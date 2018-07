-A mí me gusta llevar el petit four para comer después del postre. Todos lo aprecian. Igual, en una mesa no puede faltar chocolate y algo con dulce de leche, ¡si no te aniquilan! Yo incluyo algo con limón o con manzana (que son los que me gustan a mí). El postre es el sabor que te llevás después de una comida, es toda una responsabilidad.