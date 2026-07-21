Perros y gatos

Guía práctica para lograr una convivencia segura entre perros y niños en el hogar

Supervisar los primeros encuentros y enseñar a reconocer límites y necesidades es clave para fortalecer la confianza y el bienestar de todos. Los detalles

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Una niña sonriente con cabello castaño abraza a un perro pequeño de pelaje blanco y rizado, ambos mirando al frente. Hay luz solar.
La lista advierte que algunas razas grandes pueden funcionar bien con menores solo con manejo experto, entrenamiento constante y socialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) han divulgado que la interacción entre niños y perros puede ser beneficiosa para ambos.

De acuerdo con el organismo, los componentes del bienestar físico, mental y social “están interconectados”.

Esta convivencia requiere atención y dedicación para que todos los integrantes del hogar disfruten de un ambiente armonioso. Es fundamental que los adultos acompañen y supervisen los primeros encuentros, ya que la relación se construye con paciencia y respeto, permitiendo que cada uno se adapte a su propio ritmo.

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La interacción no debe forzarse, sino que debe surgir de manera natural para favorecer el bienestar tanto de los niños como de los animales y los adultos.

El respeto es la base para una relación saludable. Es esencial que los niños aprendan a reconocer los límites y necesidades de los perros, evitando juegos bruscos o actitudes invasivas, sobre todo en momentos como la comida o el descanso. Para lograr esto, los adultos deben guiar y corregir posibles comportamientos inadecuados, prestando atención a las señales y al lenguaje corporal de los animales.

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Perro juguetón, perro compacto, perro robusto, perro protector, perro afectuoso, perro obediente, perro vivaz, perro leal, perro resistente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El terrier australiano combina tamaño pequeño con seguridad, aprendizaje rápido y mucha energía para el juego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cada integrante del hogar necesita su propio espacio. Permitir que los perros cuenten con un lugar donde puedan retirarse cuando lo deseen es clave para su equilibrio emocional. Así, se fomenta una convivencia basada en la confianza, el cariño y el respeto mutuo, donde todos los miembros de la familia encuentran su lugar y sus tiempos.

En ese sentido, American Kennel Club advierte los chicos deben aprender a interactuar con su nuevo compañero.

Razas adecuadas para niños, según expertos

1- Terrier australiano

El terrier australiano es una de las razas más pequeñas del grupo, pero el club lo define como robusto y seguro de sí mismo.

Tiene el torso alargado, un pelaje que protege el cuello y las patas delanteras, y un mechón de pelo suave en contraste con el resto del manto, de textura más áspera.

Además, aprende rápido durante el entrenamiento, se desempeña bien en pruebas de rendimiento y conserva el impulso de perseguir animales pequeños. Esa combinación lo vuelve apto para hogares activos que puedan canalizar su energía a través del juego.

2- Basset Fauve de Bretagne

Un niño pequeño rubio con suéter azul y jeans, sentado en una playa de guijarros, acaricia un perro Basset Fauve de Bretagne color caramelo.
El Basset Fauve de Bretagne es adaptable, alegre y sociable, pero requiere adiestramiento y socialización constantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las razas incluidas es el Basset Fauve de Bretagne, un perro pequeño, resistente y de pelaje áspero. Es un cazador serio, adaptable a distintos tipos de presas y terrenos, pero también es un animal alegre e inteligente.

En esta raza el adiestramiento y la socialización son indispensables. Si un conejo cruza en el patio, lo detectará de inmediato y saldrá tras él, aunque también puede pasar del patio al sillón familiar sin dificultad.

3- Beagle

Niño rubio de chaqueta azul arrodillado en césped verde, sonriendo mientras juega a la cuerda con un perro beagle tricolor que tira de un juguete verde.
El beagle destaca por su tolerancia y vida en grupo, y necesita tiempo diario de actividad y entretenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beagle aparece en la lista por una combinación de sociabilidad, energía y tolerancia a la compañía. Suele disfrutar de la presencia de otros y también es cariñoso y sociable.

