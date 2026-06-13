El G7 ante su propio límite: Europa, la impotencia diplomática y lo que México debería leer

TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

El Grupo de los Siete, conocido como G7, nació como un espacio de coordinación entre las principales economías industrializadas de Occidente. Está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, con la participación de la Unión Europea. Durante décadas fue presentado como el directorio informal del orden liberal: el lugar donde las grandes economías discutían crisis financieras, comercio, seguridad, energía, desarrollo y gobernanza global. Sin embargo, el problema del G7 en 2026 es precisamente ese: sigue actuando como si tuviera la capacidad de ordenar el mundo, cuando el mundo ya no responde automáticamente a sus consensos.

La próxima cumbre en Francia llega en un momento especialmente delicado. Ucrania continúa atrapada en una guerra de desgaste; Medio Oriente vive una nueva fase de tensión por la confrontación entre Estados Unidos e Irán; China aparece como rival comercial, tecnológico y geopolítico; y el sistema económico internacional se fragmenta entre sanciones, tarifas, corredores logísticos alternativos y bloques cada vez más defensivos. En teoría, el G7 debería funcionar como centro de coordinación estratégica. En la práctica, cada vez parece más un foro de administración de crisis que un mecanismo real de solución.

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La pérdida de relevancia del G7 no significa que haya dejado de importar. Sus miembros siguen concentrando una enorme capacidad financiera, tecnológica, militar y diplomática.

Sus decisiones afectan tasas de interés, sanciones, cadenas de suministro, mercados energéticos, financiamiento climático y seguridad internacional. Pero su autoridad política se ha reducido por tres razones. Primero, porque ya no representa de manera suficiente el peso del Sur Global. Segundo, porque el ascenso de China, India, los BRICS ampliados y las potencias medias ha hecho imposible gobernar el mundo desde un club occidental.

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En el muelle se pueden ver los logotipos del G7 antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Denis Baliboouse

Tercero, porque el propio Occidente está dividido. El G7 puede emitir comunicados, pero no siempre puede producir soluciones. Europa es el ejemplo más claro de esa contradicción. Se presenta como defensora del multilateralismo, los derechos humanos y el orden basado en reglas, pero en los grandes conflictos recientes ha mostrado una capacidad limitada para transformar principios en resultados. En Ucrania, Europa ha sido fundamental en ayuda financiera, humanitaria y militar, pero sigue dependiendo de Washington para la arquitectura de seguridad. En Gaza, ha sido incapaz de construir una posición común suficientemente fuerte frente a la catástrofe humanitaria y la ausencia de una salida política. En Irán, sus márgenes de mediación se han reducido frente a la centralidad de Estados Unidos, Israel y los actores del Golfo. Europa habla mucho de autonomía estratégica, pero en las crisis decisivas aún aparece como una potencia normativa sin músculo político suficiente.

La impotencia europea no se debe solamente a falta de recursos. La Unión Europea tiene mercado, tecnología, diplomacia, capacidad regulatoria y peso financiero. Su problema es político. Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y las instituciones europeas no siempre leen las crisis de la misma manera. Algunos países priorizan la seguridad frente a Rusia; otros miran más hacia el Mediterráneo; otros temen el costo energético; otros calculan sus relaciones con China; y otros dependen de la protección estadounidense. Cuando una crisis requiere rapidez y claridad, Europa suele responder con negociaciones internas, matices jurídicos y declaraciones cuidadosamente redactadas. Eso puede ser útil para sostener consensos, pero no necesariamente para detener guerras.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, posa para las fotografías con miembros de los Grupos de Compromiso del G7 sobre temas sociales y económicos en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 10 de junio de 2026 CHRISTOPHE PETIT TESSON vía REUTERS

El caso de Ucrania es revelador. Europa ha entendido que la derrota ucraniana alteraría el equilibrio continental, pero no ha podido convertir esa conciencia en una estrategia de cierre del conflicto. Ha sostenido a Kyiv, pero no ha construido una vía política autónoma para negociar. Ha sancionado a Rusia, pero no ha logrado modificar decisivamente el cálculo estratégico de Moscú. Ha hablado de rearme europeo, pero sigue atada a la incertidumbre de cada elección estadounidense. Esta dependencia debilita su credibilidad: si el futuro de la seguridad europea depende del humor político de Washington, entonces la autonomía estratégica sigue siendo más aspiración que realidad.

