-Es que me encanta compartir con otros cocineros, me hace feliz. El buen nivel de la gastronomía argentina no es cosa de ahora, la variedad tampoco –Buenos Aires fue una capital de migrantes, con Ada Cóncaro, el Gato Dumas– y siempre hubo grandes exponentes de la cocina como Dolli Irigoyen. Sucede que no había tanta masividad. La nuestra es una generación de nuevos cocineros que se ha formado afuera y trajo cosas e ideas en la valija para después volcarlo en nuestros lugares. Se charla mucho, se generan cosas, hoy nos pasamos proveedores… No hay secretos. Creo que hay espacio para todos y que cada uno tiene su estilo a la hora de trabajar. Lo que estamos pasando está buenísimo.