El impuesto de circulación vence el 31 de julio en Guatemala y la recaudación va en 38.4%

El 31 de julio vence en Guatemala el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos sin recargos, según la SAT.

El 31 de julio vence en Guatemala el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos sin recargos, y la fecha importa por una razón concreta: al 9 de junio la recaudación apenas alcanzaba el 38,4% de la meta prevista para 2026, con 573,49 millones de quetzales ingresados de un objetivo de 1.495,13 millones, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Quien no pague antes de esa fecha deberá afrontar una multa equivalente al 100% del impuesto omitido, más intereses de mora del 12,65% anual y un cargo adicional de 0,0005 por cada día de retraso, de acuerdo con los artículos 89 y 92 del Código Tributario. El plazo está fijado en el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, y no prevé prórrogas.

PUBLICIDAD

El Superintendente Werner Ovalle, informó que el parque vehicular del país asciende a 6.675.706 unidades y que 2,2 millones ya cumplieron con el pago del tributo. El pago puede hacerse en la Agencia Virtual de la institución, con el formulario SAT-4091, disponible las 24 horas durante todo el año.

El 31 de julio vence en Guatemala el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos sin recargos, según la SAT. (Foto cortesía SAT)

La SAT vinculó el vencimiento del impuesto con la digitalización del registro vehicular

Los datos fueron presentados en una conferencia de prensa del 10 de junio encabezada por el superintendente Werner Ovalle Ramírez, el intendente de Recaudación Eric Echeverría y la intendente de Atención al Contribuyente Janeth Lima. La actividad tuvo como eje el lanzamiento de la fase dos de la modernización del Registro Fiscal de Vehículos.

PUBLICIDAD

Esa etapa incorpora la inscripción digital de vehículos usados y la reposición de distintivos como tarjetas de circulación, placas y certificados de propiedad. La fase uno, lanzada el 27 de agosto de 2025, había cubierto solo la inscripción de vehículos nuevos.

Entre agosto de 2025 y mayo de 2026 se inscribieron 472.046 vehículos nuevos bajo esa modalidad, según la SAT. A partir de noviembre, la adopción del nuevo sistema se movió entre 94% y 99%.

Durante 2025, la SAT registró 729.379 inscripciones de vehículos. De ese total, 74% correspondió a vehículos nuevos y 26% a usados.

La modernización también modificó los tiempos de gestión. Según Ovalle Ramírez, la inscripción de vehículos usados pasó de 13 pasos, con esperas de hasta un mes, a cinco pasos que pueden completarse en cinco minutos si el contribuyente tiene toda la documentación.

PUBLICIDAD

Los trámites de vehículos concentraron el 78% de la atención presencial

La reposición de distintivos también fue simplificada, según la SAT. En 2025 sumó 203.786 gestiones, con el certificado de propiedad como el trámite más frecuente, al concentrar 45% del total.

Ese proceso pasó de nueve pasos a cuatro y también puede resolverse en cinco minutos, según lo expuesto por Ovalle Ramírez. La fase tres del proyecto está prevista para diciembre de 2026 e incluirá traspasos, modificaciones y procesos de activación.

El peso del Registro Fiscal de Vehículos en la operación diaria de la SAT aparece en los datos de atención presencial. De 1.703.263 gestiones realizadas en oficinas y agencias tributarias, 1.330.376, equivalentes al 78%, estuvieron vinculadas con trámites de vehículos.

PUBLICIDAD

La SAT indicó que la modernización busca liberar capacidad en esa red de atención para orientación tributaria personalizada, capacitaciones, asistencia en herramientas digitales y atención en idiomas maternos: quiché, kaqchikel, mam y q’eqchi’.

En paralelo, la institución avanzó con la migración de formularios desde Declara Guate hacia la Agencia Virtual, en el marco de la factura electrónica 3.0. Desde el 2 de junio, 6.438 contribuyentes especiales operan bajo ese entorno, donde ya están activos los formularios SAT-1311, para ISR opcional mensual, y SAT-2237, para IVA general.

Según la SAT, de 133.501 declaraciones transmitidas, el 90,2% fue aceptado por el sistema. La siguiente etapa comenzará el 1 de septiembre de 2026, cuando la migración alcance a 304.889 contribuyentes del régimen general del IVA.

PUBLICIDAD

De ese universo, 95,9%, es decir 292.405 personas, ya tiene Agencia Virtual, según la SAT. Entre los 12.484 que aún no disponen de acceso, 805 son contribuyentes efectivos.

La recaudación total a mayo de 2026 llegó a 50.308,3 millones de quetzales, frente a una meta de 49.374,8 millones, de acuerdo con la SAT. Ese resultado equivale a una ejecución del 101,9% y a una variación interanual de 8,2%.