Expresidente de Paraguay anunció su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay, respalda campaña presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Senado de Paraguay/Prensa Abelardo de la Espriella

A una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez confirmó su respaldo a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella y llamó a votar “por la libertad” y “por la democracia”.

En un mensaje difundido desde su país, Abdo Benítez se dirigió “a todo el hermano pueblo colombiano” y explicó el motivo de ese gesto al recordar que Colombia “demostró su grandeza” en un momento clave para Paraguay: “Nosotros los tratamos de hermanos porque Colombia demostró su grandeza, su solidaridad en momentos difíciles de la historia de nuestro país. Eso no lo vamos a olvidar nunca”.

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El exmandatario vinculó ese reconocimiento con su respaldo electoral y lo presentó como un apoyo explícito a De la Espriella: “Desde la tierra guaraní, nuestro apoyo a Abelardo de las Prielas para próximo presidente de la nación colombiana”.

Abdo Benítez también cerró su pronunciamiento con una consigna dirigida al electorado colombiano sobre el sentido del voto en la elección: “Que el pueblo vote por la libertad, que vote por la democracia, que vote por su futuro y que vote por Colombia”.

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Abelardo de la Espriella disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026- crédito Visuales IA

Expresidente de Bolivia expresó su apoyo al abogado

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, intervino desde La Paz y tomó posición en la campaña presidencial colombiana a pocos días de la segunda vuelta. En un mensaje grabado el 12 de junio de 2026, Quiroga fue enfático al mencionar que: “Colombia y la región no pueden continuar bajo gobiernos chavistas”, según su propia expresión.

El respaldo público del exmandatario boliviano a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo introduce un nuevo elemento en la discusión política de Colombia, al advertir sobre las consecuencias regionales de la elección. Quiroga insistió en que la decisión del electorado colombiano repercutirá más allá de sus fronteras y apeló directamente.

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La declaración del exmandatario se produce en un contexto de alta polarización electoral. El exgobernante no solo manifestó su respaldo político, sino que enfatizó la necesidad de una alternativa económica: “Nosotros apoyamos a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, gente que está llamada a darle a Colombia apertura económica, inversión, desarrollo, prosperidad”.

El video presenta al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga confirmando su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral. Este pronunciamiento fue realizado desde La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 2026 - crédito Grupo Libertad y Democracia

En el video Jorge sostuvo que la actual administración colombiana es “una sucursal del proyecto chavista venezolano” y añadió que la percibe como “amigo de los Castros y de Cuba, enemigo de la democracia y libertad”.

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De acuerdo con la intervención, Jorge Tuto Quiroga decidió apoyar públicamente a la fórmula del abogado y José Manuel Restrepo para la segunda vuelta presidencial, argumentando que representan “una alternativa democrática y de apertura económica”.

El expresidente destacó la importancia de que el país vuelva a ser “un baluarte de lucha por la democracia y libertad continental”. Según su declaración, el apoyo a De la Espriella responde a la necesidad de restituir ese referente en el contexto latinoamericano.

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Expresidente de Bolivia expreso su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito EFE/campaña Abelardo de la Espriella

En su cierre, Quiroga hizo un llamado explícito al voto: “Por eso, como ciudadano de América Latina, estoy convencido que lo mejor para nuestra región es Abelardo, presidente, Restrepo, vicepresidente”. Y concluyó con un mensaje dirigido a los votantes: “Está en sus manos. Abelardo, presidente. Restrepo, vicepresidente. Dios los bendiga”.

Las declaraciones de expresidentes como Mario Abdo Benítez y Jorge Tuto Quiroga ilustran cómo el escenario electoral colombiano trasciende las fronteras nacionales y se convierte en un tema de interés regional. Ambos exmandatarios remarcaron la relación histórica y los lazos de solidaridad entre sus países y Colombia, además de advertir sobre las implicancias que, a su juicio, podría tener el resultado de la segunda vuelta tanto para el país como para el continente.

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