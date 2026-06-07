El comportamiento territorial de los gatos explica por qué se tumban sobre laptops

Los gatos domésticos suelen sentarse sobre la laptop por una conducta de marcaje territorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes viven con un gato han experimentado la escena habitual: basta abrir la computadora para que el felino se adueñe del teclado. Dicho comportamiento intriga tanto a propietarios como a especialistas, y encierra razones científicas y conductuales que van más allá de lo aparente, según informa Science Focus.

Aunque pueda parecer un simple gesto, los expertos explican que los gatos domésticos tienden a sentarse sobre computadoras portátiles principalmente por una cuestión de marcaje territorial. Al detectar el olor de su dueño en el teclado, buscan superponer su propio aroma como una forma de reafirmar su control sobre el entorno y dejar claro que ese espacio les pertenece.

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Motivos comunes atribuidos al comportamiento

Esta escena es común en hogares de todo el mundo: el gato se acomoda sobre la laptop mientras una persona intenta trabajar. Habitualmente, se cree que lo hace para buscar calor, atención o porque intenta imitar nuestro comportamiento.

Sin embargo, de acuerdo con el Dr. David Sands, experto en psicología animal, la imitación es poco probable en este caso. Si bien investigaciones han demostrado que los gatos pueden copiar algunos gestos sencillos, la acción de teclear resulta demasiado compleja para ellos.

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También se plantea que el gato intenta imitar el comportamiento humano al ocupar la laptop (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intento de distraerlos con un portátil viejo tampoco funciona. Según Sands, no se trata solamente del objeto, sino de todo lo que representa para el animal. Respecto al calor, el especialista indica que esta explicación tampoco resulta suficiente. Si solo necesitaran eso, preferirían lugares como el calefactor en vez del teclado.

La explicación de los expertos: el olfato y el sentido de propiedad

Para Science Focus, el punto central de este comportamiento reside en el sentido del olfato y en el marcaje territorial característicos de los gatos. El teclado está impregnado del olor de su dueño tras horas de uso.

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“El ser humano no lo percibe, pero un gato detecta tu olor en cada rincón del teclado”, afirma Sands. Los gatos interpretan el mundo fundamentalmente a través de los olores. Su visión, especializada para la caza nocturna, hace que el olfato sea aún más importante durante el día para orientarse y reconocer su entorno, detalla el especialista.

El olfato y el marcaje territorial explican por qué los gatos se sienten atraídos por el teclado (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la atracción por el aroma humano no es el único motivo. De acuerdo con Sands, lo más habitual es que el gato intente dejar su propio olor, desplazando el nuestro y manifestando así su sentido de propiedad sobre la laptop.

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“El propósito principal es reemplazar tu olor con el suyo. Al hacerlo, el gato está declarando: ‘esto me pertenece’”, puntualiza el experto en la información recogida por Science Focus.

¿Son los gatos más egocéntricos que los perros?

Este hábito pone de manifiesto una diferencia notable entre gatos y perros, señala Sands. Mientras los canes han sido criados para la compañía humana, los felinos conservan una naturaleza más autónoma.

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El especialista destaca que el gato es un animal muy posesivo, que busca afirmar su dominio antes que establecer vínculos sociales. Esta independencia se refleja en su necesidad de controlar espacios clave en la casa, como el teclado de la laptop.

Al contrario que los perros, que tienden a establecer grupos sociales, los gatos prefieren marcar su territorio y minimizar los rituales colectivos. Esta tendencia favorece un perfil de mascota independiente y propietaria del entorno donde vive.

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Sands enfatiza que, pese a muestras de cariño puntuales, “los gatos no son sociales por esencia; su objetivo principal es imponer su presencia y controlar su espacio”.

Recomendaciones para convivir con gatos y laptops

Los felinos consideran los objetos y espacios del hogar como parte de su territorio, incluida la laptop (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de tumbarse en la laptop puede ser fuente de interrupciones y hasta daños en el equipo. Sands recomienda a los propietarios priorizar la limpieza habitual del teclado, especialmente si el gato tiene acceso frecuente.

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En cuanto a la salud del animal, recostarse sobre la computadora no representa un peligro físico, según resalta el especialista. La preocupación debería surgir si el comportamiento va acompañado de signos de ansiedad felina, como maullidos constantes o la tendencia a seguir al dueño por toda la vivienda.

Si el gato muestra esas señales de forma reiterada, es aconsejable consultar a un veterinario. Para la mayoría de los casos, no existen riesgos relevantes si el comportamiento no afecta su bienestar general.

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Para quienes desean mantener la higiene y el buen estado del equipo, la mejor opción es limpiar con regularidad, vigilar la frecuencia con que el gato se tumba en la laptop y facilitarle alternativas seguras para descansar.