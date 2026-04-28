Por qué los gatos suelen dejar de comer de manera repentina, según científicos

La motivación alimentaria felina disminuye cuando el olor del alimento se repite varias veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de la Universidad de Iwate en Japón identificó una causa inesperada detrás de un comportamiento habitual de los gatos domésticos: su repentina negativa a seguir comiendo no obedece a la saciedad fisiológica, sino a la habituación olfativa, es decir, al aburrimiento ante el mismo olor de alimento.

Este mecanismo sensorial, denominado habituación y deshabituación olfativa, explica por qué los felinos dejan de comer de forma abrupta, pero recuperan el apetito si se les presenta una novedad aromática.

PUBLICIDAD

Los científicos comprobaron que la motivación alimentaria de los gatos disminuye progresivamente cuando se exponen varias veces al mismo olor de comida, aun si el alimento no cambia.

Sin embargo, la introducción de un nuevo aroma —aunque el alimento sea idéntico— reactiva su deseo de comer. Este hallazgo aporta una explicación fisiológica y evolutiva al patrón de comidas pequeñas y frecuentes propio de los gatos domésticos, diferenciándolo de otros mamíferos.

PUBLICIDAD

El fenómeno, identificado en la literatura científica como saciedad sensorial olfativa específica, ya había sido documentado en humanos, donde explica por qué es posible perder el apetito ante un alimento, pero recuperarlo de inmediato con un aroma diferente. En los gatos, sin embargo, este mecanismo adquiere particularidades asociadas a su historia evolutiva como depredadores solitarios.

¿Por qué los gatos dejan de comer repentinamente?

El experimento incluyó a doce gatos domésticos sanos bajo un régimen de alimentación controlado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para investigar este comportamiento, los investigadores japoneses seleccionaron 12 gatos domésticos sanos de raza mixta, ninguno de los cuales estaba castrado, y los sometieron a un régimen de alimentación controlado. Los felinos fueron expuestos a ciclos de ayuno y alimentación, recibiendo 20 gramos de alimento seco tras 16 horas sin comer. Sorprendentemente, solo cuatro de los gatos consumieron la totalidad de la ración en los diez minutos posteriores al ayuno, lo que indica que ni siquiera la privación prolongada garantiza la ingesta completa.

PUBLICIDAD

En sucesivas pruebas, los científicos ofrecieron a los gatos seis tipos distintos de alimento y alternaron los estímulos olfativos. Observaron que, cuando los gatos recibían repetidamente el mismo alimento, la cantidad ingerida disminuía de forma constante. Por el contrario, la presentación secuencial de diferentes alimentos o simplemente la introducción de un nuevo olor restablecía el apetito, incluso si el sabor no resultaba especialmente atractivo.

Un análisis adicional de los compuestos orgánicos volátiles confirmó que los alimentos presentaban perfiles aromáticos distintos, aunque la palatabilidad no siempre se correlacionaba con la preferencia de los gatos. De hecho, la mera novedad olfativa era suficiente para reactivar la motivación alimentaria.

PUBLICIDAD

¿Qué rol tiene el olfato en la alimentación de los gatos?

La habituación olfativa explica el cese repentino de la alimentación en gatos domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio revela que el olfato desempeña un papel central en la regulación del apetito felino. A diferencia de los perros, que tienden a devorar grandes cantidades de alimento en una sola vez, los gatos domésticos —herederos del gato montés africano (Felis lybica)— evolucionaron para consumir muchas comidas pequeñas a lo largo del día. Este patrón responde tanto a la energía necesaria para cazar presas pequeñas como a la sensibilidad sensorial, especialmente olfativa, que regula su interés alimentario.

Los investigadores constataron que la habituación al mismo olor reduce el valor de recompensa del alimento. Si el estímulo aromático cambia, aunque el alimento no varíe, los gatos vuelven a mostrar interés por comer. Esta dinámica podría explicar por qué los perros, menos sensibles a la habituación olfativa, son preferidos para tareas como la detección de drogas o explosivos, mientras que los gatos resultan menos aptos para ese tipo de entrenamiento.

PUBLICIDAD

¿Qué implicancias tiene este descubrimiento para la salud felina?

El hallazgo podría ayudar a prevenir la sobrealimentación y la obesidad en gatos domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo abre nuevas posibilidades para el manejo nutricional de los gatos, tanto en casos de sobrepeso como en animales mayores o enfermos. Según el científico especializado en comportamiento animal Masao Miyazaki, la exposición controlada a distintos olores podría ayudar a prevenir la sobrealimentación en gatos con obesidad o estimular la ingesta en felinos que han perdido el apetito.

Este enfoque permitiría intervenir sobre la motivación alimentaria sin necesidad de recurrir a dietas restrictivas o medicamentos, ofreciendo una estrategia sensorial para modular el comportamiento alimentario. Además, podría aplicarse en refugios, clínicas veterinarias y hogares, mejorando la calidad de vida de los animales domésticos.

PUBLICIDAD

¿Qué diferencia este hallazgo de estudios previos sobre comportamiento animal?

La investigación abre nuevas vías para comprender y mejorar la nutrición y el bienestar felino (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de investigaciones anteriores centradas en humanos o en perros, este estudio —publicado recientemente por la Universidad de Iwate— aporta una comprensión específica sobre la dinámica de la motivación alimentaria en los gatos domésticos.

La habituación y deshabituación olfativa se identifican como mecanismos sensoriales clave, responsables de su patrón característico de comidas pequeñas y frecuentes.

PUBLICIDAD

El trabajo invita a profundizar en el estudio del comportamiento felino y su relación con el entorno sensorial, abriendo nuevas líneas de investigación sobre el bienestar y la nutrición de los gatos.

Mientras tanto, la evidencia reunida por los científicos japoneses redefine el modo en que interpretamos un gesto cotidiano: cuando un gato deja de comer, tal vez solo esté esperando un nuevo aroma para volver a interesarse por su comida.

PUBLICIDAD