Las 10 preguntas más importantes sobre los perros respondidas por veterinarios

Existen diferentes factores que influyen en la predisposición de un perro al sobrepeso o la obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de julio invita a mirar con otros ojos a ese compañero de cuatro patas que acompaña silenciosamente rutinas, juegos y silencios. En el Día Mundial del Perro, la efeméride nos interpela sobre preguntas que trascienden la anécdota y el cariño: ¿cómo cuidamos realmente la salud de los perros que forman parte de nuestros hogares y ciudades?

Para responder a los interrogantes que más inquietan a tutores y amantes de los animales, veterinarios especialistas trazan un mapa de respuestas esenciales, desde la alimentación hasta los riesgos invisibles del sobrepeso, en busca de una vida más plena y saludable para los animales.

PUBLICIDAD

Sobrepeso y vida saludable

Un perro tiene sobrepeso cuando supera entre un 10% y un 20% su peso ideal, y obesidad cuando excede entre un 20% y un 30%(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar si nuestro perro cruzó la línea del peso ideal y se encuentra en una situación de sobrepeso u obesidad?

El doctor Juan Atilio Di Paolo, veterinario y asesor técnico de Royal Canin, explica que un perro presenta sobrepeso cuando supera entre un 10% y un 20% su peso ideal, y obesidad si ese exceso es del 20% al 30%. Clínicamente, también se considera que un perro tiene exceso de peso cuando, al acariciarlo, no se pueden sentir las costillas con la mano a través de la piel, el pelaje y el tejido corporal.

¿Qué factores biológicos y de estilo de vida hacen que un perro sea más propenso a engordar, y qué tanto influye el comportamiento de los propios tutores en este problema?

El experto detalló que existen factores como la raza, la genética, la edad, el sexo, el estilo de vida, la alimentación y si está castrado o no, que influyen en la predisposición de un perro al sobrepeso o la obesidad.

PUBLICIDAD

Los problemas de conducta relacionados con la comida y el comportamiento del tutor respecto a la alimentación también pueden afectar de forma significativa el peso del animal.

La imposibilidad de sentir las costillas al acariciar al perro funciona como una señal clínica de sobrepeso u obesidad en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las principales enfermedades y riesgos médicos a los que se expone un perro si mantiene un peso elevado?

Un perro con sobrepeso presenta mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y respiratorios, diabetes, reducción de la inmunidad y, por lo tanto, más probabilidades de infecciones y otras enfermedades.

PUBLICIDAD

También puede desarrollar afecciones osteoarticulares, como la artritis, tener predisposición a cálculos urinarios y ver reducida de forma significativa su esperanza de vida.

La raza, la genética, la edad, el sexo, la castración, la alimentación y el comportamiento del tutor influyen en el sobrepeso y la obesidad canina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A nivel interno, qué ocurre en el cuerpo y en los órganos vitales de un animal cuando empieza a acumular exceso de grasa?

Cuando un perro presenta sobrepeso u obesidad, su cuerpo empieza a almacenar energía en forma de grasa porque utiliza menos energía para jugar o moverse de la que ingiere en su dieta. Esa grasa se infiltra en órganos como el hígado y hace que funcionen de manera menos eficaz.

PUBLICIDAD

Además, puede cubrir los órganos, ejercer más presión sobre ellos y reducir su capacidad de funcionamiento. En el caso de un perro obeso, las arterias reciben más presión que las de un animal sano, lo que aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular.

El sobrepeso en perros aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares y respiratorios, diabetes, artritis, infecciones, cálculos urinarios y menor esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se desarrolla ese círculo entre el daño en las articulaciones y la falta de actividad física?

A medida que el perro aumenta de peso, le resulta más difícil moverse. Sus articulaciones empiezan a sufrir porque no están diseñadas para soportar ese exceso.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, esto puede generar un círculo en el que el animal evita el ejercicio porque le resulta incómodo o doloroso, pero mantiene la misma dieta. Así, continúa subiendo de peso, aumenta la presión y el dolor sobre las articulaciones, disminuye su deseo de moverse y se reduce su gasto de energía.

La obesidad en perros favorece la acumulación de grasa en órganos como el hígado y eleva la presión sobre arterias y tejidos vitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el primer paso obligatorio que debe dar el tutor y qué nivel de compromiso se requiere en el hogar?

El primer paso para ayudar a un perro es acudir al veterinario para que identifique si tiene sobrepeso y, de ser así, qué medidas tomar para que baje de peso.

PUBLICIDAD

También es fundamental que los tutores se comprometan con el proceso en casa. Esto implica seguir un programa estricto de alimentación, evitar golosinas y restos de comida, y vigilar su peso de manera constante.

El veterinario puede recomendar un plan nutricional específico y saludable para alcanzar el peso ideal del animal.

Manejo de la conducta alimentaria de tu perro

El primer paso para tratar el sobrepeso en perros es acudir al veterinario y sostener en casa un programa estricto de alimentación y control del peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es clave la guía del veterinario y qué beneficio tiene para su metabolismo distribuir la comida en varias porciones al día?

Establecer actitudes y conductas adecuadas en torno a la alimentación puede favorecer la pérdida de peso en el perro. El veterinario ayudará a calcular la cantidad y el tipo de alimento adecuado para asegurar que adelgace.

