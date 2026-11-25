La incorporación de senderos firmes en los circuitos habituales del perro previene el deterioro de los sectores recién sembrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cantero recién armado puede durar pocas horas intacto si queda en medio del recorrido de un perro. Las huellas sobre el césped, los pozos junto al cerco y las zonas de sombra permiten organizar el exterior. Un jardín apto para perros y gatos se planifica según sus recorridos, necesidades de descanso y condiciones de seguridad.

El objetivo es distribuir plantas, senderos, áreas de juego y refugios sin restringir por completo el uso del espacio verde. El tamaño, la edad, el nivel de actividad y los hábitos del animal ayudan a definir dónde proteger plantines y qué sectores necesitan mayor resistencia.

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Los recorridos habituales ayudan a distribuir el jardín

Los perros suelen repetir circuitos junto a los límites del terreno, las puertas o los lugares de descanso. Observar esos hábitos antes de plantar permite proteger las zonas más frágiles.

En lugar de bloquear esos pasos con canteros, se pueden incorporar senderos con superficies firmes y antideslizantes. Así se reduce el barro y se evita que el animal atraviese sectores recién sembrados. También conviene reservar un área despejada para correr, jugar o descansar.

Los cercos bajos y los canteros elevados resguardan a los plantines durante la etapa de arraigo frente a posibles pisadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución debe considerar el tamaño del perro, su actividad y la frecuencia de uso de cada sector. Con esos datos es posible decidir qué áreas requieren un suelo resistente y cuáles pueden destinarse a especies ornamentales.

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Los plantines necesitan protección durante el arraigo

Un plantín recién colocado puede sufrir pisadas, juegos o excavaciones. Cercos bajos, borduras y barreras temporales ayudan a protegerlo hasta que las raíces se afiancen. Los ejemplares más delicados también pueden ubicarse en canteros elevados o rincones de poco tránsito.

Además, es importante revisar la presencia de espinas, ramas rígidas y gramíneas ásperas. Algunas semillas y fragmentos vegetales pueden adherirse al pelaje o causar molestias en patas, nariz y boca. Las áreas de juego deben quedar libres de elementos cortantes y especies que puedan provocar lesiones.

Los gatos suelen buscar refugio bajo arbustos o en lugares elevados. Podar la parte inferior de algunas plantas puede crear un sitio de descanso, siempre que la especie no represente un riesgo.

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El retiro de ramas rígidas, espinas y gramíneas ásperas evita lesiones en el pelaje, las patas y la boca de las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas plantas pueden ser tóxicas para perros y gatos

Perros y gatos pueden morder hojas, tallos, frutos o flores por curiosidad o durante el juego. Algunas plantas ornamentales resultan tóxicas si se ingieren, por lo que conviene revisar cada especie antes de sumarla al jardín.

El potus, la monstera, el crotón, el espatifilo, la sansevieria, la hiedra, el aloe vera, el ficus lyrata y la estrella federal figuran entre las variedades que requieren atención. Los lirios también pueden ser dañinos para perros y gatos.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) dispone de una base de datos sobre plantas potencialmente tóxicas para animales domésticos. Si ya hay especies riesgosas, los maceteros altos, jardineras y cercos permiten mantenerlas fuera de su alcance.

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Variedades ornamentales como el potus, la monstera, el aloe vera y los lirios resultan tóxicas para perros y gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sector para cavar puede reducir los daños

La excavación puede responder al juego, la búsqueda de olores, el calor o la necesidad de liberar energía. Reservar una caja de arena, un cantero elevado o un rincón con tierra suelta puede ser más eficaz que impedir esta conducta en toda la superficie.

El área debe tener buen drenaje y limpiarse con regularidad. Delimitar una zona de excavación reduce los daños sobre raíces, césped y plantas ornamentales. Los juguetes y juegos de búsqueda también ayudan a dirigir la actividad; los palos, en cambio, pueden astillarse y causar heridas.

En el caso de los gatos, un sector de sustrato blando puede convertirse en un lugar de uso frecuente. Conviene ubicarlo lejos de la comida y mantenerlo limpio.

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Sombra, agua y refugio son parte del diseño

Los animales necesitan zonas de descanso protegidas. Un árbol, una pérgola, una galería o un refugio impermeable pueden ofrecer sombra y resguardo. El sitio debe tener ventilación y evitar superficies que acumulen calor.

La delimitación de una caja de arena o un rincón con tierra suelta canaliza la necesidad de cavar y reduce los daños en las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua limpia también debe estar disponible en un lugar estable, lejos de químicos y tierra. Si hay pileta, estanque o fuente, se deben prever bordes poco profundos o rampas de salida. Las fuentes de agua deben contar con una vía de escape clara para prevenir accidentes.

Químicos, herramientas y compost requieren cuidados

Herbicidas, fertilizantes, insecticidas, cebos para roedores y anticongelantes pueden afectar a los animales si pisan suelo tratado, se lamen las patas o ingieren productos expuestos.

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Por eso, es preferible reducir el uso de químicos y respetar los plazos de seguridad antes de habilitar una zona tratada. Los envases, herramientas y recipientes con restos de producto deben guardarse fuera de su alcance.

El compost también debe permanecer cerrado, ya que los desperdicios, materiales fermentados y restos con moho pueden atraer a perros y gatos. Retirar los hongos del césped y los canteros reduce otro posible riesgo.

Un jardín compartido con perros y gatos se organiza con decisiones simples: senderos donde el animal ya circula, sectores protegidos para plantines, sombra para descansar y una revisión de plantas y productos antes de incorporarlos.

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