La publicación distingue dos variedades: ejemplares de menos de 33 cm y otros de entre 33 y 38 cm. En ambos casos, se trata de perros robustos que necesitan mucho tiempo de juego, una condición central para hogares con chicos activos.

4- Beauceron

Beauceron, raza de perro leal y protector, pelaje corto, perro inteligente, mascota familiar, cuidado y entrenamiento, compañía canina, tamaño grande, perro energético - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El beauceron aporta potencia y capacidad de guarda, aunque exige manejo experto por su perfil dominante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los perros de mayor tamaño, el Beauceron combina potencia física con inteligencia y energía. Puede llegar hasta 70 cm y es un pastor musculoso, grande y equilibrado, especialmente guardianes y protectores.

Un Beauceron bien socializado puede ser sensato y particularmente bueno con jóvenes, niños pequeños y personas indefensas, pero su carácter dominante requiere experiencia.

5- Border Terrier

Conocer las características de las razas es vital para escoger al perro adecuado
El border terrier se muestra afectuoso en casa y activo al aire libre, con un pelaje áspero de mantenimiento simple (Wikimedia)

El Border Terrier entra en la selección por su equilibrio entre resistencia y docilidad. Mide entre 28 y 41 cm, tiene un pelaje áspero fácil de mantener y, en casa es afectuoso, de buen carácter y fácil de entrenar.

Además, disfruta explorar al aire libre y puede ser un gran compañero de juego para los niños. También, aunque se adapta a la vida urbana, necesita ejercicio suficiente y puede activar su instinto de caza frente a gatos o ardillas.

6- Bóxer

Vista de un perro bóxer atigrado con orejas caídas, apoyando su pata en el muslo de su dueña, ambos en un sofá. El perro mira fijamente.
El bóxer suma lealtad y paciencia, y la exposición temprana a personas y otros animales fortalece su equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bóxer aparece como una de las razas con mejor reputación para convivir con chicos. Es destacable su lealtad, afecto, inteligencia y valentía, además de una paciencia y una naturaleza protectora que explican por qué suele ser considerado un excelente perro para niños.

Un macho puede alcanzar 63,5 cm de altura, mientras que las hembras son más pequeñas. La entidad recomienda una exposición temprana a personas y otros animales para que el perro desarrolle de forma adecuada su perfil de guardián y compañero de familia.

7- Bracco Italiano

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El Bracco Italiano es dócil en el hogar e incansable en el campo, con buena respuesta al entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bracco Italiano, una de las razas más antiguas, fue introducido en la década de 1990. Es un perro muy dócil en casa e incansable en el campo, además de fiable e inteligente.

8- Terrier brasileño

Un niño rubio con camiseta azul a rayas y pantalones cortos de jean está sentado sobre el césped junto a un perro Terrier brasileño tricolor.
El terrier brasileño es amigable y rápido para aprender, con tradición de caza y afinidad por deportes caninos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la lista también figura el terrier brasileño, un perro de tamaño mediano a pequeño.

9- Bull Terrier

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bull terrier requiere socialización temprana, ejercicio y educación firme, con alto apego al grupo familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bull Terrier suma otro perfil posible para familias con niños: un perro juguetón, cariñoso y muy activo. Es un compañero musculoso y exuberante que necesita socialización temprana, abundante ejercicio y mucho tiempo con sus humanos.

Existen cuatro condiciones para su bienestar: contacto temprano con perros y personas, educación consistente, actividad física suficiente y vínculo estrecho con la familia. Bajo esas pautas, puede ser un compañero leal, afectuoso y divertido.

10- Cesky Terrier

Una niña sonriente con camiseta tie-dye y pantalón vaquero juega con un perro Cesky Terrier gris que sujeta un juguete de cuerda. Hay una pelota roja en el césped.
El Cesky Terrier es más tranquilo que otros terriers, se entrena bien y se adapta como compañero de juegos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cesky Terrier, perro nacional de la República Checa, completa la selección con un rasgo poco frecuente: es descrito como un compañero de juegos inteligente y aventurero para los niños, pero más tranquilo y dócil que un terrier típico. No supera los 33 cm de altura, se entrena bien y desea complacer.

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