Perros y gatos

Adoptar un cachorro: cómo evitar decisiones impulsivas y construir un vínculo duradero

La información y la organización previa permiten superar los desafíos iniciales y minimizar el riesgo de abandono, según especialistas y estudios recientes

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Hombre sonriente arrodillado, cepillando los dientes de un cachorro Golden Retriever con un cepillo azul en el suelo de madera, con pasta de dientes y un cuenco blanco cerca.
La llegada de un cachorro exige adaptación, paciencia y una reorganización de rutinas familiares según expertos de National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de un cachorro a casa representa para muchas familias una mezcla de entusiasmo y desconocimiento. La revista National Geographic advierte que la experiencia real de los nuevos propietarios suele distar de la imagen idealizada, ya que la rutina diaria demanda tiempo, paciencia y adaptación.

Clive Wynne, director de laboratorio de Ciencia Canina en la Universidad Estatal de Arizonay autor de Dog is Love, señala que cada perro es un individuo único y que el éxito en la convivencia depende de comprender y responder a sus necesidades específicas desde el primer día.

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Los expertos coinciden en que la falta de preparación es una de las principales causas de estrés y abandono temprano. Holly Holland, gerente de investigación de la organización benéfica Dogs Trust, remarca la importancia de informarse y planificar antes de adoptar.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, liderado por el Royal Veterinary College de Londres, analizó los testimonios de miles de familias primerizas y concluyó que el desconocimiento previo incrementa los problemas de adaptación, afectando tanto al animal como a las personas.

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Primera foto de Cocaí de cachorro
El estudio del Royal Veterinary College de Londres revela que la falta de información incrementa los problemas de adaptación y abandono de perros (cedida)

Expectativas y desafíos de los nuevos dueños

Las motivaciones para adoptar un cachorro incluyen desde el deseo de compañía hasta la búsqueda de alegría en el hogar. Sin embargo, la investigación encabezada por Packer en el Royal Veterinary College de Londres muestra que muchas familias, tras la emoción inicial, enfrentan dificultades notables en las primeras semanas. El 40 % de los nuevos dueños informó desafíos inesperados, especialmente en la gestión de la energía y la adaptación de rutinas.

La realidad cotidiana puede convertirse en un reto si no se cuenta con información y apoyo. En este sentido, la revista National Geographic destaca que la llegada del animal exige reorganizar hábitos, espacios y responsabilidades en el hogar. La falta de planificación o de una red de contención puede transformar el sueño de tener un cachorro en una fuente de frustración para muchos propietarios primerizos.

Preparación y conocimiento previo: claves para el éxito

Clive Wynne enfatiza que investigar sobre la raza, el tamaño y las necesidades del perro es esencial antes de tomar la decisión de adoptar. Los resultados del estudio de la revista científica PLOS ONE indican que quienes se informan y buscan asesoramiento profesional presentan tasas notablemente menores de abandono. Holly Holland recomienda dedicar tiempo a la preparación, ya que la improvisación suele derivar en errores de manejo difíciles de corregir.

Cachorro de perro de pelaje dorado sentado sobre el césped en un campo bajo cielo despejado.
El 40 % de los nuevos propietarios de cachorros reporta dificultades inesperadas, especialmente en la gestión de energía y rutinas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anticipar los gastos, definir responsabilidades y establecer rutinas claras son pasos básicos para evitar problemas futuros. La correcta preparación permite a la familia adaptarse mejor a las demandas del cachorro y facilita la transición del animal a su nuevo entorno, reduciendo el estrés y facilitando una adecuada convivencia.

Diversidad de comportamientos y convivencia familiar

No todos los cachorros responden igual a los mismos estímulos. Clive Wynne y Rachel Casey, especialista en comportamiento animal, insisten en adaptar el adiestramiento y los cuidados a la personalidad y ritmo de aprendizaje de cada perro. La genética, el tamaño y las experiencias tempranas influyen de forma directa en la adaptación del animal al hogar.

La convivencia segura, especialmente en familias con niños pequeños, requiere establecer reglas claras y supervisar las interacciones. Kyle, gerente de insights en la organización benéfica Dogs Trust, aconseja enseñar a los menores a respetar los límites del perro y reconocer su lenguaje corporal. La supervisión adulta y la educación de los niños previenen incidentes y contribuyen a una integración exitosa.

Un perro cachorro con un collar antiparasitario de color rosa.
Informarse sobre la raza, el tamaño y las necesidades del cachorro ayuda a reducir el estrés y facilita una convivencia saludable (Canva)

Reparto de responsabilidades y consecuencias del descuido

La adopción de un cachorro implica reorganizar tareas en el hogar. Según el estudio liderado por Packer, la carga de cuidados frecuentemente recae en una sola persona, generando tensiones familiares. Los expertos sugieren acordar de antemano la distribución de actividades como alimentación, paseos y controles veterinarios para asegurar la atención adecuada del animal.

El descuido o la falta de socialización en los primeros meses de vida puede tener efectos duraderos. Un estudio longitudinal citado por la revista National Geographic, que siguió a 4,500 perros durante casi dos décadas, comprobó que el maltrato o la negligencia temprana derivan en problemas de conducta y miedo en la edad adulta. Ofrecer un entorno estable y afectuoso es una de las claves para el desarrollo saludable del cachorro.

Reflexión sobre la adopción responsable

La revista National Geographic invita a considerar la tendencia a preferir cachorros frente a perros adultos. Clive Wynne sostiene que los animales mayores, al tener comportamientos más predecibles y requerir menos esfuerzo de adiestramiento, pueden ser una mejor opción para algunas familias. La decisión debe basarse en la capacidad real de la familia para brindar tiempo, paciencia y recursos suficientes al animal.

Un cachorro de Bulldog Francés negro con una mancha blanca en el pecho está recostado sobre un sofá estampado, mirando hacia adelante
Una inadecuada distribución de responsabilidades familiares puede generar tensiones y afectar la atención que recibe el cachorro en el hogar (Instagram)

El estudio del Royal Veterinary College de Londres reconoce limitaciones en la representatividad de la muestra, pero sus conclusiones coinciden en la importancia de la educación previa y el acompañamiento profesional.

La experiencia de nuevos dueños, respaldada por la organización benéfica Dogs Trust y los investigadores británicos, demuestra que la información y la planificación son elementos fundamentales para una convivencia exitosa y duradera entre las personas y sus animales de compañía.

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