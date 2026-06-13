Una familia filmó a ciervos caminando junto a su casa en un hecho inusual en la zona urbana de Bariloche

Una familia que vive en la zona del lago Nahuel Huapi se asombró al ver ciervos aparecieron que aparecieron en el patio de su vivienda (Agencia Noticias Bariloche - ANB)

La sorpresa fue total para una familia que ayer por la tarde filmó en el fondo de su casa a un grupo de ciervos y cervatillos que se pasearon por la zona urbana de Bariloche, cerca del lago Nahuel Huapi.

Estos ejemplares, que en todo momento se mostraron dóciles y tranquilos ante el ojo humano, se desplazaron entre árboles y vegetación a pocos metros de la casa, un hecho muy poco frecuente.

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La persona que los filmó decidió mantenerse en el anonimato como así también evitar dar la dirección exacta de su propiedad.

Desde ámbitos vinculados a la conservación citaron la necesidad de mantener distancia y no intervenir ante la presencia de animales silvestres. También recomendaron no alimentarlos, no intentar acercarse ni tocarlos, no perseguirlos para tomar imágenes y resguardar a las mascotas.

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Los casos en Dina Huapi e Ingeniero Jacobacci

En otro registro reciente, un vecino de Dina Huapi, Gerónimo Barraquero, filmó cuando se cruzó con un gran ejemplar de ciervo colorado cuando salió a trotar por la entrada al río Limay.

Salió a trotar y se encontró con un ciervo colorado. Ocurrió en Dina Huapi, en la entrada que va al río Limay. (@geronimobarraquero)

En su publicación en Instagram, donde compartió el video, escribió: "Esto no tiene precio…. Gracias patagoniaaaaa" que generó una gran repercusión en redes.

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Otro de los recientes avistamientos se produjo hace 15 días en el predio ferroviario de Ingeniero Jacobacci. A diferencia de los otros dos registros, aquí al animal se lo vio corriendo por el parque del ferrocarril.

Un ciervo apareció corriendo en la zona del ferrocarril de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro (Candela Escobar)

El video fue grabado por Candela Escobar, una vecina del lugar y, según su relato a Línea Sur Noticias, el animal se perdió luego entre los galpones de Tren Patagónico.

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Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, vecinos aseguraron haberlo visto cerca del barrio Estadio. La sorpresa se explicó porque no es habitual observar ciervos en esa zona de la Región Sur, una especie más frecuente en sectores cordilleranos de la provincia de Río Negro.

Características de los ciervos patagónicos

El ciervo colorado ocupa hoy todos los hábitats disponibles del noroeste de la Patagonia después de un siglo de expansión desde su introducción en la región, y esa capacidad invasora plantea un problema doble: conservar los ecosistemas patagónicos y, al mismo tiempo, ordenar el uso cinegético de una especie con valor económico.

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En comunidades de bosques, el efecto más documentado aparece cuando la especie alcanza altas densidades: inhibe el crecimiento de las especies arbóreas dominantes, altera la composición de especies, simplifica la estructura vertical de las comunidades y facilita la invasión de plantas exóticas.

El pudú es el ciervo más pequeño del mundo, con una altura promedio de solo 25 a 40 centímetros. (WikiCommons/Evan Hargus)

La plasticidad del ciervo colorado y la ausencia de barreras que frenen su expansión le otorgan un alto potencial invasor. A partir de ese diagnóstico, los autores del trabajo cuestionan políticas históricas y actuales de manejo en Patagonia y proponen pautas orientadas al control de la especie, y no a su expansión.

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En ese escenario regional aparece otra especie de cérvido con una situación opuesta: el pudú (Pudu puda), que puede alcanzar 40 centímetros de altura, figura como especie amenazada en la última categorización realizada por la cartera ambiental nacional.

Su distribución en la Argentina es muy acotada, esa condición vuelve especialmente relevantes los registros dentro de áreas protegidas, donde los avistajes de especies poco frecuentes y con poblaciones en delicado estado de conservación aportan información para ajustar las estrategias de protección.

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Qué hacer ante un avistamiento

Ante la observación de uno de estos animales, la recomendación es no acercarse demasiado, no ahuyentarlo ni molestarlo y permitir que continúe su camino libremente.

Si el avistaje ocurre desde un vehículo en una ruta, se debe detener el auto en un lugar seguro y señalizar con balizas.

También se recomienda registrar con celular o cámara fotos o videos, anotar la fecha y, si es posible, las coordenadas del avistaje, además de tomar nota de la actitud o el comportamiento del animal.

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Esos datos pueden compartirse en la Intendencia del área protegida, con un guardaparque o a través de las redes del Parque Nacional Nahuel Huapi.