PUBLICIDAD

Por parte de los tutores, es esencial seguir estas indicaciones para obtener los mejores resultados.

Otro aspecto importante es dividir la ración diaria en al menos dos comidas, en vez de una sola porción grande. Esto contribuye a optimizar la energía con la que el perro procesa y utiliza los nutrientes, y facilita un mejor control sobre la tendencia a comer antes de lo necesario.

PUBLICIDAD

El exceso de peso daña las articulaciones del perro y crea un círculo de dolor, menor actividad física y menor gasto de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pautas específicas y qué tipo de rutina se deben implementar en la casa para controlar la conducta de mendigar alimento?

Los miembros del hogar deben ser firmes con el perro y evitar darle restos de comida o reforzar, aunque sea de manera accidental, la conducta de mendigar alimentos. La mejor forma de lograrlo es alimentarlo siempre a la misma hora, en el mismo plato y en el mismo lugar, para que se habitúe a la rutina.

Cómo saber si el alimento es seguro, nutritivo y apropiado

Existen muchos factores importantes al elegir el alimento para un perro o gato. En este sentido, conviene hacerse tres preguntas clave: ¿es seguro?, ¿es nutritivo? y ¿es apropiado para mi animal?

La seguridad es la prioridad principal y la primera cuestión a considerar al seleccionar una dieta. Factores como el lugar de fabricación, la calidad de las materias primas, los sistemas de evaluación, la validación e inspección de proveedores, el control de calidad de los productos elaborados y la forma en que se envasan y almacenan los productos terminados influyen directamente en la seguridad alimentaria.

Al analizar la calidad de la comida que recibe un animal, la pregunta central es si el alimento es completo y balanceado, es decir, si aporta los nutrientes esenciales que necesita. En este punto, resulta importante diferenciar entre nutrientes e ingredientes.

El veterinario debe definir una dieta segura, nutritiva y adecuada para cada perro o gato, mientras que los snacks no deben superar el 10% de la ingesta calórica diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explica Di Paolo, los nutrientes son los componentes funcionales de los alimentos que proporcionan los elementos básicos y la energía que el organismo necesita para funcionar correctamente. Entre ellos se encuentran las proteínas, los carbohidratos, los lípidos o grasas, las vitaminas, los minerales y el agua.

Los ingredientes, en tanto, son las materias primas de la fórmula, los elementos que se combinan para obtener el producto final. En otras palabras, son la fuente de los nutrientes, como carnes, aceites, granos o lácteos.

El experto afirma que los animales necesitan nutrientes, no ingredientes específicos, ya que estos pueden obtenerse a partir de diferentes combinaciones. Por eso, el enfoque debe ser dietético: independientemente de la presentación del alimento, el organismo utiliza nutrientes.

Si un alimento es completo y balanceado, no hace falta agregar suplementos minerales o vitamínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es adecuado para mi perro o gato? ¿Aporta este alimento la nutrición que requiere el animal?

La evaluación nutricional realizada por un veterinario es esencial, ya que permite determinar las necesidades específicas de cada animal. También es importante ser cuidadoso con las fuentes de información sobre nutrición animal.

Al elegir un alimento, deben tenerse en cuenta la especie, la etapa de vida, la talla o tamaño, el estado reproductivo y el estado de salud. El veterinario es quien mejor puede indicar cuál es la dieta más adecuada.

Con ese panorama definido, se puede optar entre distintos formatos o presentaciones que cumplan con los requerimientos del individuo, como dietas comerciales, alimentos balanceados y completos en formato seco o húmedo, o dietas caseras.

En el caso de las dietas caseras, resulta fundamental que un veterinario especializado en nutrición formule el plan y supervise al perro o gato durante el proceso. Esto implica controles dos veces al año y análisis de sangre, o incluso con mayor frecuencia en animales con condiciones médicas crónicas.

Finalmente, si un alimento es completo y balanceado, no es necesario agregar suplementos minerales o vitamínicos, ya que estos productos contienen las vitaminas y minerales necesarios en las proporciones adecuadas.

En cuanto a los snacks o premios, los perros y gatos pueden recibir una cantidad controlada, siempre que no represente más del 10% de la ingesta calórica diaria del individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede respecto a los snacks o premios que le damos a nuestros perros?

En el caso de los snacks o premios, los perros y gatos pueden recibir una cantidad controlada, siempre que no supere el 10% de la ingesta calórica diaria. Existen opciones comerciales para animales, pero también pueden utilizarse ciertos alimentos para humanos, como algunas frutas o verduras, siempre con la autorización previa del veterinario para confirmar su seguridad.

Es fundamental ser cuidadoso con lo que se ofrece a los perros, ya que algunos alimentos y sustancias pueden resultar tóxicos. Lo que consumen los humanos no siempre es seguro para perros y gatos y, en muchos casos, puede provocarles daños graves.

Para seleccionar el alimento adecuado para un perro o un gato, es necesario asegurarse de que sea seguro, nutritivo y adaptado a sus necesidades particulares, siempre bajo la orientación y supervisión de un veterinario. De este modo, se protege la salud y el bienestar del animal a lo largo del tiempo.