cerca del Óvalo del distrito y en un entorno donde ya operan cadenas como Plaza Vea y Maestro.

El mall tendrá siete niveles y reunirá más de 350 locales comerciales. La propuesta incluirá patio de comidas, cines, espacios financieros y una zona tecnológica denominada “Compu Las Vegas”. Entre las principales anclas figuran Plaza Vea y Sodimac, además de una oferta orientada a moda, gastronomía y entretenimiento.

La inversión supera los USD 40 millones y contempla más de 47.000 metros cuadrados construidos. Los promotores estiman que el complejo reciba cerca de 2 millones de visitas mensuales y genere más de 1.600 puestos de trabajo entre la etapa de construcción y operación. La inauguración está prevista para noviembre.

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Trujillo concentra dos nuevos desarrollos comerciales

La ciudad de Trujillo será otro de los principales focos de expansión del retail este año. Uno de los proyectos en marcha es Plaza Center Trujillo, impulsado por el Grupo Intercorp en el Óvalo Mochica. El complejo se desarrolla sobre un terreno de aproximadamente 15.000 metros cuadrados y superará los 27.000 metros cuadrados construidos.

Las Lomas Plaza será el primer centro comercial del Rímac. Foto: Facebook

El mall incorporará a Plaza Vea, Promart y Cineplanet como principales operadores, además de locales comerciales orientados a gastronomía, moda y entretenimiento. La propuesta forma parte de la estrategia de Intercorp para desarrollar formatos más ágiles y adaptados a las nuevas dinámicas de consumo. Su apertura está prevista para finales de 2026.

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A esta oferta se sumará Cenco Shopping El Golf, proyecto de Cenco Malls que se ubicará junto al hotel Hilton, en Víctor Larco Herrera. El complejo funcionará bajo el formato strip center y contará con más de 5.000 metros cuadrados de área arrendable distribuidos en dos niveles.

El proyecto tendrá a Wong como tienda ancla y combinará comercio con vivienda, ya que incluirá dos torres residenciales sobre el área comercial. La iniciativa busca impulsar el desarrollo urbano de la avenida El Golf y reforzar la presencia de Cencosud en el mercado peruano.

San Isidro y Surco apuntan al segmento premium

En San Isidro, el Grupo Yes desarrolla el Strip Center Boulevard El Bosque, orientado al segmento de lujo y moda premium. El proyecto se levantará sobre un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados y contará con cinco niveles comerciales.

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Entre las marcas confirmadas figuran Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Lacoste y L’Occitane. Además, los desarrolladores continúan negociando el ingreso de nuevas firmas internacionales. El objetivo es consolidar el Boulevard El Bosque como uno de los principales corredores comerciales premium de Lima.

El Grupo Jockey Plaza avanza con el desarrollo del Jockey Premium Outlet, ubicado entre las avenidas Panamericana y Javier Prado, en Surco. Foto: difusión

Por otro lado, el Grupo Jockey Plaza construye el Jockey Premium Outlet en la intersección de las avenidas Panamericana y Javier Prado, en Surco. El proyecto marcará el ingreso del grupo al formato outlet premium con descuentos que irán entre 50% y 70%.

El complejo reunirá entre 70 y 75 marcas internacionales, entre ellas New Balance, Converse, Hugo Boss, Tommy Hilfiger y Calvin Klein. El outlet ocupará un terreno de 40.000 metros cuadrados, tendrá más de 1.000 estacionamientos y abrirá en noviembre, coincidiendo con la campaña navideña.

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San Miguel impulsa un complejo de uso mixto

Otro de los proyectos más ambiciosos es Marina City Center, que se desarrolla sobre el antiguo terreno de Marina Park, en San Miguel. El complejo contempla cuatro torres interconectadas que combinarán viviendas, oficinas, hotel y espacios comerciales.

La segunda etapa del proyecto, que incluye el centro comercial y oficinas, abrirá durante el último trimestre de este año. Entre las marcas previstas figuran Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda y Farmacias Peruanas, además de operadores gastronómicos y la cadena hotelera Hilton.

El desarrollo demanda una inversión aproximada de USD 100 millones y se ejecutará por etapas hasta 2028. Con ello, el proyecto busca consolidarse como uno de los principales complejos urbanos de uso mixto en Lima y ampliar la oferta inmobiliaria y comercial en San Miguel.

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