En Medio Oriente ocurre algo similar. Europa tiene intereses directos en energía, migración, seguridad marítima y estabilidad regional. Sin embargo, frente a la escalada entre Estados Unidos e Irán o frente a la guerra en Gaza, su capacidad de mediación ha sido secundaria. Los grandes movimientos los definen Washington, Teherán, Tel Aviv, las monarquías del Golfo y, en ciertos márgenes, China y Rusia. Europa protesta, financia ayuda, convoca reuniones y exige respeto al derecho internacional, pero rara vez impone el ritmo diplomático. Esto afecta su imagen global: para muchos países del Sur Global, Europa aparece más como juez moral que como actor capaz de resolver conflictos.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el secretario general del Palacio del Elíseo, Pierre-André Imbert, Clemence Lenoir y el secretario general adjunto del Palacio del Elíseo, Matthieu Landon, asisten a una reunión por videoconferencia denominada "Cumbre de Convergencia Global para el Crecimiento" con funcionarios y jefes de Estado de China y los Estados miembros del G7, en el Palacio Presidencial del Elíseo en París, Francia, el 11 de junio de 2026 SIMON WOHLFAHRT/ vía REUTERS

La cumbre del G7 en Francia estará atravesada por esa tensión. Por un lado, buscará mostrar unidad occidental ante Irán, Ucrania, China y la inestabilidad económica. Por otro, exhibirá los límites de esa unidad. Estados Unidos llega con una agenda más transaccional, centrada en seguridad, comercio, inteligencia artificial, energía y presión sobre sus socios.

Europa llega intentando preservar alianzas, pero sin poder ignorar que ya no controla completamente el tablero. Japón y Canadá buscan estabilidad dentro de un sistema cada vez más incierto. La Unión Europea pretende hablar como bloque, aunque internamente enfrenta diferencias profundas sobre comercio, defensa, migración, China y Rusia.

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Para México, el G7 no es un asunto lejano. Aunque México no forma parte del grupo, sus decisiones y tensiones afectan directamente sus intereses. Primero, por la relación con Estados Unidos y Canadá. La posible revisión o debilitamiento del T-MEC convierte cualquier discusión económica del G7 en un dato sensible para México. Si Washington utiliza el comercio como instrumento de presión, México debe leer no solo lo que se diga en Norteamérica, sino también cómo reaccionan Canadá, Japón y Europa ante una economía estadounidense más unilateral.

Varias personas se congregan frente al Palacio de las Luces antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 12 de junio de 2026 REUTERS/Denis Baliboouse

Segundo, el G7 importa por la relación con la Unión Europea. México acaba de profundizar su vínculo con Europa mediante el acuerdo modernizado, y eso abre una oportunidad para diversificar comercio, inversión, cooperación tecnológica y diálogo político. Pero México debe ser realista: Europa es un socio importante, no un sustituto de Norteamérica. Su mercado ofrece oportunidades, pero su capacidad geopolítica es limitada. Por eso, la relación México-UE debe construirse desde el pragmatismo: inversión, transición energética, infraestructura, ciencia, educación, cadenas de valor y cooperación regulatoria, no desde una ilusión de que Europa puede equilibrar por sí sola el peso de Estados Unidos.

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Tercero, el G7 importa por la energía. Una crisis en Ormuz o en el Golfo Pérsico impacta precios internacionales, inflación, transporte, fertilizantes y costos industriales. México no puede observar la confrontación Estados Unidos-Irán como si fuera un conflicto distante.

La volatilidad energética afecta presupuestos, empresas, consumidores y decisiones de política pública. En un mundo donde las guerras regionales se traducen rápidamente en costos globales, la diplomacia económica mexicana necesita anticiparse más.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, interviene durante una reunión con los líderes de los Grupos de Compromiso del G7 sobre cuestiones sociales y económicas en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 10 de junio de 2026 CHRISTOPHE PETIT TESSON vía REUTERS

La lección principal para México es que debe evitar dos errores. El primero sería ignorar al G7 por considerarlo un club viejo y occidental. Sería equivocado: todavía concentra poder financiero, tecnológico y diplomático. El segundo error sería sobrestimar su capacidad de resolver el desorden internacional. El G7 ya no gobierna solo. Puede coordinar sanciones, financiamiento y narrativas, pero no puede imponer estabilidad sin negociar con actores fuera de su círculo.

México necesita una política exterior más estratégica ante este escenario. Debe defender el T-MEC sin quedar atrapado en una dependencia absoluta; aprovechar la relación con Europa sin romantizarla; dialogar con Japón, Canadá y Alemania en sectores industriales clave; y mantener una posición soberana frente a conflictos donde las potencias buscan adhesiones automáticas. La relevancia del G7 para México no está en copiar sus posiciones, sino en entender sus fracturas.

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La cumbre de Francia será menos una demostración de liderazgo occidental que una fotografía de sus límites. Europa quiere ser protagonista, pero todavía no logra convertir su peso económico en poder diplomático efectivo. Estados Unidos sigue siendo indispensable, pero también impredecible. Y el Sur Global ya no acepta simplemente recibir instrucciones desde los viejos centros de poder.

La presidenta del Instituto del Mundo Árabe, Anne-Claire Legendre, y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dan la bienvenida a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, a una conferencia con grupos de la sociedad civil israelí y palestina para apoyar una solución de dos Estados, que tendrá lugar en París el viernes 12 de junio de 2026 Thibault Camus/Pool vía REUTERS

Para México, esa realidad abre una oportunidad. En un mundo donde el G7 ya no puede resolverlo todo, las potencias medias tienen más espacio para actuar con inteligencia.

México debe mirar al G7 no con subordinación ni con indiferencia, sino con cálculo: identificar oportunidades, anticipar riesgos y construir una diplomacia que entienda que el viejo orden no ha desaparecido, pero tampoco manda como antes.