El golpe de calor no atendido a tiempo desencadena daño orgánico, convulsiones y muerte en los animales domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las olas de calor no afectan solo a las personas. Perros, gatos, conejos, aves y otros animales de compañía pueden sufrir golpes y estrés por calor cuando las temperaturas superan su capacidad de regular la temperatura corporal. El riesgo puede aparecer durante un paseo, en un jardín sin suficiente sombra o incluso dentro de una vivienda que acumula calor.

A diferencia de los humanos, las mascotas cuentan con mecanismos más limitados para disipar la temperatura. Los perros dependen principalmente del jadeo, mientras que los gatos se acicalan para que la evaporación de la saliva enfríe su pelaje. Los conejos y las aves, en cambio, no sudan. Según indicó National Geographic, esas diferencias vuelven necesario prestar atención a las condiciones ambientales y a cambios en el comportamiento de cada especie.

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El aumento de las temperaturas extremas amplía los escenarios de exposición. Veterinarios citados por The Guardian advirtieron que los casos ya no se asocian únicamente al ejercicio intenso o a los vehículos cerrados: algunos animales pueden descompensarse mientras descansan en un patio o pasan tiempo en espacios interiores mal ventilados.

El golpe de calor aparece cuando el cuerpo ya no puede enfriarse

El golpe de calor ocurre cuando un animal acumula más temperatura de la que puede eliminar. José Arce, veterinario y presidente de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, explicó a National Geographic que puede superar la termorregulación, el mecanismo fisiológico que permite mantener estable la temperatura corporal. Cuando esa regulación falla, el cuadro puede avanzar y resultar mortal.

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Los perros regulan su temperatura corporal mediante el jadeo y los gatos a través del acicalamiento, mientras conejos y aves carecen de sudoración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición no depende únicamente de una jornada con temperaturas muy altas. La veterinaria Barbara Hodges señaló a la revista que los cuidadores pueden evaluar el clima según su propia sensación térmica y pasar por alto superficies como el asfalto. El pavimento caliente puede causar dolor y lesiones en las almohadillas de las patas.

Por otro lado, Arce indicó que una mascota no debe quedar sola dentro de un vehículo, incluso por pocos minutos. De acuerdo con National Geographic, con una temperatura exterior de 27 °C, el interior de un auto cerrado puede alcanzar 38 °C en alrededor de diez minutos.

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Algunos animales tienen mayor vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran los perros y gatos braquicéfalos, es decir, de hocico corto. Sarah Manning, profesora clínica de la Universidad de Texas A&M, explicó que su anatomía vuelve menos eficiente el jadeo y reduce la capacidad de eliminar calor con cada respiración.

También requieren más precaución las mascotas mayores, muy jóvenes, con sobrepeso, problemas cardíacos, afecciones respiratorias o enfermedades preexistentes. Nyssa Levy, veterinaria del servicio de medicina de emergencia y cuidados críticos para pequeños animales de la Universidad Estatal de Míchigan, indicó que la edad, el peso, la raza y el estado general de salud influyen en la respuesta de cada animal ante las altas temperaturas.

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Jadeo intenso, debilidad y vómitos son señales de alerta

Los animales de hocico corto, con sobrepeso o de edad avanzada presentan una mayor vulnerabilidad ante las altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés por calor puede iniciar con signos sutiles. Manning indicó que, en los perros, una expresión facial diferente, ojos entrecerrados, lengua más extendida, búsqueda de sombra o de agua y un aumento del esfuerzo al respirar pueden ser indicios tempranos. En los gatos, el acicalamiento excesivo y la postura más extendida del cuerpo también pueden asociarse al malestar térmico.

Según National Geographic, otros síntomas incluyen letargo, respiración acelerada, babeo, temblores, inquietud excesiva y pérdida prolongada del apetito. En los conejos, cualquier jadeo debe considerarse una señal de atención. Las aves pueden jadear o mantener las alas separadas del cuerpo. En reptiles, el malestar puede manifestarse con respiración rápida, agitación, desorientación, inmovilidad o pérdida del conocimiento.

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Los signos de mayor gravedad incluyen vómitos, diarrea, confusión, colapso e incapacidad para mantenerse de pie. La Asociación de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Míchigan señaló que el golpe de calor puede derivar en daño orgánico, convulsiones y muerte si no recibe atención veterinaria inmediata. En perros, las encías o la lengua de tonalidad gris violácea pueden indicar sufrimiento extremo, de acuerdo con Arce.

Un estudio publicado en Frontiers in Veterinary Science, basado en cuestionarios respondidos por 392 cuidadores de perros y 426 de gatos en Italia, encontró que el juego y la actividad disminuyeron con temperaturas elevadas. El sueño aumentó en ambas especies durante el calor, mientras que el apetito tendió a reducirse.

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Los paseos diarios deben restringirse a las primeras horas de la mañana o a los momentos finales de la tarde (Imagen ilustrativa Infobae)

Sombra, agua y menos actividad reducen la exposición al calor

Durante una ola de calor, la primera medida consiste en limitar la permanencia al aire libre. Arce recomendó a National Geographic mantener a las mascotas dentro de casa, lejos de las ventanas, y realizar los paseos de los perros temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando la temperatura del aire y del pavimento haya descendido.

La disponibilidad de agua fresca, sombra y espacios ventilados forma parte de las medidas de cuidado mencionadas por los expertos. La veterinaria Nyssa Levy aconsejó evitar el ejercicio intenso y priorizar lugares frescos. Katharine Nelson, directora de medicina general, explicó a The Guardian que, en jornadas extremas, puede ser necesario reemplazar los paseos por actividades de estimulación mental dentro del hogar, como los juegos de olfato.

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José Arce advirtió que rapar a una mascota puede ser contraproducente, porque el manto funciona como aislante frente al frío y al calor, además de contribuir a la protección frente a las quemaduras solares. Manning agregó que el aseo regular puede ser importante en animales con doble capa de pelo, ya que ayuda a mantener la función aislante del pelaje.

Ante signos de estrés por calor, Manning recomendó trasladar al animal a un sitio fresco o con aire acondicionado, ofrecer agua y utilizar ventilación. Si el cuadro persiste o aparecen debilidad, letargo, vómitos, colapso o dificultades respiratorias, la indicación es buscar atención veterinaria sin demora. La especialista de la Universidad de Texas A&M señaló que el enfriamiento activo puede realizarse con agua a temperatura ambiente sobre el cuerpo y aire de un ventilador, mientras se gestiona la consulta veterinaria.

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